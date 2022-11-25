Простая человеческая проблема вскрыла всю правду о хваленой демократии США

Ситуацию на улицах знаменитых мегаполисов испортил жилищный вопрос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приобретение или аренда жилья в США - дело весьма хлопотное: нужно собрать и заполнить кипы документов, пройти собеседования, нанять адвоката, представить рекомендации в благонадежности. Но с недавних пор американцы, переезжающие из одного города в другой, стали задавать риэлторам несколько неожиданный вопрос – мэр у вас демократ или республиканец?

Свободный выбор

Как оказалось, партийная принадлежность может оказывать ключевое влияние на безопасность жизни в городах. В Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго и других крупных городах, где традиционно побеждают демократы, – толпы бездомных на улицах и высокий уровень преступности. А вот там, где у руля стоят республиканцы – ситуация поспокойней.

Больше всего бомжей – в солнечной Калифорнии. Недовольство граждан тамошние власти списывают на комфортную круглый год погоду. Но тогда как объяснить – почему в продуваемом всеми ветрами Нью-Йорке, в котором температура зимой опускается гораздо ниже нуля, бомжей не намного меньше?

Город Большого Яблока – извечная вотчина демократов. Их прямо-таки социалистические лозунги всегда призывали к заботе о неимущих. Бедным в Нью-Йорке быть выгодно – можно получить бесплатную еду, бесплатную койку в приюте, бесплатную медстраховку и даже бесплатное жилье. Но, как говорится, вместо того, чтобы дать рыбу, лучше дать удочку. А в крупнейшем городе Америке никто не заботиться о том, чтобы заниматься образованием неимущих или их трудоустройством.

Бомжи чувствуют себя вольготно, оккупируя вагоны и станции метро, лестницы храмов и оживленные уличные перекрестки. Часть из них по ночам разбредается по ночлежкам, а часть ночует прямо на улице или в метро, частенько терроризируя горожан и туристов.

Городская структура обслуживания бездомных впечатляет: ежедневно финансируемые из казны ночлежки Нью-Йорка обеспечивают койко-местами более 80 тысяч человек. Среди них действительно есть те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, потеряв жилье по причине его дороговизны или насилия со стороны второй половины. Но, как ни странно, на улицах вы никогда не встретите просящую подаяние семейную пару с детьми или мать-одиночку с грудным ребенком в руках. Все они находят в себе силы сравнительно быстро обрести угол и справиться с возникшими трудностями. Тогда почему в последние годы Америка столкнулась с настоящим нашествием бездомных?

Дорогое жилье и качественные таблетки

Конечно, фактор №1 - это невероятно взлетевшие цены на жилье. Приобрести собственную квартиру, а подчас и даже арендовать ее стало абсолютно не по карману беднейшим слоям населения. Сыграл свою роль и вступивший запрет в США на некогда популярные коммуналки. Пользуясь высоким спросом со всего мира застройщики американских мегаполисов предпочитают строить большие квартиры. Если в 1960 году в Нью-Йорке было 130 тысяч студий и однокомнатных квартир, сейчас их в 10 раз меньше, и это при том, что объем жилищного фонда увеличился, как минимум, в 10 раз.

Вторым по степени своего влияния на проблему бездомности стал, как ни странно, фактор прогресса в лечении психических заболеваний. С развитием фармакологии тихих помешанных можно не держать в специализированных лечебницах. После краткого курса лечения их выписывают, вручая не вполне нормальным людям рецепты и рекомендации принимать лекарства, после чего немалая часть из них отправляется на улицу и пугает своим поведением прохожих.

Давай закурим

Чем больше наркоманов, тем больше бездомных. Этот закон так же верен как бином Ньютона. Первую волна бездомных накрыла Америку в середине 1990-х годов, когда мексиканские наркокартели через дырявую границу наладили поставки героина и кокаина, вызвав настоящую эпидемию наркомании. И это федеральные власти с определенной грустью признают: подсаженные на иглу люди опускались на самое дно жизни.

А вот второй пик, пришедшийся на прошлый год, в США стыдливо прикрывают коронавирусом – мол, многие потеряли работу и, как следствие, жилье. Но это лукавство - власти сами же ввели запреты на выселение жильцов из арендованных или купленных в кредит квартир. А вот то, что во многих штатах легализовали курение марихуаны, свою роль сыграла. Доступная травка вполне предсказуемо стала для многих американцев первой ступенью лестницы, ведущей вниз. Минуя дорогой кокаин и сложный в употреблении героин, с марихуаны молодые люди быстро перескочили на синтетические наркотики, которые в изобилии текут рекой все из той же Мексики. Количество летальных исходов от передозировки в Штатах подскочило в прошлом году на рекордные 32%, став самым высоким показателем за всю историю. Те, кому пока удается выжить в наркодурмане, нередко оказываются на улице, предпочитая перебираться в большие города, где местные власти выделяют деньги на выдачу им бесплатных доз в надежде уберечь горожан от ограблений.

Все жизни важны, но некоторые важнее

Ну и наконец, как обойти стороной расовый фактор? Некоммерческая организация Coalition for Homeless подсчитала, что две трети американских бомжей составляют темнокожие; белых – всего 7%, остальные – представители других рас.

С появлением на американской политической сцене такого мощного по степени своей разрушительности игрока, как движение «Жизни черных важны» (BLM), любое прикосновение полицейского к бездомному негру сможет поставить целую страну на колени. Яркий пример тому – погромы и беспорядки, прокатившиеся по США после трагического задержания неоднократно судимого за грабежи и насилие наркомана Джорджа Флойда. Великую Америку сторонники BLM обвинили в том, что она неподобающе ведет себя с темнокожими. И обещали повторить все это куда в более грандиозных масштабах, если что-то подобное случится вновь. Так что любой полицейский сто раз подумает, стоит ли ему связываться с темнокожим бездомным, даже если тот явно нарушает общественные порядок.