Новому формату взаимодействия армии и общества - 10 лет

В Национальном центре управления обороной России прошла Межведомственная научно-практическая конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

В Национальном центре управления обороной России прошла Межведомственная научно-практическая конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

«У нас сложился достаточно крепкий коллектив единомышленников. Непростые события последних лет доказывают правильность курса, который последние 22 года осуществляется в нашей стране. Огромную роль в этом процессе играет гражданское общество и власть, которую вы олицетворяете, все без исключения субъекты Российской Федерации, министерства, ведомства», - заявил собравшимся Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

В конференции приняли участие главы субъектов России, общественных организаций, федеральных органов власти, научно-исследовательских организаций, военных и гражданских учебных заведений, предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители промышленности и бизнеса, которые в числе многих тем обсудили вопросы обеспечения научно-технологического суверенитета и развития телекоммуникационных технологий.

В ходе конференции также был проанализирован опыт межведомственного взаимодействия за прошедшие годы, а также выработаны шаги по дальнейшему совершенствованию совместной деятельности в интересах обороны государства.

Ежегодная конференция проводится с 2015 года.