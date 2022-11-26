Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 ноября 2022 года: Помогут ли Киеву наркокартели и что знает Зеленский о свободе Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Парламентской Ассамблее НАТО. Фото: REUTERS

Зеленский хочет в Крым, но не может

Шестой президент незалежной рассказал солидному изданию Financial Times о своем видении «мира после войны». Ветеран боев КВН сообщил, что сейчас мир «в замешательстве от ситуации и от того, что будет с Крымом», (интересно, кто ему это сказал — про полуостров?). Лидер самостийной отметил, что если кто-то предложит Киеву «способ деоккупации Крыма невоенным путем», то сам он будет «только за». При этом Зеленский сказал, что «не стоит тратить время» на обсуждения, если решение предполагает, что Крым остается в составе России. Конечно, не стоит тратить время — Крым остается, а хлопец в хаки — нет. А если он даже коммуналку за собственную крымскую недвижимость оплатить не смог, какая речь может идти о целом полуострове?

Наркокартели шлют боевиков на Украину

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что в «Интернациональный легион» Украины вербуют новобранцев из Мексики. Один из граждан этой страны сообщил, что в начале ноября в Мехико прошла встреча завербованных в «Интернациональный легион» новобранцев с представителями украинской армии и американских ЧВК. Названы имена двух мексиканских наемников - Энрике Родригес «Капон» Леон и Педро Исая «Лизаол» Корона. «Лизаол» заявил, что в рядах ВСУ уже находятся наемники, работавшие на мексиканские картели. А «Капон» активно участвовал в подборе новобранцев. В вербовке мексиканцев косвенно участвуют и сотрудники украинского посольства в Мехико. Заинтересованных поехать на Украину отправляют к «Капону». Всех легионеров направляют в Польшу, где пунктом сбора стал краковский ресторан ALEBRICHE. Как символично — наркобароны из южного подбрюшья США помогает лидеру эльфов из бункера на Днепре.

Киев без электроэнергии из Европы не выживет

Владмир Кудрицкий, глава «Укрэнерго» сообщил о разработке механизма экспорта электроэнергии в незалежную из Европы. Кудрицкий полагает: «Это важно для нашей безопасности. Энергосистема ЕС способна помочь нам в трудный момент, и она это делает». Он отметил, что импорт электроэнергии «технически возможен»: «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт». Но он же сообщил, что Украина не сможет полностью компенсировать дефицит электроэнергии и угля с помощью импорта. ТЭС самостийной потребляют более миллиона тонн угля ежемесячно, а «такие объемы транспортировать сейчас железной дорогой с европейского направления очень сложно». На уголь с Донбасса этой зимой уже не рассчитывают — то есть, не все витают в наркотическом дурмане. Хотя вот супруга Зеленского заявляет, что 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года…Но тут уже закрадывается подозрение, что первая леди проводила опрос среди тараканов в собственной голове.

Кто пойдет на штурм Авдеевки

По данным представителей НМ ДНР, вновь прибывшие военнослужащие проходят подготовку по тактике и тактической медицине на учебных полигонах в Донецкой Народной Республике. Пополнившие ряды 1-й Славянской бригады бойцы изучают тактику ведения боя, учатся штурмовать укрепрайоны. Новоприбывших готовят «брать укрепленные, долговременные позиции противника, которые он возводил и укреплял не один год». В частности готовятся штурмовые группы для занятия огневых позиций противника под Авдеевкой. Сейчас разведка 1-й Славянской бригады в этом районе при помощи БПЛА уточняет положение противника, после чего передает координаты артиллерийским расчетам. Ну а там - прости прощай.

Французам осточертел киевский фигляр в хаки

Читатели Le Figaro жестко отреагировали на онлайн-выступление лидера Украины в Организации объединенных наций в минувшую среду. Тогда Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН - после новых ударов по украинской инфраструктуре. Вот что думают по поводу очередной истерике Зеленского французы. «Кто ему скажет, что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел страны сейчас, либо приведет к исчезновению независимой Украины", - отметил Аl core. Pampelonne возмущен: «Инфраструктура Донецка подвергается нападениям 8 лет, это преступление против чего?». Hijokemqihuguy раздражен: «Этот сумасшедший Зеленский мне ненавистен, и я знаю массу французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что остальной Европе угрожает Россия». Ну мы такого точно не говорим и не делаем.

Беженцы угрожают главе «Славянского дома» в Испании

Аллу Усанову, главу ассоциации «Славянский дом», представители украинской диаспоры, живущие в Стране Басков в Испании, забросали оскорблениями и угрозами после того, как она и ее сын приняли участие в акции в поддержку Донбасса. В этой акции Алла и ее 18-летний сын участвовали 19 ноября. Мероприятие организовала созданная во Франции ассоциация SOS Donbass. Алла возмущена: «Украинцы взяли фото моего сына, увеличили и написали: «Эту морду надо запомнить». Каждый день мне приходят голосовые сообщения. Самые отвратительные я заблокировала, а те, где меня называют фашисткой, оставила. Иногда письма приходят мне домой». По словам женщины, украинцам известна вся информация о ней: домашний адрес и телефон, места учебы ее детей, и она уже заметила слежку. Но кто защитит в Европе честных людей от посланцев «оплота демократии»?

Что отправят Афины Киеву и что ждут от Вашингтона

Афины хотят передать Киеву ЗРК C-300 и Тор-М1. Это позволит грекам, как они надеются, начать обновления собственной ПВО. По данным издания «Элефтерос типос», замена вооружения на системы образца НАТО начнется в ближайшие недели: «Будет проходить освобождение от достаточно устаревших российских ЗРК и замена их американскими, это должно было быть сделано давным-давно». Инициаторами процесса замены в Греции оружия советского и российского производства на американское являются США. Ну кто бы мог подумать что неизвестная страна за океаном просто наживается на собственноручно созданном вооруженном конфликте?!

Пол-Киева сидит без света

В половине домов Киева 25 ноября не было электричества. В течение пятницы планировалось поочередно давать свет всем потребителям на три часа. В горадминистарции сообщили: «50% жилого фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии». В столице восстановлено водоснабжение, кроме верхних этажей многоэтажек. Аварийные бригады работают над восстановлением теплоснабжения. По данным столичного мэра Виталия Кличко, тепло уже подается в дома трети киевлян. А скоро приедут запчасти от поляков и французов — и жизнь заиграет новыми красками. Или не заиграет.