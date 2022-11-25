Последняя зима Украины: первый всадник Апокалипсиса уже пришел в Киев

Зеленский разменял жизни замерзающих украинцев на деньги ЕС Фото: REUTERS

Может быть, вы не знали, но генсек НАТО Йенс Столтенберг – один из величайших гуманистов современности в западном мире. Боль каждого маленького человечка он воспринимает всем сердцем и всей душой, правда, при одном условии, если речь идет об украинцах.

- Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины, - заявил он на пресс-конференции накануне министерского заседания 29-30 ноября, которое пройдет в Бухаресте. И призвал нарастить помощь Украине новыми поставками … вооружений. Как это должно сработать, не раскрыл, но это неважно – главное, что выразил заботу. Очевидно, "Хаймарсы" и "Джавелины" должны согреть украинцев, а если не согреют, то украинцы неправильно их используют.

!7 ноября ваш покорный слуга прогнозировал: " Украина вполне реально может погрузиться в темный, ледяной и, вполне вероятно, голодный Апокалипсис в масштабах страны" . Но, честное слово, в тот момент я даже не представлял себе, что "первый всадник" прискачет в Незалежную так скоро, буквально через неделю.

Двое суток прошло с последних массовых ракетных ударов по украинской энергетической и критической инфраструктуре, что чрезвычайно важна для обеспечения деятельности ВСУ. Двое суток, а на Украине до сих пор у половины населения нет ни тепла, ни света, а у многих еще и воды. Анекдочтисекая ситуация в Киеве, у половины города нет света, у другой половины нет воды. Раздел – по Днепру. Из Офиса президента Украины (ОПУ) доносятся успокаивающие вымыслы, что свет есть уже у 70% населения Украины. Нет, сказать, что на Банковой врут, язык тоже не повернется: свет у многих иногда действительно бывает. Зайдет, поздоровается и уходит.

Зато в магазинах Киева уде теперь хоть шаром покати. И никто не просит правильно выговаривать слово "паляныця", на предмет установления "русской особенности строения нижней челюсти". Пустые полки супермаркетов как бы свидетельствуют, что сейчас уже не до тонкостей "мовных познаний". На чистом русском языке киевляне спрашивают: "А хлеб сегодня еще привезут?" А им на чистом украинском отвечают: "Вже немае". Такое вот "Билингву - в жизнь". Уж не знаю, имеется ли сейчас на Украине достаточно зерна, или все же те сотни крупнотоннажных грузовых судов вывезли из Незалежной не только излишки зерна, но с хлебом проблемы ощутимые.

Из-за скачков напряжения и неравномерной нагрузки начали горесть ярким пламенем трансформаторы. Конечно, если дело происходит на улице, то на какое-то время горение трансформатора или подстанции дает находящимся поблизости украинцам и свет, и тепло. Зато оно же лишает их на более длительное время. Некоторых, так даже насовсем.

Широко анонсированные и разрекламированные аж самим Зеленским "пункты несокрушимости" и "крепости свободы" в большинстве своем оказались плохо натянутыми большими палатками и полотняными шарфами. В Киеве таких обустроили аж 370 пунктов. Вот только киевлян, пришедших зарядить свои гаджеты и телефоны, они встретили однотипными табличками "Электричества нет". Про такие особенности их эксплуатации Зеленский почему-то не сообщил.

Кстати, Зеленский уже обратился к странам Запада с просьбой прислать топливо для дизель-генераторов и газ на Украину. Почему-то такую мелочь, что в условиях блэкаута топливо тоже станет дефицитом, в Офисе президента на Банковой упустили. Как забыли о проблеме похода в туалет в условиях. В результате уже сейчас многим жителям столицы Украины приходится справлять нужду в пластиковые пакеты (простите за натуралистические подробности) и выбрасывать пакеты в мусорные контейнеры. По свидетельству жителей города, Киев, который после Майдана наводнили бомжи с присущими им ароматами, стал окончательно "пахнуть не розами". А вот в Черкассах, например, работаю более предусмотрительные люди в коммунальной сфере. В этом областном центре закупили 17 туалетов типа "деревенский сортир" и приобрели 15 баков для воды. На всех, конечно, не хватит, и очередь придется занимать затемно, но все же… И это те люди, которые еще недавно свысока упрекали россиян, что в русских деревнях нет городской канализации. А теперь вот не в каждом украинском городе есть даже элементарная деревенская.

Зато совершенно духоподъемное интервью дала ВВС супруга президента Олена Зеленская.

- Мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных, - заявила эта дама с хорошо промытой, в отличие от многих сегодняшних украинок, головой, сидя в тепле со светом и явно не испытывая дефицита воды и прочих напитков.

Прямо видится кыянин (или куянин – как-то так теперь вроде бы называют жителей столицы Украины), который раскорячившись над пакетом, размышляет: "Годика два-три так потерплю, зато потом запаную в Евросоюзе". Главное, не забыть перед этим перестать ходить в пакет, а то за равного не примут. Если, конечно в Европах сами не одичают на украинский манер.

Но вдруг… О, это чУдное вдруг. Особенно чудное, когда речь заходит о нынешней Украине. Вдруг совершенно изменился тон и смысл заявлений спикеров Офиса президента Украины. Еще на днях мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко, который восемь лет назад пророчески советовал "готовиться к земле", говорил, что часть Киева придется эвакуировать. А тем, у кого есть жилье или друзья в деревнях или пригородах советовал договориться и уехать на зиму туда, где есть печка, дрова и колодец. Ему вторили главы энергетических украинских холдингов, мэр Львова Садовой и целый ряд других значимых на Украине фигур, в том числе, и вице-премьер Ирина Верещук.

И тут со словами "подержите мое пиво" на авансцену выдвинулся советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

- Куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой? Которые все понимают и помогают друг другу, - заявил он открытым текстом, что никакой эвакуации не будет, и даже воззвал к патриотизму. - А куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?

Примечательная смена риторики от команды президента. Но самое удивительное, что они произошла на следующий день после сообщения, что ЕС договорился выделить Украине в следующем году 18 млрд. евро. И сейчас на Украине многие начали чесать в затылке, а не был ли разыгран весь кейс с "миллионами эвакуированных на зиму в Европу" Банковой специально, чтобы таким шантажом вынудить Европу дать денег. А как денег дали, так теперь никого никуда эвакуировать не будут. И Европа сразу подуспокоилась… А то ведь некому будет мерзнуть в "пунктах несокрушимости". Из чего логично следует, что по-настоящему судьба украинцев по итогам зимы никого на Банковой не волнует. И даже наоборот – чем больше замерзнут, тем злее будут воевать.

Как и уже решено и объявлено – до последнего украинца.

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