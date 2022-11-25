56% опрошенных отмечают, что считают Америку врагом России, поэтому относятся ко всей стране крайне негативно. Фото: Михаил Виноградов

Последнее время отношения России и США накаляются все сильнее. Выбранный в Америке политический курс доставляет массу проблем всему миру. Но, как оказалось, негативно относятся к США только половина россиян, остальные проявляют лояльность. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

56% опрошенных отмечают, что считают Америку врагом России, поэтому относятся ко всей стране крайне негативно.

«Разве можно сейчас к ним хорошо относиться. Они вместе с НАТО отправляют столько оружия на борьбу с нами. Не может быть к ним нормального отношения», - говорит участник опроса.

«Я раньше к Америке нормально относилась, думала, есть такая интересная страна. Но сейчас мое мнение резко изменилось. Ничего, кроме брезгливости, к ним не чувствую», - отмечает другая.

«Раньше мне все равно было, пока трогать не стали. Теперь отношусь с презрением и отвращением», - негодует еще одна респондентка.

Однако вторая половина россиян отмечает, что если правительство в США агрессивное, это не значит, что плоха вся страна. Так, пятая часть опрошенных признается, что любит американские фильмы, сериалы и музыку, с удовольствием следит за голливудскими новинками.

Половина россиян лояльно относятся к США

«Да нормальные они люди. А правительство антинародное, так это во многих странах бывает», - рассуждает участник опроса.

Еще 6% респондентов считают, что такие сильные державы как Россия и США должны не конфликтовать, а держаться рядом, сотрудничать и даже поддерживать друг друга, а также активно участвовать в мировой экономике, и года люди всех стран и континентов начнут жить лучше.

Столько же опрошенных считают, что нам есть, чему поучиться у Америки. США удивительным образом умудряются влиять на всю Европу, вмешиваться в дела других стран и при этом сами живут в мире и спокойствии. Кроме того, внутренняя политика нацелена на обеспечение максимального комфорта для населения, так, что России есть что у конкурента перенять, считают 6% россиян.

А вот 11% россиян заявили, что относятся к Америке ровно, что они не испытывают негатива, но и интереса к этой стране у них тоже нет.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 15,1 тысячи человек.