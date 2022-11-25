Модный коллайдер и жизнь с вирусами: В Москве вручили премии «За верность науке»

Премию «За верность науке» Министерство науки и высшего образования РФ проводит с 2015 года. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Фотографии полярных исследований на Шпицбергене, выставка о вирусах и эпидемиях, понятные рассказы о суперсложных физических экспериментах… Все это - победители VIII Всероссийской премии «За верность науке». Имена лауреатов назвали в Москве 24 ноября.

Премию «За верность науке» Министерство науки и высшего образования РФ проводит с 2015 года. Получают ее лучшие популяризаторы науки - ученые, студенты, журналисты, фотографы, режиссёры…

«Популяризация науки - это состояние души, которое разделяют и молодые, и опытные исследователи, целые коллективы. Это общая задача для наших университетов, исследовательских институтов, Академии наук - всех тех, кто верит, понимает и знает, что в современном мире быть конкурентоспособным и сильным без развития науки и технологий невозможно», - подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков. И напомнил, что в России идет Десятилетие науки и технологий.

В 2023 году премию «За верность науке» вручили в 11 номинациях, победителей выбирали из более чем тысячи заявок. Призовой фонд составил 2,6 миллиона рублей. Специальные призы - такие, о которых мечтает любой увлеченный наукой человек: экспедиция в Арктику на атомном ледоколе и поездка на космодром.

Победителем в номинации «Наука - это модно» стал кандидат физико-математических наук, сотрудник Объединенного института ядерных исследований Сергей Мерц. Премию вручил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Наука - это действительно модно. Хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда». - сказал Дмитрий Песков.

Сергей Мерц работает над мегасайенс-проектом NICA и активно рассказывает о строящемся коллайдере и его возможностях, а также о том, что такое быть современным молодым ученым.

Лучшим проектом в номинации «Защита исторической правды» названа книга «Суд народов» Александра Звягинцева, посвященная Международному военному трибуналу в Нюрнберге. Исследование основано на архивных документах, малодоступных источниках, воспоминаниях современников и участников тех событий. Часть материалов опубликована впервые.

«История - это то, что формирует ценностный каркас и позволяет стране существовать», - отметил Валерий Фальков, вручавший премию в этой номинаций.

Лучшими в номинации «Специальный приз имени Даниила Гранина» признаны мультимедийные проекты ТАСС, посвященные исследованиях российских и советских ученых. Например, изучению динозавров, чьи останки найдены на территории России.

В номинации «Биогенетическое просвещение» победу одержала выставка «Жизнь с вирусами» Политехнического музея и Национальной иммунобиологической компании. Выставка рассказывает о вирусах и эпидемиях в исторри человечества. Премию вручил Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В номинации «Научный журналист года» премию получил Юрий Медвеиз «Российской газеты».

Лучшим проектом в номинации «Наука как искусство» стала фотовыставка «Наука - это красиво» НИЦ «Курчатовский институт» - фотографии сделаны в научных лабораториях с помощью уникальных научных установок.

«Научным фотографом года» признан полярник Игорь Василевич, сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, за серию фотографий российских исследований в Арктике, на архипелаге Шпицберген.

Победителя объявил ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий:

«У меня есть мечта: я хотел бы, чтобы однажды сфотографировали жизнь на экзопланетах. Уверен, когда-нибудь такая фотография точно появится», - поделился Виктор Садовничий.

Победителем в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» стал журнал для молодежи Московского политехнического университета «Большая Железяка». Премию вручил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:

«Интерес к науке продолжает расти. По оценкам ВЦИОМ, более 70 % россиян считают, что нашей наукой можно по праву гордиться», - сказал Дмитрий Чернышенко.

В номинации «Научный режиссер года» Юлия Киселева за фильм «Чип внутри меня» - о нейроинтерфейсах и имплантатах, используемых в медицине.

Специальный приз за популяризацию атомной отрасли от Госкорпорации «Росатом» получил эксперт в области атомной отрасли, лазерных технологий и сверхтвердых материалов Владимир Решетов и его проект «Мир без Науки не интересен!».

Приз за популяризацию космической отрасли заслужил проект «Летняя космическая школа». Это научно-просветительская программа для разновозрастной аудитории, использующая подходы виртуальной обсерватории и симуляции космического полета.

Премию за популяризацию отечественных разработок вручили Андрею Богомолову и его проекту «Чё по науке?».

Победителем в номинации «Экологическое просвещение» стал проект «Окружающий мир» Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Проект объединяет два направления развития гражданской науки: наблюдения за сезонными изменениями природы и сбор полевых материалов для исследований.

«Научной пресс-службой года» стала пресс-служба Томского государственного университета.