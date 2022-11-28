«Пушкинская карта» в работе: более 16 млн билетов приобрела молодежь на культурные мероприятия

По Пушкинской карте можно посещать театры, музеи и кинотеатры по всей России. Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

Вот уже больше года в России действует всероссийская программа популяризации культуры среди молодежи «Пушкинская карта». Она направлена на культурное воспитание молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, так как дает право получившим карту посещать за счет государства различные спектакли, выставки и кинопремьеры практически во всех учреждениях культуры России. Лимит для каждой карты в этом году установлен в размере 5 тысяч рублей. Уже сейчас понятно, что программа оказалась очень востребованной: количество получивших «Пушкинскую карту» превысило 7 млн человек. А воспользоваться ею успели около 4 млн молодых людей, купив в общей сложности более 16 млн билетов на 9,2 млрд рублей. И выбор поколению Z предоставили широкий – за все время в афишу загружено 165 тысяч мероприятий. Самыми посещаемыми местами по «Пушкинской карте» стали, прежде всего, театры, далее идут кинотеатры, музеи и картинные галереи.

Масштабную задачу сделать искусство доступнее для молодежи чуть больше года назад поставил президент страны Владимир Путин:

«Этот проект пойдет на пользу молодым людям, - подчеркнул тогда Владимир Путин. - Даст им возможность приобщаться и к классике, и к тому, что мы считаем достижениями сегодняшнего дня. В музеи можно сходить, на выставки. Просто прекрасно!»

И не ошибся. Сегодня с главой страны согласны миллионы молодых россиян, которые совершили по «Пушкинским картам» более 8 млн «культурных» покупок.

Справка «КП»: «Пушкинская карта» – новый инструмент популяризации культуры. Программу впервые презентовали 30 августа 2021 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Цели – привлечь молодых россиян к изучению художественной культуры и искусства, мотивировать к освоению ценностей отечественной и мировой культуры, повысить культурный уровень населения.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Журналисты «КП» пообщались со старшеклассниками и студентами разных вузов на тему применения «Пушкинской карты» в жизни. Ребята рассказали нам, куда они сходили, и поделились впечатлениями от увиденных выставок, спектаклей и экспозиций. Отметим сразу, что ни у кого из них проблем с получением карты и посещением мероприятий не возникло. Процедура довольно легкая, но об этом чуть ниже.

Дарья Мусиенко. Фото из личного архива

Дарья Мусиенко, 20 лет (Волгоград):

«Пушкинскую карту» оформила сразу, как она вышла, – в 2021 году. Ходила по ней в Музей Мультимедиа, Новую Третьяковку и в Театр Пушкина на «Ложные признания». В этом году я успела потратить всю сумму за первые 5 месяцев – ходила в Театр Вахтангова на спектакль «Пер Гюнт», в театр «Сатирикон» на спектакль «Р». Круто, что есть такая возможность посещать интересные мероприятия по всей России бесплатно. Думаю, что это повысит культурный уровень нашего поколения».

Валерия Сахарова. Фото из личного архива

Валерия Сахарова, 18 лет (Москва):

«Свою Пушкинскую карту я оформила онлайн через приложение «Госуслуги Культура» в прошлом году. Сложностей не возникло, но для активации карты мне было необходимо подтвердить свою личность в МФЦ, на это ушло ровно 10 минут. Благодаря Пушкинской карте я бесплатно посетила музей-театр «Булгаковский дом» и мюзикл «Шахматы». Мероприятия были просто волшебные! «Булгаковский дом» – очень атмосферное и мистическое место, а после просмотра спектакля «Мастер и Маргарита» я как будто оказалась на страницах книги. Больше всего меня впечатлила Маргарита – страстная, воздушная женщина с невероятной энергией. Мне кажется, ее любовь к Мастеру не может не тронуть сердца зрителей, мое – затронула точно. Особенно мне запомнился эпизод бала, игра всех актеров была на высоте! Я обязательно схожу куда-нибудь еще, так как на карте еще остались деньги. С уверенностью могу сказать, что оформление карты – классная возможность для школьников и студентов!».

Анастасия Гаращук. Фото из личного архива

Анастасия Гаращук, 18 лет (Тольятти)

«Я оформила Пушкинскую карту в первый день запуска программы. За год пользования успела посетить театральные постановки в нескольких городах России, среди особо полюбившихся – мюзикл «Шахматы» в Московском театре МДМ и мелодрама «Гранатовый браслет» в Молодежном драмтеатре города Тольятти. Каждый месяц я отслеживаю концерты, выставки и киноафишу в специальном приложении «Госуслуги Культура» и выбираю мероприятия по душе».

Виктория Лежакина. Фото из личного архива

Виктория Лежакина, 18 лет (Москва)

«Пушкинскую карту получилось оформить без проблем за пару часов. По ней посетила несколько очень интересных выставок, как современного искусства, так и постоянную классику – Третьяковскую галерею. Особенно запомнилась выставка, посвященная Виктору Цою, – «Путь героя», где подробно было рассказано о его судьбе и развитии творчества. Очень мощный получился проект! А также посмотрела спектакль, посвященный Сергею Есенину «Женщины Есенина», в нем рассказывалось о его любовных романах и их влиянии на его жизнь: как они помогали великому поэту бороться с зависимостями и творческим кризисом, как каждая девушка привносила что-то новое в мироощущение автора. Прекрасный актерский состав и впечатляющий сюжет, прописанный до самых мелких деталей, прекрасно передают атмосферу того времени и внутреннее состояние главного героя. Думаю, это никого не оставит равнодушным».

