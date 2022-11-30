Органы из биопринтеров и пересадка от животных: реальность или только мечты?

Про современные тренды и будущее донорства. Фото: Shutterstock

Сейчас медицина добилась таких успехов, которые еще 50 лет назад казались фантастикой. Врачи-трансплантологи проводят операции по одновременной пересадке сердца и легких, мультиорганные пересадки почек, печени и других органов. Растет продолжительность жизни пациентов с донорскими органами, в том числе благодаря развитию фармацевтической промышленности и улучшению качества препаратов-иммуносупрессантов (их нужно принимать, чтобы организм не отверг новый орган).

Но, безусловно, впереди еще много интересного. Уже сейчас вещи, которые показывали нам 20 лет назад в фантастических фильмах, становятся реальностью. Чудеса науки и реальные ожидания в такой сложной и тонкой области, как трансплантология, мы обсудили с главным внештатным трансплантологом Минздрава России, академиком РАН, директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, практикующим хирургом с мировым именем и многолетним опытом Сергеем Владимировичем Готье.

КОНСЕРВАЦИЯ ОРГАНОВ

Одно из самых важных направлений, за которым реальное будущее трансплантологии, — сохранение донорских органов. Сейчас срок «жизни» изъятых органов — от нескольких часов до суток. Поэтому врачи и ученые изучают перфузионные методы консервации, благодаря которым донорские органы будет возможно сохранять долгое время.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Самое главное сейчас — это создание специальной перфузионной среды, то есть той жидкости, которая не просто несет питательные вещества (в таких органы перевозятся и хранятся и сейчас), но и обладает возможностью удаления продуктов распада. Ведь каждый наш орган не только потребляет питательные вещества, но и выделяет продукты своей жизнедеятельности. И когда мы научимся от них избавляться, тогда орган будет жить вне организма очень долго и ему будет хорошо».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВ

Иммуносупрессоры — препараты, которые после пересадки помогают донорскому органу не быть отвергнутым организмом. Образно говоря, задача таких лекарств — заключить пересаженный орган в кокон-невидимку, скрыть его от макрофагов, фагоцитов и прочих клеток – уничтожителей «чужаков». Эта лекарственная терапия помогает снизить риск отторжения донорских органов. Чаще всего человек вынужден пожизненно принимать эти препараты, которые, увы, не без побочных эффектов.

Хирург с мировым именем и многолетним опытом Сергей Владимирович Готье. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Сейчас проблема отторжения в принципе медикаментозно решена: мы можем гарантировать пациенту, что трансплантированный орган не отторгнется в ближайшее время. Потому что современные схемы иммуносупрессии (то есть медикаментозные протоколы) позволяют очень прицельно действовать на те или иные звенья иммунитета. Тем самым они позволяют органу, попавшему в чужеродную среду, адаптироваться.

Существует множество лекарственных протоколов. Например, после операции иногда назначается антитимоцитарный иммуноглобулин (иммунодепрессант, который подавляет количество Т-лимфоцитов. — Прим. ред.), чтобы не применять сразу тяжелых схем иммуносупрессии. Это позволяет не повредить пересаженный орган. Насколько грамотно будет проведено дальнейшее медикаментозное лечение, связанное с дозировками, исследованием концентрации иммусупрепрессантов, — зависит от профессионализма трансплантологов.

Что касается уменьшения побочных эффектов (а, безусловно, у иммуносупрессантов они есть), то тут общий вопрос к фармакологии. У любого препарата критически важно снижение токсичности и повышение усваиваемости».

КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ ОТ ЖИВОТНЫХ

Метод, наделавший немало шума в последние полгода: добровольцу — американскому заключенному Дэвиду Беннетту на терминальной (последней) стадии болезни — пересадили сердце генетически выращенной свиньи. Свинье-донору специально подавили три гена, которые связаны с отторжением органа животного человеческим организмом. Зато «вставили» шесть человеческих генов, помогающих иммунной системе пациента принять чужеродный орган.

