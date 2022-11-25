Михаил Дегтярев: «Промышленная ипотека поможет всем, кто хочет заниматься производством в крае»

Отдельный блок заседания был посвящен вопросу управления краевым имуществом. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло расширенное заседание правительства региона под председательством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Проведение подобного рода заседаний позволяет собрать в одном месте всех причастных к реализации ключевых проектов, наладив диалог между ведомствами и ветвями власти, а также подвести промежуточные итоги работы по важнейшим направлениям.

Одной из основных тем стал вопрос эффективности управления краевым имуществом. Губернатор в начале обсуждения подчеркнул, что имущество, которое находится в собственности региона, составляет основу деятельности в краевой экономике, ведь стоимость всего имущественного комплекса на балансе края достигает 130 миллиардов рублей.

- В распоряжении края – почти 6,5 тысяч объектов недвижимости и 4,4 миллионов единиц движимого имущества, поэтому главная цель – максимально эффективное использование всех активов. Мы должны обеспечить баланс между активами, необходимыми для исполнения наших полномочий, и тем имуществом, которое должно работать на решение задач экономического, инвестиционного и социального развития края, - обозначил Михаил Дегтярев.

С докладом о ходе исполнения полномочий по управлению и распоряжению краевой государственной собственностью выступил министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев. По изложенной в докладе информации, за последние два года край приобрел для различных категорий граждан недвижимое имущество на вторичном рынке, а также принял объекты из муниципальной и федеральной собственностей.

Наиболее эффективными способами операций с имуществом, с точки зрения пополнения бюджета, являются приватизация, продажа, а также передача в аренду. Кроме того, имущественная собственность региона востребована в качестве одной из мер поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, самозанятых, а также малого и среднего предпринимательства. Глава региона отметил, что помощь оказывается в соответствии с указом президента России.

На вопрос губернатора о дополнительных мерах поддержки малого бизнеса Никита Матвеев рассказал о льготах, доступных в течение всего 2022 года. В их числе выделение земельных участков для ведения деятельности по импортозамещению, сохранение прошлогоднего уровня арендных ставок региональной собственности, а также скидки на аренду краевых объектов для определенных видов предпринимательской деятельности.

Михаил Дегтярев упомянул и программу «Промышленная ипотека», способную помочь предпринимателям.

- Программа направлена на импортонезависимость и также может рассматриваться, как эффективная мера господдержки. Поэтому тем, кто хочет заниматься производством, государство предоставляет все возможности, особенно в текущей непростой обстановке, - объяснил губернатор.

В рамках расширенного заседания участники затронули вопрос скорого запуска Единой информационной системы пространственных данных (ЕСПД). Хабаровский край попал в перечень пилотных регионов, где система появится раньше остальных. Механизм системы предполагает снижение рисков земельных споров, а также обеспечение защиты прав граждан, юридических лиц и государственной собственности. Эти задачи будут выполняться с помощью своевременного внесения отсутствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости и подготовки актуальных цифровых ортофотопланов.

Губернатор поддержал инициативу о создании ЕСПД, отметив, что в этом направлении необходимо усилить контроль за качеством работы.

- За годы здесь накопилось тысячи несоответствий и ошибок! Сегодня в регионе попросту отсутствуют качественные картографические материалы. Поэтому когда министр имущества обращался ко мне с этим вопросом в начале года, я его поддержал, - сказал Михаил Дегтярев.

Новые цифровые планы территорий края помогут при дальнейшем градостроительстве и привлечении инвесторов. Долгие годы на эту работу не выделялись необходимые средства, и сейчас губернатор поручил обеспечить финансирование.