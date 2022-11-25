Губернатор Оренбуржья Денис Паслер представил Заксобранию региона проект областного бюджета на 2023-2025 годы

Денис Паслер представил Заксобранию бюджет Оренбургской области.

24 ноября, губернатор Денис Паслер представил Законодательному Собранию Оренбургской области проект областного бюджета на 2023-2025 годы. Глава региона отметил, что главный финансовый документ сформирован с учетом непростой экономической и политической ситуации.

- Сейчас перед всей страной и нашим регионом стоит главная государственная задача – защита Родины. Президент России наделил губернаторов дополнительными полномочиями по организации процессов и оказанию поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Указом Президента в Оренбуржье введён режим базовой готовности. Все решения мы принимаем с учётом текущей ситуации и возможных рисков. Наши задачи – общественная безопасность, охрана объектов жизнеобеспечения, всемерная помощь нашим вооруженным силам. Кроме того, важно сохранить темпы устойчивого развития экономики, обеспечить рост доходов населения, - отметил Денис Паслер.

700 млн на СВО

На вопросы, связанные с СВО, из областного бюджета направлено 700 миллионов рублей. Обустроен военный палаточный лагерь в селе Нижняя Павловка. Закупается и отправляется в воинские подразделения дополнительная экипировка, техника и оборудование. Все мобилизованные оренбуржцы и добровольцы пользуются региональными мерами поддержки, в числе которых – единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Поддержку бойцам также оказывают предприятия, общественные организации, жители региона. Оперативные задачи помогает решать волонтерское движение, в рядах которого 62 тысячи оренбуржцев.

В выступлении перед депутатским корпусом по проекту бюджета региона губернатор Денис Паслер подчеркнул – с учетом всех задач у Оренбуржья достаточно возможностей для выполнения социальных обязательств и развития экономики.

Доходы региона составят более 125 млрд рублей

Глава региона назвал основные параметры областного бюджета на 2023 год. Прогнозируемые доходы составят 125,925 млрд рублей, в том числе собственные доходы региона 96,135 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 28,79 млрд рублей. Расходы планируются в размере 144,9 млрд рублей, дефицит 18, 991 млрд.

- Проект бюджета сформирован с дефицитом, но этот параметр не вызывает у нас опасений. На сегодня не все федеральные средства распределены регионам и к следующему чтению доходы Оренбургской области, вероятнее всего, будут скорректированы в сторону увеличения. Прогнозный остаток на начало следующего года составляет около 9 млрд рублей. Есть возможность рыночных заимствований. Параметры бюджета тщательно продуманы и полностью управляемы, - рассказал губернатор.

В области продолжится реализация инфраструктурных проектов

В 2023 году в Оренбуржье продолжится реализация инфраструктурных проектов на средства бюджетных кредитов, одобренных области Правительственной комиссией по региональному развитию Российской Федерации.

На 2022-2025 годы сумма составит 7,99 млрд рублей, которые в числе прочего предназначены на закупку новых автобусов в Оренбурге, проект комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург» и развитие Особой экономической зоны «Оренбуржье».

На технологическое присоединение и строительство инженерных сетей ОЭЗ и «Молодого Оренбурга» планируется 2,2 млрд рублей. В 2023-2024 годах к этому жилому району будет построена дорога.

В 2024-2025 годах начнется строительство транспортных развязок и дорог на пересечении Загородного шоссе, улицы Гаранькина и проезда Северного, что позволит обеспечить транспортную доступность к развивающимся жилым районам Оренбурга.

На поддержку отраслей экономики направят 5,9 млрд рублей

В 2023 году объем поддержки отраслей экономики и бизнеса в Оренбуржье составит 5,873 млрд рублей.

- Региональная экономика оказалась более устойчивой к кризисным явлениям, чем ожидали многие эксперты в начале года. Сформированный запас прочности, собственная стратегия и сработавшая ставка на предпринимательскую инициативу стали ключевыми факторами стабильности экономики в условиях санкционного давления, - сказал Денис Паслер.

На развитие промышленных предприятий запланировано 800 млн рублей. Капитализация Фонда поддержки промышленности составит 500 млн рублей.

Поддержка агропромышленного комплекса запланирована в размере 2,834 млрд рублей, топливно-энергетического комплекса – 135 млн рублей, транспорта – 935 млн рублей, малого, среднего бизнеса и туризма – 277 млн рублей.

