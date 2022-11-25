Раскрыт список телепередач на Новый Год: Кого из звезд пригласили, а кого изгнали

Игорь Николаев в новогоднюю ночь споет в «Голубом огоньке» песню «Выпьем за любовь». Также в главном огоньке выступят Юлианна Караулова и Валерия. Фото: канал «Россия»

В Москве снимают новогодние огоньки и другие праздничные проекты, под которые телезрители будут встречать 2023 год. Традиционные народные проекты останутся в телесетке, вот только качественный состав звезд изменился в этих шоу изменился. Рассказываем кто и где будет петь на Новый год.

«Огонек» зажжется по расписанию

Первый выпуск «Новогоднего голубого огонька» вышел в эфир 60 лет назад. В этом году «Новогодний голубой огонек 2022 – 2023» в эфире по традиции в главную ночь года на канале «Россия». Снимают проект на Мосфильме – в студии, а значит нет огромных трат на декор, уличные съемки зимой и т.п. Декорации немного обновили: вышло по-домашнему уютно и душевно – припорошенные искусственным снегом елки с игрушками, кругом приглушенные тона, напоминающие снег, столики с фруктами, мишура. Артистам за съемки в этом проекте не платят, так как петь в телеэфире ночью 31 декабря – престижно, и зовут в этот проект избранных артистов с накопленной популярностью и безупречной репутацией.

Съемки идут с конца ноября и закончатся через две недели. Все проходит в обстановке строжайшей секретности: звездам запретили делать публикации со съемок в соцсетях, массовке запрещено пользоваться телефонами на площадке. Звезды приезжают на съемки по графику – на площадке пишут музыкальный номер, поздравление, сюжет с одним из коллег (ближайшим по графику) за столиком – хлопают, стукаются бокалами. Мы пообщались с массовкой после съемок и узнали новости с площадки.

Николай Расторгуев и Александр Зацепин на съемках «огонька» на 2023 год. Они исполнят «Есть только миг». Фото: СОЦСЕТИ

Ребята после съемки сообщили нам список песен, которые уже записали: Игорь Николаев споет «Выпьем за любовь»; Александр Буйнов – «Листья желтые», группа «Бандэрос – «А он мне нравится», Николай Басков – «Разговор со счастьем», Лев Лещенко и Александра Пахмутова – «Надежда», группа «Земляне» - Трава у дома, Николай Расторгуев и Александр Зацепин – «Есть только миг». Впервые в легендарном «огоньке» споет новая большая звезда SHAMAN. Также в «Огоньке» запишут праздничные номера, поздравления или песни известных артистов: Пелагеи, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Нонны Гришаевой, Полины Гагариной, Александра Розенбаума, Ларисы Долиной, Эмина, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Филиппа Киркорова, Хиблы Герзмавы, Валерии, Анастасии Макеевой, Дениса Майданова, Жасмин, Алсу, Гоши Куценко, Елены Ваенги, Валерия Сюткина, Антона Шагина, Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Леонида Агутина, Сосо Павлиашвили и других звезд. Ведущие «Огонька» - Андрей Малахов и Николай Басков, кто из известных женщин составит им компанию на сцене станет известно в ближайшие дни. Большинство звезд – с огромной накопленной популярностью, приглашены и молодые артисты-патриоты, которых полюбила публика. Прозвучат шлягеры для тех, кто любит ностальгировать и новые хиты артистов.

