Герой спецоперации «Z» старший сержант Разнатовский отвлек огонь на себя

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ

Сержант Василий ДОРОШЕНКО

«В ходе специальной военной операции сержант Василий Дорошенко в условиях систематического огневого воздействия со стороны противника обеспечивал бесперебойной связью командный пункт группировки ВС РФ в одном из населенных пунктов. Украинские националисты атаковали позиции российских войск, в результате чего была повреждена аппаратура связи. Невзирая на смертельную опасность, Василий Дорошенко оперативно выдвинулся к поврежденному оборудованию для его восстановления и в течение короткого времени восстановил связь со штабом группировки. Благодаря смелым и уверенным действиям сержанта Дорошенко, а также его профессионализму связь внутри командного пункта была восстановлена, что позволило оперативно управлять подчиненными силами в ходе обороны и успешно отразить атаку врага».

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ВРАГА

Младший сержант Герман БУРЦЕВ

«Мотострелковое отделение младшего сержанта Германа Бурцева выполняло задачу по вытеснению подразделений противника из населенного пункта. По ходу движения подразделение Бурцева уничтожало оборудованные огневые точки противника. Дойдя до промышленной зоны, его бойцы заняли оборону на заводе. Противник контратаковал, Герман Бурцев получил тяжелое ранение ноги от артиллерийского огня, однако продолжил командовать отделением. Видя, что боевые порядки противника расстроены, Бурцев решил преследовать отступающих националистов. Благодаря смелым и решительным действиям Германа Бурцева удалось оперативно и без потерь вытеснить противника из населенного пункта и занять выгодные рубежи для продолжения успешных наступательных действий».

ДЕСАНТНИКИ ОТВЛЕКЛИ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Старший сержант Никита РАЗНАТОВСКИЙ

«В ходе ведения неравного боя с превосходящими силами противника группа российских военнослужащих оказалась в окружении. Командир отделения старший сержант Никита Разнатовский оперативно оценил обстановку, принял решение провести наступательные действия для разблокирования товарищей. Завязался бой, противник вел массированный обстрел из минометов и всех видов стрелкового вооружения. Отделение Разнатовского продолжало активные наступательные действия несмотря на шквальный огонь противника, что позволило отвлечь основные силы противника от места прорыва разведчиков. Благодаря грамотным и выверенным действиям Разнатовского подразделение попавшее в окружение прорвалось, а отделение Разнатовского отошло на рубежи обороны без потерь среди личного состава».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Перспективные и современные технологии в области хирургии при лечении раненых с огнестрельными и минно-взрывными ранениями представили в «Главном военном клиническом госпитале им.ак.Н.Н.Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации в Москве.

Для участников проведены мастер-классы и занятия по клиническим и практическим аспектам различных ранений. Военные специалисты продемонстрировали современные технологии лечения постогнестрельных деформаций дефектов большеберцовой кости по методике Елизарова, клинический пример создания индивидуальной 3D конструкций при лечении огнестрельных ранений, принципы выполнения первичной и вторичной обработки ран, лечение огнестрельных ран отрицательным давлением, остеосинтез современными стержневыми системами внешней фиксации на различных сегментах и др.

Всего в конференции приняли участие более 2200 человек в том числе более 850 очно, из которых врачи-хирурги и травматологи-ортопеды федеральных и региональных центров, военных госпиталей со всей страны.

Также, более 35 производителей медицинских изделий представили свои разработки на выставке достижений в области хирургии и травматологии.

СПРАВКА «КП»

Ежегодно в Главном военном клиническом госпитале им.ак.Н.Н.Бурденко и его филиалах проходят лечение более 57 тысяч больных, проводятся более 20 тысяч оперативных вмешательств. В стенах госпиталя трудятся 22 профессора, 312 докторов и кандидатов наук.