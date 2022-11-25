Почему Юлия Пересильд публично признала роман с молодым актером: «Неужели беременна?»

Пересильд и Тройник публично признались в любви друг другу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

38-летняя Юлия Пересильд на этой неделе пришла на премию глянцевого журнала с женихом. Избранника актрисы зовут Михаил Тройник, ему 34 года. Зрители могли видеть Тройника в кино и сериалах - Метод», «Чики», «Хандра», «Окаянные дни», «Иванько», «Чемпион мира», «Порт», «Лавстори», «F20» и других. Была у Тройника роль и у режиссера Алексея Учителя - в картине «Цой». Алексей Учитель – это бывший возлюбленный Пересильд и отец ее двух дочек, роман пары начался на съемках почти 15 лет назад, когда мэтр был женат. Учитель и Пересильд расстались около двух лет назад. 71-летний Алексей Ефимович продолжает проводить время с дочками и поддерживать хорошие отношения с Пересильд. Михаил Тройник и Юлия Пересильд мимолетно знакомы давно – артисты играли в Театре Наций. Общаться начали на съемках картины «Вызов», роман закрутили в этом году, когда актер и актриса были абсолютно свободны от прошлых отношений. Теперь построили серьезные отношения.

На светском мероприятии Тройник держал руку Пересильд в своей, обнимал за талию… На вопросы об отношениях не отвечали. Поэтому часть блогеров решили: пиар-роман. Однако Пересильд и Тройник сделали неожиданный ход. Видимо прочли все сплетни о себе в сети. Или сутки сочиняли текст. Почти одновременно публично в запрещенной соцсети Тройник и Пересильд признались друг другу в любви. Совместное фото подписали романтично. Юлия Пересильд адресовала Михаилу такие слова: «Моя поддержка, моя опора, моя любовь!» Тройник в долгу не остался: «Я люблю эту женщину». Михаил еще и сердечко нарисовал…

Тут мы задумались: на Пересильд это совсем не похоже. Она всем вокруг твердили: личная жизнь не повод для пиара артиста. Вот что знаменитая красавица говорила недавно: «Терпеть не могу современную тенденцию создавать популярность за счет личной жизни». Созвонились мы с коллегами актеров, пообщались и предположили: «Подобный смелый шаг мог быть сделан не из-за того, что паре захотелось прокричать на всю страну о романе. А может потому, что они готовятся стать родителями? Поэтому красиво предупредили то, что скоро будет не скрыть!» Но – это только предположение. А сбудется ли оно – узнаем через девять месяцев.

Пересильд после расставания с Учителем мечтает о семье: «Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе». Тройник не был женат, детей нет – в недавнем интервью говорил, что хочет стать семьянином. Уже летом признавался, что у него есть любимая женщина. Юлия воспитывает двух дочек: 13-летняя Анну Пересильд, 9-летнюю Мария Пересильд. Жильем в столице и Пересильд, и Тройник обеспечены. В производстве одиннадцать фильмов и сериалов с участием Михаила Тройника, выход которых ожидается в следующем году. Критики как-то даже называли избранника Юлии «самым многообещающим российским актером». Так что новую ячейку общество Тройник прокормит! Да и Пересильд — одна из самых красивых и востребованных театральных и киноактрис в стране.

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