С 1 января 2023 года неработающих пенсионеров ждет прибавка. Выплаты увеличатся на 4,8% Фото: Shutterstock

Индексация пенсий с 1 января 2023 в России:

С 1 января 2023 года неработающих пенсионеров ждет прибавка. Выплаты увеличатся на 4,8%, об этом сообщил министр труда Антон Котяков, выступая в пятницу на «парламентском диалоге» в Совете Федерации.

Не дожидаясь вопроса «А почему так мало?!», министр напомнил собравшимся, что в этом году уже была проведена промежуточная индексация — с 1 июня 2022 г. пенсии были повышены на 10%. И опять же, напомним, это коснулось только неработающих пожилых людей. По итогам этих двух этапов общая годовая индексация к началу будущего года составит 15,3%, подсчитал Антон Котяков. А если брать два этапа индексации нынешнего года (8,6% в январе и 10% в июне), то вообще получится 19,4%.

Вроде бы, внушительно, однако в экспертном сообществе, не говоря уже о самих пенсионерах, новость встретили без особого энтузиазма. Во-первых, потому, что прибавка хоть и сопоставима с размерами инфляции, но ее всегда дают вдогонку, уже после того, как люди платили более высокую цену за дорожающие продукты и услуги.

- Пенсии индексируются, к сожалению, не опережающими по отношению к инфляции темпами, а для компенсации инфляционных темпов роста цен, - отметил в эфире «Радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев. - Это бег на месте, но для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. Цены, которые сейчас и которые были год или два назад, при сравнении приводят в уныние…

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ СНОВА ЗАБЫЛИ

А во-вторых, уже который раз (а если точно, то с 2016 г.) индексация охватывает только неработающих пенсионеров. Это несправедливо.

- Если человек заработал пенсию, то это право должно быть реализовано. У нас ни в каком законодательстве нет деления пенсионеров на работающих и неработающих, - обратил внимание эксперт. - В свое время работающим тоже индексировали, как и неработающим, но потом Пенсионный фонд сказал, что у него не хватает денег. Работающие пенсионеры что-то зарабатывают, поэтому им не надо дополнительно индексировать. Правда, когда они выйдут на пенсию и окончательно перестанут работать, тогда им будут учтены пропущенные индексаций и пенсия вырастет. Но повышенные выплаты они начнут получать только после ухода с работы, то, что они недополучили по сравнению с неработающими, им не вернут.

Михаил Беляев назвал такой подход бухгалтерским и антигуманным.

Недавно группа депутатов Госдумы подготовила законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров, но правительство и ПФР дали отрицательный отзыв. Объяснения те же: выплаты работающим потребуют 0,5 трлн руб. и уменьшат возможности индексации для неработающих пенсионеров.

- Такая дележка возмущает — если мы выплатим этим, то недоплатим тем, - эмоционально высказался эксперт. - Если не хватает денег, подумайте, где их взять. Может быть, налоговую шкалу пересмотреть для тех, кто получает сверхвысокие доходы. Думаю, это вопрос решаемый.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил возвращать работающим пенсионерам НДФЛ до 25 тыс. в год.

Разрыв между средними пенсиями для работающих и неработающих граждан постоянно растет. Сейчас он составляет 4,7 тыс. руб. (14,7 тыс. против 19,4 тыс. руб.).

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ В РУБЛЯХ К ПЕНСИИ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

А сколько добавят в рублях? Сейчас средняя пенсия по стране составляет 19 360 руб (это после 10-процентного роста с 1 июня 2022 г.). А с 1 января 2023 г., если прибавить те самые 4,8%, то будет около 20300 руб. То есть вырастет меньше, чем на 930 руб. Ну, хорошо, учтем еще и июньскую выплату — получим на круг 2800 руб. с хвостиком.

Но многие ли получают у нас такую пенсию - под 20 тысяч? Основная масса стариков сидит на своих 15 тысячах или около того - у них прибавка составит в пределах 2 тысяч. Копейки же...

- Вроде немного, да, но с другой стороны, это половина месячной квартплаты или, если по московским ценам, дополнительно больше 2 кг мяса ежемесячно — все же лучше, чем если бы ничего не прибавили, - рассуждает Михаил Беляев.

КАКАЯ В РОССИИ ПЕНСИЯ Год Индексация,% Средняя*, тыс. руб.

2015 11,4 11,8

2016 4 13,1

2017 5,8 13,6

2018 3,7 14,3

2019 7,05 14,9

2020 6,6 15,4

2021 6,3 17,5

2022 19,46 19,4

* - значения для неработающих пенсионеров

Источник: ПФР