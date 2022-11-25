Врач рассказал, что происходит с Максимом Галкиным* в Израиле

Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, изменился до неузнаваемости за последние восемь месяцев. Поклонники гадают, что же происходит с пятым мужем Аллы Пугачевой. Сам шоумен на вопросы фолловеров не реагирует. А вот пластический хирург объяснил внезапное преображение артиста и призвал публику не верить своим глазам.

Максим Галкин после отъезда из России исколесил половину мира. Муж Аллы Пугачевой выступает в Европе, Израиле, Австралии и США. Его гастрольный график расписан на месяцы вперед.

Он активно публикует фото и видео своей жизни на чужбине. Поклонники отмечают, что в кадре артиста не узнать. Некоторые предполагают, что шоумен "нашел чудесный способ омоложения".

Впрочем, пластический хирург Александр Вдовин поспешил расставить точки над i. "На видео очень сильно использован фильтр. Отсюда и эффект, будто последних 10 лет не было. Добиться таких перемен в реальной жизни непросто, тем более за короткий срок", - рассуждает врач.

По его словам, если же допустить, что Галкин прибегал к пластике, то речь может идти о "чек-лифтинге и воздействии аппаратных технологий". "В частности, процедуры фотоомоложения, которая дает эффект фотошопа", - цитирует специалиста Woman.ru.

При этом эксперт отметил, что достичь такого результата за месяц-полтора невозможно. Ведь еще летом Галкин выглядел как обычный мужчина под 50 лет.

Потому Вдовин считает, что молодой муж Примадонны просто обрабатывает свои фото и видео специальными фильтрами. "Это фотошоп, в реальности человек выглядит иначе", - резюмировал он.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов