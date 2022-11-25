Настя Ивлеева сделала громкое заявления после скандальной премьеры сериала «Монастырь»

Настя Ивлеева планирует продолжать актерскую карьеру после скандала с сериалом «Монастырь»

Сериал «Монастырь» не успел выйти (на «Кинопоиске» доступны только две серии), как уже наделал кучу шума. Смотреть его никто не запрещал, он лежит в свободном доступе, однако заявка на прокатное удостоверение для демонстрации в кинотеатрах получить не удалось. Экспертиза РПЦ, о которой в том числе и снят проект, установила, что образ священников и в целом работы института заметно искажены. Поэтому в кино на широкую публику такое лучше не показывать.

Фото: кадр из фильма

Почему вдруг Минкульт РФ решил посоветоваться с Церковью? Ну, во-первых, потому что в сериале показано полноценное "закулисье" этого института: и быт, и службы, и исповеди, и причастие, и таинство пострига, и так далее — экспертное мнение в таком чувствительном вопросе никогда не помешает (режиссер Александр Молочников, к примеру, воцерковленным человеком себя не считает, поэтому запросто мог допустить ряд принципиально важных ошибок). Во-вторых, потому что создателей сериала пустили для работы в Кирилло-Белозерский монастырь — даже алтарную его часть — не просто так «по старой дружбе», а по благословению руководства РПЦ — это значит, что наверняка «Кинопоиск» имел некие договоренности с Церковью по поводу, скажем так, содержания съемок. И не исключено, что эти договоренности не был исполнены в полной мере (об этом никто и никогда честно не расскажет). Договоренности могли быть письменными или устными, не зафиксированными на бумаге. И понятными обеим сторонам. Отвлеченный пример: в мечети едва ли бы получилось снять настолько же откровенный проект без раскрытия идеи.

Фото: кадр из фильма

Однако все это ненужные детали, потому что смотреть «Монастырь» никто не запрещает и не может запретить. Роскомнадзор накануне уточнил очевидное: прокатные удостоверения выдает Минкульт, а статья 10.5 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. Собственно, поэтому сериал и доступен до сих пор на «Кинопоиске», а в кино его не покажут, как и 98% выходящих в России телепроектов.

В то же время вдохновленная резонансом Настя Ивлеева, которая сыграла главную роль эскортницы Маши, что чудом спаслась в монастыре, нацелена развивать успех в актерской карьере.

Фото: кадр из фильма

— Актерская игра для меня совершенно новое детище, — призналась начинающая артистка. — И поскольку я играю не себя саму, а персонажа, другого человека, приходилось вживаться, нащупывать какие-то приемы, которые мне помогут воплотить замысел в жизнь. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать.