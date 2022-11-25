Когда нас «расфрендили», началась «постправда»: страшная история современности в «словах года» из британских словарей

Лучший барометр изменений — язык Фото: Shutterstock

Внезапное явление в языке новых слов отражает реальность не хуже, чем аналитические статьи деловых СМИ. Помните, лет тридцать назад из-под земли вышли «новые русские» в «малиновых пиджаках». Вчера — в анекдоте, сегодня — в докторской по социологии… А потом все эти «брателло» и их «распальцовочки» так же внезапно сгинули. Ибо время сменилось.

Хитрые жители Англосферы скумекали языковую магию ещё в начале нулевых. Вот уже 18 лет составители Оксфордского словаря — одного из самых авторитетных справочников по их великому и могучему — каждой осенью провозглашают «главное слово года». Эти неологизмы — истинный слепок эпохи.

Например, в сытые нулевые, на пике глобализма, слова-лауреаты были по большей части умильными да забавными. В 2005-м — «судоку» и «подкаст» (соответственно — математическая головоломка вроде газетного кроссворда и аудиоблог типа интернет-радио).

А потом язык вместе с мировой экономикой лёг куда-то не туда. Словосочетание-2008 — «кредитный обвал». Когда ипотека для многих вдруг стала недоступна. И это, ещё раз, англосфера, вроде бы сытый Запад.

Или слово следующего, 2009 года — «расфрендить». Как бы просто подростковый веб-сленг, «убрать из друзей в соцсети». Но уже (по историческим меркам) вскоре Британия отчалила от ЕС, Америка поссорилась с главным торговым партнёром, Китаем, не говоря уж о «второй холодной» с Россией. А начиналось всё со смешного слова…

Дальше хуже. Относительно стабильный 2013-й отметил бум соцсетей и смартфонов с фронтальной камерой — словом «селфи». В 2016-м в Оксфордский словарь вошла «постправда» (состояние общества, когда никому не важные объективные доказательства). В 2017-м — трудно переводимое на русский «youthquake». Буквально — «молодежетрясение», а по смыслу — «инфантилизация», когда в какой-нибудь Пятой Республике во власть приходит 39-летний президент, раньше не занимавший ни одной выборной должности, и вместо свежей струи — почему-то лишь детская безответственность.

Наконец, в чумном 2020-м, вопреки фаворитам в лице «локдаунов» и прочих «ковидобесий», британские учёные впервые не присудили приз никому. И то верно: выберешься из клетушки-комнатушки на разрешённые пятнадцать минут в день — и от «новой нормальности» дара речи лишишься.

И вот сейчас оксфодские лингвисты, как говорит веб-молодёжь, «запилили» (начали) голосование на слово-2022. Претендентов три, по-русски их смысл можно они перевести примерно так: «забей на общество» (goblin mode — поведение, когда человек делает то, что считает нужным, невзирая на осуждение), «метавселенная», а также лозунг из соцсетей «ЯВместеС». Под последним лозунгом либеральные поп-звёзды единым социалистическим строем поддерживают Украину против России. И какое слово в итоге победит — учитывая прогрессивные западные методы голосования, догадаться несложно.

Поэтому нам больше нравится другой «термин года», по версии не менее авторитетного Collins English Dictionary из вольного города Глазго. Это «Permacrisis», «пермакризис», то есть перманентный, постоянный, не заканчивающийся. И ведь не поспоришь: чем больше эти англосферические кони враждуют с Россией, тем стремительней превращается в вакуум уже их собственная экономика. Что и подмечает язык.

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