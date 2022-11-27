27 ноября – День матери

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери Фото: Shutterstock

В этом году дата приходится на 27 ноября. Мама – первый человек, которого мы встречаем при рождении. Ее теплота и забота окружают нас, от нее же во многом зависят пищевые привычки, которые мы берем с собой во взрослую жизнь. Поэтому так важно обращать как можно больше внимания на состояние беременных женщин и молодых матерей – ведь они влияют на будущее не только отдельного человека, но и всей страны.

«Женщина – основной “проводник” здорового и сбалансированного питания как на уровне своей семьи, так и в обществе в целом. Ведь чаще всего именно женщины, матери семейства, выбирают продукты, блюда из которых составляют основной рацион всех членов семьи. От того, что и как мы готовим, как употребляем пищу, придерживаемся ли правил здорового питания, в конечном итоге зависит качество жизни наших близких, а также здоровье самой женщины и ее репродуктивные возможности. А правильно подобранный рацион во время беременности помогает женщине не только выносить и родить здорового ребенка, но и самой чувствовать себя здоровой и энергичной», – отмечает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель, информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Эксперты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» рекомендуют будущим мамам придерживаться следующих принципов:

• Питание должно быть полноценным и разнообразным – ведь у беременных женщин нагрузка возрастает, организм работает и за себя, и за ребенка. Рацион будущей мамы должен включать мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, молочные продукты и так далее.

• Неуместны диеты и жесткие ограничения. Однако и «есть за двоих» тоже не стоит – основное значение приобретает качество и состав пищи.

• Питание должно быть сбалансированным. Важно, чтобы в рационе присутствовали и белки, и углеводы, и в разумных количествах жиры, особенно полезные. Рассчитать оптимальное соотношение основных элементов можно с помощью формулы сбалансированного питания 1:1:4. Белки должны обеспечивать от 10 до 15% общей калорийности рациона, жиры – от 15 до 30%, углеводы – от 55 до 75%.

• Рекомендуется съедать не менее 3–5 порций овощей, фруктов и зелени в день. Одна порция – это средний овощ или фрукт или 2/3 стакана ягод, мелких овощей, фруктов.

• Важно в достаточном количестве получать полезные вещества, необходимые в период беременности: фолиевую кислоту (содержится в зеленых листовых овощах, брокколи, шпинате, говяжьей печени, бобовых); витамин D (есть в рыбе, грибах, молочных продуктах); йод (содержится в рыбе, морепродуктах, молочных продуктах); железо (можно получить из красного мяса, которое лучше варить или готовить на пару); кальций (есть в молочных продуктах).

• Что касается питьевого режима, то на ранних сроках беременности врачи обычно поощряют обильное питье, так как в этот период женский организм нуждается в большем количестве воды. Ближе к родам объем жидкости зачастую сокращают, чтобы избежать отеков.

Больше информации в День матери появится на портале здоровое-питание.рф – читателей ждут подборка материалов о составлении сбалансированного рациона для беременных и кормящих женщин, полезные советы и поздравления от амбассадоров и экспертов проекта. Рецепты простых и полезных блюд будут размещены в разделе сайта «Книга рецептов – готовим вместе».

Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора, можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и в Telegram-канале.