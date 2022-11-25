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Здоровье25 ноября 2022 14:00

Удар в печень: Опубликованы тревожные данные о лекарствах и пищевых добавках

Токсиколог Водовозов назвал экстракт зеленого чая, куркуму и ашваганду опасными для печени
Анна НИКОЛАЕВА
Популярные природные лекарственные средства не так уж безобидны для печени, предупреждают врачи.

Популярные природные лекарственные средства не так уж безобидны для печени, предупреждают врачи.

Фото: Shutterstock

Американская ассоциация по изучению заболеваний печени (AASLD) выпустила обновленные рекомендации по лечению токсического гепатита. В документе разбираются данные о поражении печени в результате приема лекарств и биологически активных добавок (БАДов). Среди небезопасных значатся также любимые многими «природные средства» - растительные препараты. Не так уж они безобидны, предупреждают врачи.

«Проблема серьезная, тот же парацетамол - чемпион мира по токсическим гепатитам. Летальность при них невысокая, но 0,1% - это тоже чьи-то жизни. При этом острая печеночная недостаточность и потребность в пересадке печени - последствия не самые приятные», - отмечает в своем телеграм-канале врач-терапевт, токсиколог, научно-медицинский просветитель Алексей Водовозов.

В топ-три типа лекарств, чаще всего вызывающих поражение печени, вошли:

- антибиотики,

- противоэпилептические препараты,

- НПВС (нестероидные противовоспалительные средства).

Среди антибиотиков «рулят в качестве причин токсических гепатитов амоксициллин с клавулановой кислотой», уточняет Алексей Водовозов. В народе этот препарат больше известен как амоксиклав. Недавно с ним были перебои в российских аптеках. Люди любят относительно недорогой антибиотик широкого спектра действия, активно закупают для домашних аптечек. И глотают едва ли не как витаминки, если поднялась температура и болит горло. Так происходит не только у нас. В результате - амоксициллин с клавулановой кислотой лидер среди антибиотиков по поражениям печени во всем мире.

Противоэпилептические препараты вошли в топ, в том числе, потому, что их назначают не только пациентам с эпилепсией. Такие лекарства хорошо помогают снимать сильную боль. Например, при воспалении тройничного нерва (возможное осложнение гриппа и простуд) и при опоясывающем лишае (герпес 3-го типа). Так что применяются эти препараты достаточно широко. И, увы, печень их «не любит».

Среди антибиотиков самым небезопасным для печени оказался популярный препарат амоксиклав.

Среди антибиотиков самым небезопасным для печени оказался популярный препарат амоксиклав.

Фото: Shutterstock

НПВС еще более популярные средства. Это те самые противовоспалительные и обезболивающие, которыми мы часто сбиваем температуру. А также «лечим» головную боль, боли в суставах и т. п. Аспирин, ибупрофен, диклофенак, нимесулид. Что-то из этого ведь наверняка есть у вас в аптечке?

Ну и не забываем чемпиона по ударам в печень - парацетамол. Он не относится к группе НПВС, но выполняет похожие задачи - снижение жара и боли.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

В первую очередь те, кто занимается самолечением и злоупотребляет приемом лекарств, назначая их себе самостоятельно.

Также в рекомендациях сказано, что в числе отягощающих факторов:

- предшествующие заболевания печени. Например, НАЖБП - неалкогольная жировая болезнь печени, хронические вирусные гепатиты,

- ожирение,

- сахарный диабет.

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Какие растительные средства могут навредить печени

Как поясняет токсиколог Алексей Водовозов, к наиболее распространенных растительным гепатотоксинам относятся:

- ашваганда,

- экстракт зеленого чая,

- гарциния камбоджийская,

- рейнутрия многоцветковая,

- куркума,

- шлемник байкальский,

- кратом.

Они могут входить в состав биологически активных добавок или продаваться в натуральном виде. Например, как средства аюрведы - та же ашваганда.

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Какие анализы сигналят о проблемах с печенью

Исходя из рекомендаций AASLD, тревожными сигналами является изменение (то есть выход за пределы нормы) таких показателей в биохимическом анализе крови:

- аспартатаминотрансфераза (АСТ);

- аланинаминотрансфераза (АЛТ);

- щелочная фосфатаза;

- уровни общего и прямого билирубина;

- уровень сывороточного альбумина.

Напомним, норма указывается в бланке расшифровки анализов. В зависимости от тест-систем и особенностей лабораторных исследований нормативные цифры могут быть разными. Так что не ищите единую норму перечисленных показателей в Интернете, а ориентируйтесь на значения в бланке со своими анализами. И в любом случае правильно интерпретировать результаты с учетом всех нюансов может только врач, подчеркивают эксперты.

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Пять советов, как снизить угрозу поражения печени

- Применяйте только лекарства, назначенные врачом.

- Если вы принимаете препараты для снятия острой боли/жара, строго соблюдайте дозировку, указанную в инструкции.

- Обращайте внимание на максимальный срок приема противовоспалительных/обезболивающих. Он тоже указывается в инструкции. Если за это время симптомы не проходят, обязательно обращайтесь к врачу для коррекции лечения.

- Если у вас есть лишний вес, приложите все силы для похудения. Избыточная масса тела серьезно ухудшает состояние печени.

- Будьте осторожны с приемом БАДов и растительных препаратов. Перед покупкой зайдите на сайт LiverTox и проверьте, насколько токсично для печени то или иное вещество.

«Прежде чем съесть какую-нибудь невероятную биодобавку, которая удлиняет жизнь на 5 см, проверьте, а не пишут ли о ее ингредиентах клинические случаи или обзоры на Ливертоксе. А то всякое бывает», - предупреждает Алексей Водовозов.

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