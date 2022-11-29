Учиться на практике и работать на лучших предприятиях страны

Растить специалистов будут лучше эксперты в своих областях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По национальному проекту «Образование» с 2019 года ведется работа по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Мастерские в колледжах оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, открываются центры опережающей профессиональной подготовки. Современными станками и инструментами уже оборудовано более 2 тыс. мастерских на базе колледжей, а к 2024 году будет оборудовано более 5 тыс. мастерских. Результаты, полученные благодаря нацпроекту «Образование», стали основой для запуска федпроекта «Профессионалитет».

Программа «Профессионалитет» - одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. «Профессионалитет» позволит выстроить новую, отраслевую, модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и дать импульс к развитию экономики в регионах.

- Он подразумевает плотное взаимодействие с работодателями, это ключевое условие вхождения в программу. Также проект предполагает возможность гибкого изменения учебной программы под потребности соответствующей отрасли и предприятия, где впоследствии будет работать молодой человек, и возможность получения уже во время учебы практических навыков и заработной платы, - перечислила преимущества программы «Профессионалитет» заместитель председателя Правительства Российскои Федерации Татьяна ГОЛИКОВА.

Татьяна Голикова.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализует Министерство просвещения при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

- Флагманский проект «Профессионалитет», который поддержал Президент нашей страны, является мощным драйвером развития всей системы среднего профессионального образования. Тот опыт, когда мы переходим от регионального управления колледжами к отраслевому, помогает нам намного интенсивнее готовить студентов уже под конкретное производство. Мы приняли решение, что со следующего учебного года будем расширять программу «Профессионалитет», делать ее не только для наших ведущих отраслей, но и для малого и среднего предпринимательства. В перспективе около 50% колледжей России смогут участвовать в проекте «Профессионалитет», - подчеркнул министр просвещения России Сергей КРАВЦОВ.

Кстати, в последнее время учеба в колледжах и техникумах стала крайне востребованной у молодежи нашей страны. Порядка 60 процентов выпускников 9-х классов и значительная часть выпускников 11-х классов для продолжения своего образования выбирают именно учреждения среднего профобразования, приводят убедительные цифры в Минпросе.

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ:

• атомная промышленность,

• железнодорожный транспорт,

• металлургия,

• машиностроение (в том числе авиа- и судостроение),

• химическая промышленность,

• сельское хозяйство,

• легкая промышленность,

• фармацевтическая отрасль.

• горнодобывающая промышленность.

В 2023 году к ним добавятся отрасли:

транспортная, электротехническая, строительная, информационные технологии, лесная промышленность, топливно-энергетический комплекс и радиоэлектроника.

Отличие «Профессионалитета» от прежней модели среднего профессионального образования в том, что обучение максимально ориентировано на практику, в образовательном процессе активно участвует бизнес, заинтересованный в кадрах.

- Проект «Профессионалитет», на мои взгляд, - одна из лучших форм сотрудничества, где увязываются все формы партнерства. В итоге студент получает качественное образование и гарантированное рабочее место, работодатель - высокопрофессионального подготовленного специалиста. Получается бесшовный переход, когда молодой человек приходит на производство, имея максимально нужные навыки, - уверен заместитель министра просвещения России Денис ГРИБОВ.

Специалистов готовят в соответствии с запросами реального сектора, с включением в работу на производстве, преподавателями-практиками, интенсивными учебными программами, разработанными совместно с работодателями. Срок обучения сократился: до 2 лет для рабочих профессии и специальностей и до 3 лет для более технологичных.

- Программы «Профессионалитета» предусматривают в первую очередь синхронизацию профессиональных компетенции , которые мы формируем у студентов, с производственными операциями, которые они будут выполнять на конкретном рабочем месте. Мы действительно стремимся, чтобы под запрос работодателя сократить немного образовательный процесс и свести обучение к объективному сроку. Потому что подготовка кадров в течение 4 - 5 лет - это очень долго. Устаревают технологии, устаревают и те рабочие процессы, которым мы обучаем. Выпускники приходят на предприятия, и снова требуется их адаптация под конкретные рабочие задачи, - разъясняет Елена МАКЛИНА, начальник Центра сопровождения программ развития региональных систем среднего профессионального образования Института развития профессионального образования.

Благодаря федеральному проекту предусмотрена и перезагрузка кадрового состава: преподаватели проходят курсы повышения квалификации и переподготовки. Обновляется оборудование в мастерских - оно максимально приближено к тому, что используют на современных предприятиях.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НЕ ПРОСТО ДИПЛОМ, А РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Некоторые работодатели - участники «Профессионалитета» вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад» в 2022 году. Среди них Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь» и другие госкорпорации, предприятия крупного и среднего бизнеса.

По мнению Александра ЗБАРСКОГО, заместителя начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД», «Профессионалитет» - это новый инструмент участия в управлении образовательной организацией. За счет «пересборки ядра образовательного процесса» получается специалист, который быстрее приходит в производственную систему и быстрее включается в нее. Выпускник становится не просто обладателем «корочки» об образовании, а мультикомпетентным специалистом, обладающим навыками, которые он уверенно сможет применять в работе.