Зарплата бюджетников увеличится на 1,7 млрд рублей

В 2023 году на рост заработной платы работников бюджетной сферы запланировано 1,7 млрд рублей. Повышение коснется 27,5 тысячи оренбуржцев, в числе которых работники госучреждений, службы пожарной безопасности и гражданской защиты, инженеры, сотрудники МФЦ, программисты, социальные педагоги, психологи, техники, рабочие лесопожарных бригад, учителя, врачи, работники культуры и прочие.

В бюджете предусмотрены средства на увеличение МРОТ на 10%.

За три предыдущих года на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы Оренбургской области направлено 5,328 млрд рублей. За восемь месяцев текущего года средняя заработная плата в регионе вросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В 2023 году на обеспечение занятости населения, социальную помощь безработным, поддержку предприятий будет направлено 2,1 млрд рублей (в 2022-м году сумма составляла 1,4 млрд рублей).

Жилье сиротам и молодым семьям

На социальную защиту населения в бюджете региона 2023 года выделено 19,356 млрд рублей.

- Основная часть этой суммы - 81% - пойдет на меры социальной поддержки. Это позволит обеспечить адресную помощь многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и всем, кто в ней нуждается. Больше 3,5 млрд рублей направим на выплаты ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны и другим категориям граждан, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью. В текущем году размер этих выплат мы увеличили в 2 раза, - рассказал Денис Паслер.

На поддержку семей с детьми в 2023 году направят 10,1 млрд рублей, в том числе многодетных семей - 2,8 млрд рублей. Единовременную денежную выплату в размере 300 тысяч рублей взамен земельных участков получат 667 семей, воспитывающих троих и более детей.

Будут обеспечены жильём 530 детей-сирот, на что в бюджете заложено 1,04 млрд рублей (на 105,5 млн рублей больше, чем в 2022 году).

На жилье для молодых семей в 2023 году предусмотрено 399 млн рублей, в 2024 году – 402 млн рублей, в 2025 году – 409 млн рублей.

Поддержка по социальному контракту с учетом ее востребованности, вырастет на 23% и составит 781 млн рублей.

Предусмотрены средства на индексацию регионального материнского капитала и социальных выплат, реабилитацию детей с ОВЗ, создание доступной среды, ремонт стационарных социальных учреждений, выплаты на приобретение школьной формы для малообеспеченных семей.

На модернизацию детских лагерей, как и в 2022 году, будет направлено 50 млн рублей – эта мера поддержки в Оренбургской области появилась по инициативе Дениса Паслера.

К концу 2025 года увеличится количество ФАПов и амбулаторий

В системе здравоохранения Оренбургской области в следующие три года продолжится модернизация первичного звена, ремонт и строительство медицинских учреждений, оснащение их оборудованием и транспортом, приобретение модульных ФАПов.

С учётом капитальных вложений в здравоохранение региона в 2023 году направят 22 млрд рублей, из которых 11,5 млрд – страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения. На льготное лекарственное обеспечение заложено 1,7 млрд рублей.

- Летом следующего года откроем знаковый для региона объект – новую областную детскую больницу. Для неё уже закуплено 500 единиц высокотехнологичного оборудования. Начнём капремонт самого большого корпуса Областной клинической больницы, которую поэтапно обновляем с 2019 года. Всего капитально отремонтируем 85 объектов здравоохранения, - отметил губернатор.

К открытым за последние годы 67 новым ФАПам и 8 врачебным амбулаториям добавятся еще 54 модульные конструкции. Суммарно к концу 2025 года в регионе будет 132 новых ФАПов и амбулаторий.

В 2023-м году вновь будут увеличены расходы на оснащение региональных сосудистых центров – на эти цели выделено 122 млн рублей. На оборудование для борьбы с онкологией предусмотрено более 80 млн рублей.

Для амбулаторной службы будут приобретены 100 автомобилей и 19 рентген-аппаратов.

Появится 7 новых школ

В ближайшие два года в Оренбургской области будет спроектировано и построено еще 7 школ. Они появятся в Оренбурге, Бузулуке, Оренбургском и Бузулукском районах. В следующем году откроется школа в поселке Южный областного центра.

В 2023 году будет капитально отремонтировано 19 школ, в 4 из них работы уже начались. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд рублей. В Министерство просвещения России направлена заявка на включение в программу капитальных ремонтов еще 67 оренбургских школ.

- Мы досрочно выполнили поручение Президента, за 4 года построив 31 детский сад и обеспечив местами всех дошкольников региона. В текущем году впервые запустили региональную программу капремонта детских садов, которую обязательно продолжим. На 2023 год на нее запланировали 500 млн рублей, а на следующие три года – 1,5 млрд рублей, - отметил глава региона.

