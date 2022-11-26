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Политика26 ноября 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 ноября 2022 года: Помогут ли Киеву наркокартели и что знает Зеленский о свободе Крыме

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 ноября 2022
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Парламентской Ассамблее НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Парламентской Ассамблее НАТО.

Фото: REUTERS

Зеленский хочет в Крым, но не может

Шестой президент незалежной рассказал солидному изданию Financial Times о своем видении «мира после войны». Ветеран боев КВН сообщил, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и от того, что будет с Крымом», (интересно, кто ему это сказал — про полуостров?). Лидер самостийной отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», то сам он будет «только за». При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России. Конечно, не стоит тратить время — Крым остается, а хлопец в хаки — нет. А если он даже коммуналку за собственную крымскую недвижимость оплатить не смог, какая речь может идти о целом полуострове?

Наркокартели шлют боевиков на Украину

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что в «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Один из граждан этой страны сообщил, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев с представителями украинской армии и американских ЧВК. Названы имена двух мексиканских наемников - Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона. «Лизаол» заявил, что в рядах ВСУ уже находятся наемники, работавшие на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев. В вербовке мексиканцев косвенно участвуют и сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону». Всех легионеров направляют в Польшу, где пунктом сбора стал краковский ресторан ALEBRICHE. Как символично — наркобароны из южного подбрюшья США помогает лидеру эльфов из бункера на Днепре.

Киев без электроэнергии из Европы не выживет

Владмир Кудрицкий, глава «Укрэнерго» сообщил о разработке механизма экспорта электроэнергии в незалежную из Европы. Кудрицкий полагает: «Это важно для нашей безопасности. Энергосистема ЕС способна помочь нам в трудный момент, и она это делает». Он отметил, что импорт электроэнергии «технически возможен»: «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт». Но он же сообщил, что Украина не сможет полностью компенсировать дефицит электроэнергии и угля с помощью импорта. ТЭС самостийной потребляют более миллиона тонн угля ежемесячно, а «такие объемы транспортировать сейчас железной дорогой с европейского направления очень сложно». На уголь с Донбасса этой зимой уже не рассчитывают — то есть, не все витают в наркотическом дурмане. Хотя вот супруга Зеленского заявляет, что 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года…Но тут уже закрадывается подозрение, что первая леди проводила опрос среди тараканов в собственной голове.

Кто пойдет на штурм Авдеевки

По данным представителей НМ ДНР, вновь прибывшие военнослужащие проходят подготовку по тактике и тактической медицине на учебных полигонах в Донецкой Народной Республике. Пополнившие ряды 1-й Славянской бригады бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепрайоны. Новоприбывших готовят «брать укрепленные, долговременные позиции противника, которые он возводил и укреплял не один год». В частности готовятся штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. Сейчас разведка 1-й Славянской бригады в этом районе при помощи БПЛА уточняет положение противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам. Ну а там - прости прощай.

Французам осточертел киевский фигляр в хаки

Читатели Le Figaro жестко отреагировали на онлайн-выступление лидера Украины в Организации объединенных наций в минувшую среду. Тогда Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН - после новых ударов по украинской инфраструктуре. Вот что думают по поводу очередной истерике Зеленского французы. «Кто ему скажет, что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел страны сейчас, либо приведет к исчезновению независимой Украины", - отметил Аl core. Pampelonne возмущен: «Инфраструктура Донецка подвергается нападениям 8 лет, это преступление против чего?». Hijokemqihuguy раздражен: «Этот сумасшедший Зеленский мне ненавистен, и я знаю массу французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что остальной Европе угрожает Россия». Ну мы такого точно не говорим и не делаем.

Беженцы угрожают главе «Славянского дома» в Испании

Аллу Усанову, главу ассоциации «Славянский дом», представители украинской диаспоры, живущие в Стране Басков в Испании, забросали оскорблениями и угрозами после того, как она и ее сын приняли участие в акции в поддержку Донбасса. В этой акции Алла и ее 18-летний сын участвовали 19 ноября. Мероприятие организовала созданная во Франции ассоциация SOS Donbass. Алла возмущена: «Украинцы взяли фото моего сына, увеличили и написали: «Эту морду надо запомнить». Каждый день мне приходят голосовые сообщения. Самые отвратительные я заблокировала, а те, где меня называют фашисткой, оставила. Иногда письма приходят мне домой». По словам женщины, украинцам известна вся информация о ней: домашний адрес и телефон, места учебы ее детей, и она уже заметила слежку. Но кто защитит в Европе честных людей от посланцев «оплота демократии»?

Что отправят Афины Киеву и что ждут от Вашингтона

Афины хотят передать Киеву ЗРК C-300 и Тор-М1. Это позволит грекам, как они надеются, начать обновления собственной ПВО. По данным издания «Элефтерос типос», замена вооружения на системы образца НАТО начнется в ближайшие недели: «Будет проходить освобождение от достаточно устаревших российских ЗРК и замена их американскими, это должно было быть сделано давным-давно». Инициаторами процесса замены в Греции оружия советского и российского производства на американское являются США. Ну кто бы мог подумать что неизвестная страна за океаном просто наживается на собственноручно созданном вооруженном конфликте?!

Пол-Киева сидит без света

В половине домов Киева 25 ноября не было электричества. В течение пятницы планировалось поочередно давать свет всем потребителям на три часа. В горадминистарции сообщили: «50% жилого фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии». В столице восстановлено водоснабжение, кроме верхних этажей многоэтажек. Аварийные бригады работают над восстановлением теплоснабжения. По данным столичного мэра Виталия Кличко, тепло уже подается в дома трети киевлян. А скоро приедут запчасти от поляков и французов — и жизнь заиграет новыми красками. Или не заиграет.

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