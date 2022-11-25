35 российский военных доставили на лечение в Москву

Сейчас наши бойцы приехали в Москву. В аэропорту Чкаловский они рассказали об ужасах украинского плена

35 российских военных удалось вернуть из украинского плена после тяжелых переговоров с украинскими националистами. Сейчас наши бойцы приехали в Москву. В аэропорту Чкаловский они рассказали об ужасах украинского плена: пытки, голод, холод, отсутствие какой-либо медицинской помощи.

- Нас обменяли, мы только прилетели в Москву, - говорит близким один из освобожденных по телефону журналиста.

Рассказы о том, «каково там было» довольно похожи.

«Провел лично там два месяца. Ну, обращались когда как. Были, конечно, офицеры такие, что ужасно. Спали в казарме, ну типа казармы. 6.00 утра подъем и до 10.00 вечера на улице ходили постоянно. Некоторых с простреленными коленями заставляли идти, ползти», — вспоминает военнослужащий ВС РФ.

С самолета многих доставленных из украинского плена военнослужащих встречают с носилками. Им еще предстоят операции и реабилитация в военном госпитале.

«Условий как бы нет никаких. Кормили — завтрак, обед, ужин, но времени очень мало давали. Бывало такой кипяток, как утке приходилось глотать. Если не доел — ты не доел. Морально давили. Постоянно держали на холоде. Когда уже поменяли, как отлегло — увидел российскую форму — все, слава Богу, кошмар закончился!» — рассказывает другой военнослужащий.

Другой боец, который провел в плену четыре месяца, рассказал, что ему отказывали в медицинской помощи, несмотря на проблемы с сердцем.

«К врачам категорически не хотели вести», — вспоминает он.

Уже оказавшись в автобусе мужчины отметили, что счастливы вновь оказаться на Родине, и поблагодарили всех, кто принимал участие в проведении обмена.