«СамоИрония судьбы»: в кадре 3 Жени Лукашиных — Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян. И их невесты — Ляйсан Утяшева и Валя Рубцова. Фото: ТНТ

«Песня года»

Эта передача выйдет на экраны канала «Россия» 1 и 2 января. В отличие от прежних лет на «Песне года» не будет Александра Реввы (его теперь если и ждут, то в Дубае – там он и поет на праздники), Ани Лорак (занявшей выжидательную позицию – то она в России, то в Испании). Из Украины на съемки ежегодно прилетала София Ротару – ее не будет. Еще один постоянный участник «Песни года» и прочих «огоньков» Валерий Леонтьев впервые не прилетает из США на новогодние съемки. Запись «Песни года» состоится 3 декабря на громадной площадке «Мегаспорт» - самые дешевые билеты в продаже сейчас по три с половиной тысячи рублей: это на галерке. Ведут проект – Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Звезды споют свои песни, которые стали хитами в минувшим году. Легенды сцены выступят с композициями прежних лет. На «Песне года» планируют выступить большие звезды: SHAMAN, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Лариса Долина, Стас Михалов, Полина Гагарина, Лолита, Игорь Николаев, Jony, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Анна Асти, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, «Dabro» и другие звезды.

Певец SHAMAN в этом году впервые выступит в «Песне года» и в «огоньке». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новогодняя ночь на Первом

Первый канал обычно снимает свой главный проект на новогоднюю ночь позже коллег. Съемок пока не было. Но уже известна одна из фишек формата: в новогоднем шоу звезды споют песни, в том числе неизвестных пока авторов. Еще летом на «Тавриде» Игорь Матвиенко объявил о старте конкурса авторов русской песни «Автора». Пришло из разных уголков страны и мира три с половиной тысячи произведений – музыка и слов авторов. Из них жюри выберет сотню лучших – они пройдут в дальнейшие этапы. А песню 20 финалистов споют наши звезды в новый год. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта в выпуске новостей пообещал: «Посмотрите новогоднюю ночь на Первом, она вам обещает большое количество сюрпризов. Вы даже не представляете, насколько это будет ярко и интересно. Мы сделаем все, что победителей этого конкурса услышали – именно в новый год в новогоднем шоу Первого канала».

«СамоИрония судьбы»: Клава Кока поет песню Людмилы Гурченко «Пять минут» — она прозвучит за 37 минут но наступления 2023 года. Фото: ТНТ

Пельмени под маской

На СТС в эфире 31 декабря традиционные новогодние «Уральские пельмени», новые выпуски шоу сняли в конце ноября. Отснят новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала «Россия-Культура». В концерте выступили: Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры» и другие звезды. На НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса», поклонники проекта знают – один из немногих праздничных эфиров, где всегда живой звук. Скоро начнут снимать новогодний выпуск шоу «Маска» для НТВ. В этом году здесь и «маски», и герои недавнего проекта «Аватар». Звезды скрываются под «масками» и «аватарами» и поют, а жюри отгадывает их имена. В отличие от привычных выпусков, в новогоднюю ночь раскроют сразу все «маски». Ведущий - Вячеслав Макаров.

«СамоИрония судьбы»: Мусагалиев и Дорохов. Фото: ТНТ

Песни и пляски на ТНТ

На съемки новогоднего «Comedy Club» на ТНТ попадают по приглашениям – звезды и их близкие. Большой проект ТНТ 31 декабря – музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», где они сняли почти всех звезд шоу-бизнеса и комиков своего канала. Там одних Женей Лукашиных обещают аж 70 человек. Отсыл в фильме есть к главному новогоднему кино Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Но в остальном все смешалось – современные хиты и шлягеры прошлых лет, намеки на образы из популярного кино 21 и прошлого века; масса пародий, юмор. Клава Кока споет «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» за 37 минут до Нового года. Певец Хабиб будет в образе Эдурада Хиля петь о хорошем урожае, а выйдет к публике из огромной малины – так как его главный хит «Ягода малинка». Филипп Киркоров под душем в образе Ипполита споет «Цвет настроения синий». Денис Дорохов мелькнет в пародии на Бритни Спирс в ее клипе «Toxic». Но петь будет Люся Чеботина - свой хит «Солнце Монако». Также в ролях: Михаил Галустян, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Яна Кошкина, Павел Воля и другие звезды.

«СамоИрония судьбы»: Тимут Батрутдинов — и Женя Лукашин и персонаж из «Игры в кальмара». Фото: ТНТ

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно