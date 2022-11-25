Акция в помощь

В Москве можно было бесплатно посетить Пушкинский музей и Новую Третьяковку.

Часть мероприятий ежегодной акции «Ночь искусств» была в этом году благотворительной. Благодаря этому было собрано 19 млн рублей. Эти средства будут направлены в новые регионы России.

К ЧУЖОЙ БЕДЕ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ

- В этом году у нас была специфика: раньше такие акции проводили бесплатно, но сегодня мы решили продавать билеты на наиболее востребованные мероприятия. Все собранные средства будут направлены на помощь людям в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области, - отметил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

В «Ночь искусств» проводились масштабные концерты в зале парка «Зарядье», в кинотеатре «Космос» исполняли песни из известных отечественных кинокартин, в Новом Манеже поставили рок-ораторию «Непокоренные», запоминающиеся мероприятия прошли и на других столичных площадках. Только за билеты на концерт в «Зарядье» удалось собрать больше 1 млн рублей, 16 млн рублей собрали московские театры.

- Москвичи еще раз доказали, что они не безразличны к той беде, в которой оказались жители Донбасса, - говорит жительница Донецка Виктория Сергеева. - Москва взяла шефство над Донецком, оказывает большую помощь в восстановлении коммунального хозяйства. А московские «КамАЗы» с водой можно ежедневно видеть во многих дворах города.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА - ИСТОЧНИК ВЕРЫ В ОТЕЧЕСТВО

Всего же в «Ночь искусств» более 240 тысяч человек посетили свыше двухсот мероприятий, большая часть из которых была бесплатной. В Год культурного наследия народов России акция была посвящена русской культуре и русскому классическому искусству, объединяющему поколения и народы. Москвичи и гости столицы смогли убедиться в том, что русская культура - это не только предмет гордости, но и источник силы, вдохновения и веры в Отечество.

По бесплатным билетам можно было посмотреть экспозиции в Новой Третьяковке, в музее Аполлинария Васнецова, музее Виктора Васнецова, музее Павла и Сергея Третьяковых. В вечернее время - посетить главное здание Пушкинского музея.

В «Ночь искусств» Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года и временные выставки продлили работу до 23.00. Прошла лекция «Что мы празднуем 4 ноября? История и предыстория Дня народного единства», экскурсии, встреча с музейным хранителем.

В «Зарядье» состоялись экскурсии по парку, выставкам «ВЫПУСК'22» и «ЛИКИ», открытые встречи с писателями Александром Пелевиным и Дмитрием Даниловым, мастер-классы.

Напомним, в «Ночь искусств» горожанам предоставляется возможность посетить музеи, библиотеки, театры бесплатно. Впервые акция состоялась в Москве в 2013 году, впоследствии к ней присоединились некоторые другие города и регионы.