Потенциально «работающий» метод. Хотя пока и не очень удачно — пациент скончался через несколько недель. Беннет прожил не так долго, как хотелось бы всем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Казалось бы, хирурги молодцы, они хорошо справились с задачей, пересадили ему свиное сердце. Но от чего умер пациент? Он умер от цитомегаловируса, свойственного свиньям. Не человеку, а свиньям. Вот в этом и заключается очень большая проблема ксенотрансплантации в принципе — опасность для человека вирусных и других инфекций, и вообще болезней, животных».

Вырастить орган — это небыстро и сложно. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

3D-ПЕЧАТЬ НОВЫХ ОРГАНОВ И ВЫРАЩИВАНИЕ РОДНЫХ ТКАНЕЙ ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Это, казалось бы, идеальное решение для трансплантологии и не только: создать максимально «родной» орган из стволовых клеток самого реципиента. Сейчас пока выращивают копии органов, органеллы, чтобы изучать их в лабораториях. Но раз есть копия легких, то скоро вырастят и «оригинал».

И уже несколько лет существуют специальные биопринтеры, которые «печатают» вполне работающие костные импланты, кожу и сосуды. Даже глаза и уши! Пусть в основном пока в условиях лаборатории, но кожа и костная ткань уже «работают» у реальных пациентов. Буквально на днях испытуемым перелили первые миллилитры крови, выращенной из стволовых клеток. И у них все хорошо. В планах ученых — более масштабные испытания.

Так, может быть, будущее за этой методикой?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Да, безусловно, это уже не фантастика, все это мы наблюдаем в реальности. Но сейчас главный вопрос — в объеме, величине выращенного из стволовых клеток органа. Например, если брать печень, то это должен быть достаточно большой ее кусок, который бы исполнял все функции настоящего органа: обладал бы обменом веществ, выделял требуемые активные вещества, ферменты, и элиминировал (фильтровал). А также пропускал бы через себя всю массу крови, которая перекачивается ежеминутно, без повреждений собственных тканей.

Второе: это время. Порой операция человеку требуется безотлагательно, а чтобы вырастить орган в лабораторных условиях, могут понадобиться месяцы.

Ну и третье: пока это очень дорого.

Что касается биопринтера, это вопрос еще более далекого будущего: вырастить сложный орган, то же сердце, чтобы оно ритмично сокращалось, чтобы у него были все заложенные природой функции, правильная адаптация к факторам окружающей среды, — это все очень сложно. И, разумеется, этим должны заниматься люди, которые очень тонко понимают всю физиологию и патофизиологию клетки, ткани, мембран, внутриклеточных структур и т. д.

Конечно, никто не говорит, что это бесперспективно, это действительно нужно, это будущее. Но нам сейчас надо дожить до этого будущего. А для того чтобы дожить до будущего, нужно сейчас сохранить много жизней наших сограждан. Процессы параллельные, один другого не отменяет. И если работать каждому в своем направлении, то мы достигнем невероятных успехов».

Пересадка мозга — сложная задача на ближайшие 500 лет. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

ВОПРОС РЕБРОМ

Реальна ли в будущем пересадка мозга?

— Есть такая шутка: «Пересадка мозга весьма сомнительна, потому что мало доноров», — смеется Сергей Готье. — Дело в том, что очень сложно, да и не знаю, возможно ли полностью восстановить контроль головного мозга над донорским телом. Я думаю, что эту проблему мы не решим и в ближайшие лет 500. Да и нужно ли? Как бы мы ни хотели, вечной жизни не будет, даже если мы будем пересаживать все органы по очереди. У мозга есть свой ресурс. Он на протяжении жизни организует нашу деятельность, отвечает, по сути, за всё. И рано или поздно приходит к тому состоянию, когда говорит: хватит, всё, устал... И тут пересаживай ему тело, не пересаживай, толку уже не будет.

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org