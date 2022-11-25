Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов оценили ход строительства общежитий Иннополиса

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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко совместно с главой Республики Татарстан оценили ход строительства трех строящихся корпусов студенческих общежитий Иннополиса, а также функционирование отечественной ТИМ-системы (технологии информационного моделирования), которая используется при эксплуатации зданий.

Напомним, Президентом Владимиром Путиным были даны поручения по строительству и капитальному ремонту общежитий.

«Строительство студенческих общежитий в Иннополисе идет в рамках национального проекта «Наука и университеты». Два года назад это решение мы принимали совместно в рамках Наблюдательного совета вуза. Корпуса рассчитаны на 1000 мест, что соответствует текущему запросу Иннополиса по размещению студентов и исследователей.

Особо хотел бы отметить, отечественную ТИМ - систему, которую Минстрой разрабатывает в рамках ИЦК строительство и ЖКХ. Система на базе российского софта была запущена здесь в Иннополисе. Она позволяет эффективно управлять всеми коммуникациями здания - тепло-, электроснабжением, интернет-сетями. Важно, что ТИМ-система в числе 216 одобренных проектов индустриальных центров компетенций. Одним из поручений Председателя Правительства было как раз - доработка и распространение существующие программных решений в России. Эта ТИМ-система будет внедряться по всей стране», - заявил Дмитрий Чернышенко.

Он поручил Минстрою, Минобрнауки и Минцифры подготовить предложения по использованию отечественных ТИM-технологий при эксплуатации кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Из федерального бюджета на строительство общежитий вуза выделено 2,5 млрд рублей. Планируется, что первые студенты смогут разместиться там уже в следующем учебном году.

«Сегодня на первый план выходит задача по обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Это касается всех сфер, включая строительство. На примере данного общежития мы видим, как используются наши отечественные ТИМ-системы. Важно и впредь базироваться на российских разработках и платформах. В целом работы по возведению новых общежитий Университета Иннополис идут согласно графику. Основная часть строительно-монтажных работ будет завершена уже к концу этого года», - сказал Рустам Минниханов.

Отечественная ТИМ-система при эксплуатации зданий позволит в онлайн режиме размещать заявки о протечке труб, сломанном замке или выключателе, а также отслеживать процесс их отработки.

Справка:

Сейчас в Иннополисе обучаются 1 086 человек из 40 стран. В будущем вуз планирует увеличить количество студентов до 5 000.

На базе Иннополиса работает Опорный центр по подготовке специалистов в области цифровой экономики и информационных технологий и консорциум образовательных организаций. Сегодня он включает 749 вузов и ссузов страны.

Также более 2,2 млн. школьников и педагогов России воспользовались платформой educont.ru, созданной в университете, и получили бесплатный доступ к цифровому образовательному контенту ведущих образовательных площадок страны.

В планах до 2030 года - создать Центр индустрии 4.0, создать киберфизическую лабораторию, организовать международные олимпиады по робототехнике и по программированию, запустить новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры, в том числе и в рамках передовой инженерной школы.