В 2023 году в сельских территориях откроются 66 «Точек роста» (сейчас в регионе действуют 250), будет запущен 41 компьютерный класс (уже создано 140 классов). Отремонтируют очередные 25 школьных спортивных залов (за последние годы приведено в порядок 102 зала).

Почти в два раза вырастет бюджет на антитеррористическую защищённость и укреплённость школ Оренбургской области.

В 2023 году бюджет развития профессионального образования региона превысит 700 млн рублей. К действующим трем учебно-производственным кластерам, созданным в техникумах и колледжах региона по проекту «Профессионалитет» добавятся еще 5 таких площадок.

Суммарно на систему образования в 2023 году будет направлено 33,3 млн рублей.

Цифровизация

Финансирование проектов цифровой трансформации в Оренбургской области вырастет до 1,3 млрд рублей в 2023 году.

Запланирована дальнейшая работа над повышением доступности связи для жителей малых населенных пунктов региона. Высокоскоростным интернетом и мобильной связью уже обеспечены посёлки с населением более 1 тысячи человек. В 2023 году планируется подключить 20% сел с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Будет создан региональный Координационный центр, который повысит оперативность и качество принятия решений в области госуправления, а также обеспечит комплексную информационную безопасность. Бюджетные учреждения и ведомства областного уровня объединит «Облачная бухгалтерия» - единая централизованная система управления финансово-хозяйственной деятельностью.

Укрепление агропромышленного комплекса

На поддержку АПК региона в 2023 году предусмотрено 2,8 млрд рублей.

В 2023 году сохраняются все направления государственной поддержки, гранты и субсидии на производство молока, зерновых культур, картофеля и овощей, развитие элитного семеноводства, приобретение минеральных удобрений, техники, покупку и содержание племенного поголовья, развитие мясного животноводства.

На субсидирование покупки сельхозтехники в бюджете запланировано 376 млн рублей. Предусмотрены средства на повышение заработной платы ветеринарных врачей и специалистов.

Дороги

- Укрепление агропромышленного комплекса напрямую связано с развитием села и повышением качества жизни людей. На реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в следующем году выделено 650 млн рублей. В числе прочего планируем построить инженерные сети в трех муниципалитетах, а также центр культуры в поселке Саракташ на 500 мест, - сказал Денис Паслер.

В 2023 году в Оренбургской области планируется привести в нормативное состояние 348 километров автодорог, из них более 40 километров входят в региональную опорную сеть. Будут отремонтированы 17 мостов (в 2022 году проведен ремонт 8 искусственных сооружений).

Всего на дорожную деятельность в 2023 году будет направлено 16,62 млрд рублей, в том числе на строительство и реконструкцию – 2,95 млрд руб., капитальный ремонт – 4,95 млрд руб., ремонт и содержание – 7,35 млрд рублей, повышение безопасности дорожного движения – 348 млн рублей.

На все виды работ и содержание муниципальных дорог будет направлено 3,329 млрд рублей.

В сфере ЖКХ на 2023-2024 годы запланировано строительство водопроводных очистных сооружений в поселке Первомайский Оренбургского района - качественной питьевой водой будет обеспечено более 7 тысяч человек.

- Больше миллиарда рублей направим на переселение людей из аварийного жилищного фонда. В 2023 году расселим свыше 21 тысячи квадратных метров. В том числе более 5 тысяч - в домах, находящихся под угрозой обрушения, но не входящих в федеральные программы. До 1 сентября следующего года завершим расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это 99 тысяч квадратных метров и 5,3 тысячи человек, - рассказал губернатор.

В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры региона в 2023 году предусмотрено почти 550 миллионов рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей, теплотрасс и сетей водоотведения общей протяженностью 111 километров.

На обеспечение оренбуржцев качественными услугами ЖКХ запланировано 1,24 млрд рублей, создание комфортной городской среды – 939 млн рублей. Всего на сферу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 5,7 млрд рублей.

Повышение транспортной доступности

Повышение транспортной доступности остается в числе приоритетных задач.

В начале декабря будет запущен скоростной пригородный электропоезд по направлению «Оренбург – Орск». Маршрут следования поезда «Москва – Оренбург» продлен до Орска.

- Продолжим обновление автопарка пассажирского транспорта, начатое в текущем году. Благодаря средствам инфраструктурного кредита мы закупили 67 автобусов для г. Оренбурга. В ближайшие два года с использованием федеральных средств приобретем ещё 62 автобуса. За три года на повышение уровня транспортной доступности направим больше 3 млрд рублей, - прокомментировал Денис Паслер.

Сфера культуры

В сфере культуры начнется реализация новых знаковых проектов. Запланировано проектирование областной детской филармонии, которая станет профессиональной площадкой детских творческих коллективов. Завершён подготовительный этап, получено заключение историко-архитектурной экспертизы объекта культурного наследия - Архиерейского дома.

- В следующем году совместно с Росгосцирком начнем капитальный ремонт здания Оренбургского цирка. Необходимость ремонта назрела очень давно, - рассказал Денис Паслер.

В 2023 году начнётся совместный с Государственным Эрмитажем проект по созданию центра «Эрмитаж-Евразия» на ул. Правды в г. Оренбурге. Продолжится восстановление усадьбы Сергея Тимофеевича Аксакова в Бугурусланскомрайоне и работа над созданием музея современного искусства в Оренбурге на ул. Советской.

В военном городке в Тоцком-2 начнется строительство дома культуры - большого центра с библиотекой, зонами для занятий творческих коллективов и детской школой искусств.

По нацпроекту «Культура» продолжится модернизация детских школ искусств, музеев, библиотек, муниципальных клубов.

Всего на сферу культуры в бюджете 2023 года заложено 3,395 млрд рублей.

Физкультура и спорт

На развитие физкультуры и спорта в 2023 году в Оренбургской области запланировано 2,73 млрд рублей. В течение трех лет на эти цели направят свыше 6,3 млрд рублей.

В следующем году начнется строительство ледовой арены с двумя катками в Оренбурге (на два года предусмотрен 1 млрд рублей) и ФОКа с игровым залом и бассейном для училища олимпийского резерва (в 2023 году - 464,8 млн рублей).

На капитальный ремонт государственных и муниципальных объектов спорта в проекте бюджета 2023 года заложено свыше 180 млн рублей.

Продолжится строительство площадок ГТО, полей для мини-футбола. В течение трех лет в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» появятся три интерактивные спортивные площадки для самостоятельных занятий физкультурой и спортом, а также модульный спортивный зал. Две площадки будут смонтированы уже в следующем году: на территории школы № 79 г. Оренбурга (улица Сергея Лазо) и в селе Ташла Тюльганского района (на территории спортивно-оздоровительного центра «Ташла»). Одна площадка появится в 2025 году. Строительство модульного спортивного здания запланировано на 2024 год.

Льготная ипотека

Оренбургская область вошла в число лидеров среди регионов России по реализации программы сельской ипотеки в 2022 году.

С начала года в Оренбуржье выдано 424 кредита на сумму около 1,1 млрд рублей. В 2022 году уполномоченным банком по предоставлению льготной сельской ипотеки по программе «Комплексное развитие сельских территорий» стал АО «Россельхозбанк».

– В Оренбуржье растет числе семей, которые улучшают свои жилищные условия при помощи льготной сельской ипотеки. С 2020 года в регионе выдано больше 3,7 тысячи кредитов на 7,7 млрд рублей. Помимо федеральной ипотечной программы для сельчан реализуется региональный проект «Сельский дом». Он позволяет оренбуржцам получить заём на строительство или покупку жилья. С начала 2022 года оформлено 102 договора на 231,5 млн рублей на строительство 321 объекта, 52 договора – на приобретение жилья на общую сумму 104,1 млн рублей, – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Льготная сельская ипотека выдается по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». С начала её реализации в 2020 году в России уполномоченные банки выдали более 106,6 тыс. льготных кредитов на общую сумму 212 млрд рублей. С помощью этого механизма жители сельских территорий и агломераций приобрели и построили свыше 5,8 млн кв. метров нового комфортного жилья.

В 2023 году Минсельхоз России планирует выделить более 19,6 млрд рублей субсидий на обеспечение программы льготной сельской ипотеки. Это позволит улучшить жилищные условия более 9,5 тысячи семей и сохранить пониженную процентную ставку по ранее выданным кредитам.

Проект бюджета соответствует и задачам региона

Губернатор подчеркнул, что представленный проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов соответствует условиям времени и задачам региона.

- Мы сможем не только выполнить свои обязательства, но и двигаться вперёд, развиваться. Идти к главной цели - повышению качества жизни оренбуржцев, - сказал Денис Паслер.

В заключение глава региона отметил, что через несколько дней в Оренбуржье пройдет XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где будут определяться основные направления взаимодействия двух стран и их регионов.

- Решения Российско-Казахстанского форума дадут импульс развитию международной кооперации, транспортно-логистических проектов и торговых связей. Это новые возможности для нашего региона в первую очередь, и мы должны их использовать в полной мере, - сказал Денис Паслер.