Павел Самохин. Фото из личного архива

Павел Самохин, 18 лет (Балашиха):

«Пушкинская карта – классная возможность для молодежи. Я оформил ее очень быстро и сразу же купил билет на невероятный мюзикл «Шахматы». Потом я решил посетить в Театре Российской Армии «Похождения бравого солдата Швейка». Я провел прекрасный вечер, наслаждаясь спектаклем по сатирическому роману Я. Гашека».

Софья Щербак. Фото из личного архива

Софья Щербак, 18 лет (Белгород):

«За год я успела посетить Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, выставки «И живет во мне иное», «Найти Бэнкси» и «Искусство будущего». Самым запоминающимся был поход на «Концерт струнного оркестра по музыке Эйнауди». Шла на концерт с минимальными знаниями о музыке Эйнауди! Мой интерес к композитору возник после просмотра фильма «Земля Кочевников», там его музыка идет через все повествование. И услышать его композиции в живом исполнении впервые – это как впервые влюбиться. Аж мурашки по коже побежали! И эти эмоции я получила благодаря «Пушкинской карте». Она приносит не только пользу, но и огромную радость, дает пищу для души».

Данил Кривошеин, 16 лет (Тамбовская область):

«Мы с ребятами уже не первый раз по «Пушкинской карте» посещаем кинозал, были также на спектаклях, с которыми приезжают к нам актёры из Тамбова. Сегодня посмотрели фильм «Петр I. Последний царь и первый император». Я интересуюсь историей нашей страны, мне фильм показался очень познавательным и полезным. Думаю, что не только тех, кто любит историю, но и простого человека он тоже заинтересует».

Катрин Данилевская. Фото из личного архива

Катрин Данилевская, 17 лет (Москва):

«На мой взгляд, «Пушкинская карта» – полезное и практичное нововведение. Она дает больше возможностей при выборе мероприятия. Я имею в виду, что иногда мы ограничиваем себя в посещении той или иной постановки, музея, выставки, например, из-за финансов, а данная карта помогает воплотить мечты многих людей в реальность.

Например, я посетила мюзиклы, а также театральные постановки русской классики. Ходила на спектакли «Анна Каренина» и на «Преступление и наказание». Последний вызвал двойственные чувства, ты и оторваться не можешь, но в то же время тебя затягивает в какую-то депрессию, из которой и выходить-то не хочется. Такой вот своеобразный душевный мазохизм. В общем, мне очень понравилось, советую всем. Приобщаясь к культуре и искусству, чувствуешь себя счастливее. Более того, ты переключаешься с быстрого ритма жизни на более размеренный. Что-то переосмысливаешь».

Александра Боброва, 15 лет (г. Елань, Волгоградская область):

«Я учусь в музыкальной школе по классу фортепиано, и многое из того, что сегодня прозвучало со сцены, мне знакомо по урокам и записям у учителя. Сегодня я с удовольствием послушала такие знакомые мелодии в полноценном, живом, насыщенном исполнении и очень рада, что благодаря «Пушкинской карте» смогла вновь прикоснуться к прекрасному. Что может быть лучше, чем с комфортом расположиться в уютном кресле в теплом зрительном зале и послушать композиции известных музыкальных гениев».

Софья Мезенцева. Фото из личного архива

Софья Мезенцева, 17 лет (Череповец):

«Благодаря карте смогла посетить множество спектаклей своего города, на которые очень хотела сходить. От большинства из них получила приятные впечатления, которые перевоплотились в теплые воспоминания. Карта позволила мне расширить свой кругозор и еще больше погрузиться в искусство, которое я так люблю! Думаю, что без нее количество культурных мероприятий, на которых я побывала, оказалось бы в разы меньше, так как часто приходилось откладывать поход в театр на потом из-за отсутствия свободного времени или компании. Но когда карту оформили и мои друзья, то посещение спектаклей стало нашей своеобразной традицией, которую, надеюсь, мы будем продолжать еще долгие годы!».

Евгения Зиновьева. Фото из личного архива

Евгения Зиновьева, 18 лет (Видное):

«Самый яркий спектакль на моей памяти – «Тартюф», на который я попала благодаря этой карте. Эмоциональная постановка с разнообразными героями, которая вызвала у меня и слезы радости, и чувство печали. После спектакля вышла какая-то обновленная и довольная, с новыми мыслями. Пока у меня еще остались средства на «Пушкинской карте», я бы хотела потратить их на художественную выставку или на посещение кинотеатра. Но я думаю, что куда бы я ни пошла, мне это понравится».

Что и следовало ожидать – ни одного отрицательного отзыва. Наоборот, молодые люди благодарны за предоставленную возможность повышать культурный уровень за счет федерального бюджета. Некоторые уже планируют культпоходы на следующий, 2023 год.

ПЯТЬ ШАГОВ ДО СПЕКТАКЛЯ МЕЧТЫ

1. Зарегистрируйтесь на «Госуслугах». Это можно сделать с 14 лет после получения паспорта.

2. Подтвердите учетную запись. С помощью онлайн-банков или в центрах обслуживания.

3. Скачайте приложение «Госуслуги Культура». Доступно в AppStore, Google Play и Huawei AppGallery.

4. Подтвердите выпуск электронной «Пушкинской карты».

5. Выберите мероприятие в афише через приложение, на портале Культура.рф или на сайте учреждения, оплатите Пушкинской картой онлайн в приложении, в кассе или на сайте организации, которая участвует в программе. На входе в учреждение культуры покажите контролеру билет и паспорт или свой профиль в приложении «Госуслуги Культура».

P.S. Денежный лимит лучше потратить по назначению. Неиспользованные средства на новый календарный год не переносятся. Они сгорят 31 декабря 2022. А 1 января 2023 года будет начислена новая сумма.