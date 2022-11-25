На Госуслугах продолжается прием заявок на участие в СВО добровольцем

На портале Госуслуг работает форма подачи заявок на участие в специальной военной операции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После завершения призыва по мобилизации граждане, желающие принять участие в специальной военной операции (СВО) в добровольном порядке, могут подать заявку и записаться в военкомат. Для вступления в добровольческое формирование нужно соответствовать требованиям:

• гражданство РФ,

• пройдены военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей общественной организации, силовом ведомстве или в казачьем обществе,

• возраст до 60 лет.

Чтобы записаться в добровольцы нужно заполнить форму, подтвердив свои персональные и контактные данные, выбрать военкомат и отправить заявку. Через два дня придет уведомление с датой, временем посещения и списком необходимых документов. После нужно прийти в военкомат в назначенное время.

Для добровольцев предусмотрены льготы и другие меры поддержки. В частности, 21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти РФ и содействуют выполнению задач в ходе СВО на территориях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года. Также законом установлен статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции.

Участники добровольческих формирований, как и военнослужащие, могут быть представлены к государственным наградам за участие в боевых действиях.

Также добровольцы смогут вернуться на прежние рабочие места после завершения службы: трудовые договоры с ними приостанавливаются. Трудовая книжка на период службы по мобилизации хранится у работодателя. На основании приказа о приостановлении трудового договора работнику производят все причитающиеся выплаты – например, зарплата за отработанное время, командировочные расходы, материальная помощь. Период участия граждан в СВО будет засчитываться в страховом стаже в двойном размере – день за два. При назначении досрочной пенсии для тех, кто работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах будет применяться такой же расчет. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет.

Кроме того, на Госуслугах можно подать заявку на военную службу по контракту. Для этого нужно соответствовать требованиям:

• категория здоровья для прохождения службы по контракту («А» — годен / «Б» — годен с незначительными ограничениями),

• возраст — от 18 лет,

• образование — не ниже основного общего (9 классов),

• профпригодность — I, II, в исключительных случаях III категория. Категория профпригодности присваивается при проведении профессионального психологического отбора. В ходе отбора оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие профессионально важные для военной службы качества,

• Физическая подготовка: выполнение минимальных требований в 3 упражнениях — на силу, быстроту и выносливость.