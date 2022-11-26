Россия чуть не осталась без «Калибров», «Кинжалов» и МиГов. Но их спасли и сделали лучшими в мире

Военнослужащие во время боевой работы расчетов ОТРК "Искандер" по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции. Кадр из видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Оказывается, создание наших легендарных ракет, истребителей и даже винтовок сопровождалось такими драмами и интригами, что их готовы были пустить под нож. А теперь мы ими гордимся.

Тут намедни министр обороны США Ллойд Остин отвесил в нашу сторону жирный комплимент:

«У россиян впечатляющие вооружения». А такое с ревнивыми американцами в погонах и без бывает крайне редко. Хотя и сказано было сквозь зубы, но и на том спасибо. И ведь правда – у нас есть немало уникальной боевой техники. Причем, не только щедро распиаренной на лаковых страницах рекламных журналов, а проверенной в боях — и в Сирии, и в спецоперации на Украине.

Mинистр обороны США Ллойд Остин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но что любопытно: судьба некоторых вооружений висела на волоске. Причем даже тех, которыми мы сегодня гордимся. Ну и как же это было?

ЩЕЛБАН МАСКУ

Еще весной американский миллиардер Илон Маск подложил нам жирную космическую свинью, – заставил свою систему спутниковой связи Starlink пахать на разведку США и армию Украины. Они в режиме он-лайн стали получать данные для наведения на Украине беспилотников, ракет и орудий на российские позиции.

А потом вдруг случился облом: Starlink перестала фурычить над теми районами Украины, где шли активные бои. Киевские генералы завопили: дескать, это либо ошибка Пентагона, либо Маск перешел на сторону Москвы, специально «уронил сеть» чтобы помочь России. Один из них признался: «Starlink — это наш кислород. Если Маск уйдет, наша армия окажется в хаосе».

Украинские спецы заговорили о "непонятных массовых проблемах" не только с интернетом, но и с военной связью.

Как только сигналы со спутников Starlink стали "пропадать", украинцы перестали получать важные разведданные и резко снизили число своих атак.

Братья Кличко радуются поставке в Киев оборудования Starlink, март 2022 г. Фото: kyivcity.gov.ua

А те войска Украины, которые остались без связи и «полевого интернета», начали нести тяжелые потери. Пустил слезу и сам Маск: он признал, что работа Starlink на Украине под угрозой. И … вот тут внимание: оказывается, это российские системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «активно пытаются убить Starlink». И могут эту систему окончательно сломать.

Имя «вредителя», отключившего спутники Маска над зоной спецоперации, уже известно. Это российский комплекс РЭБ "Тирада-2С". Он и создан для глушения спутников связи противника. Ему помогает система, предупреждающая о ракетном нападении. Получив от нее данные, «Тирада» глушит спутники Маска импульсами нужной частоты. Результат – вырубается связь между космосом и наземными терминалами.

После этого многозвездный британский генерал Майкл Вигстон заявил, что в будущем из-за ошеломляющего развития российской РЭБ будет плохо работать не только американский Starlink, так и его английский "коллега" OneWeb.

Генерал в своих прогнозах ошибся, - будущее уже наступило.

Хотя 20-летняя история создания «Тирады» сложна и драматична. Бывали периоды, когда конструкторские работы по проекту «теряли пульс». Не было денег. Возникали научно-технические «тупики». А заказчики уже отдавали предпочтение другой системе. Но спецы Московского научно-исследовательского радиотехнического института и АО «Прогресс» свое детище смогли спасти, отстоять и довести до ума. Владислав Королев, участник проекта, рассказал мне:

- "Тирада-2С" способна прервать любую спутниковую связь в радиусе десятков километров, полностью делая космический аппарат недействующим. Главное его оружие - узкий луч, нацеленный на частоту канала спутниковой связи и создающий особые помехи, мешающие передаче сигнала адресату. Какой бы неимоверной помехозащищенностью не обладал спутник, он всё равно потратит всю свою энергию на отчаянные попытки прорваться сквозь электромагнитную штору. Но обойти "Тираду" ему не удастся.

Комплекс РЭБ «Тирада-2С». Фото: Министерство обороны РФ

ПОБЕДИВШИЙ СОМНЕНИЯ

В не менее драматичных научно-технических муках рождалась и наша лазерная пушка «Пересвет», которая сегодня тоже на поле боя. Сколько раз высоколобые светила приговаривали его к смерти. Российский академик Евгений Александров заявлял, что «теоретически такой лазер можно было бы сотворить, но при условии использования очень трудных и громоздких решений». Он сомневался, что удастся смастерить и тем более - принять на вооружение «Пересвет». Ему поддакивали и другие видные ученые: мол, создание этой лазерной пушки – пустая трата мозгов, времени и денег. Законы физики не обманешь. Подобные установки потребляют слишком много энергии, «поэтому использовать их как эффективный портативный инструмент вряд ли получится».

Кадры заступления на опытно-боевое дежурство боевого лазера "Пересвет". Телеканал Звезда/Министерство обороны РФ

И все-таки получилось! По словам Юрия Борисова, бывшего вице-премьера, курировавшего оборонку, «Пересвет» может «ослеплять все спутниковые системы разведки противника на орбитах до 1500 километров».

ВОСКРЕШИЙ НАСЛЕДНИК «ОКИ»

Но в истории создания отечественного оружия есть немало и печальных примеров, когда уникальные образцы были все же утрачены. Происходило это и по политическим причинам, и по экономическим. А иногда - из-за авантюрной дурости некоторых руководителей, которая граничила с предательством. Но все это подавалось как «новое мышление» (помните эти любимые словца Михаила Горбачева?). Да и при Борисе Ельцине было пробито немало брешей в обороне страны.

Мы отказались от космического челнока «Буран».

От боевых железнодорожных ракетных комплексов.

От тяжелых авианесущих крейсеров (пустив их на продажу за кордон, из 9 в строю ВМФ оставили 1).

Михаил Сергеевич, по настойчивой просьбе США, приказал «пустить под пресс» оперативно-тактический ракетный комплекс ОТР-23 «Ока». 106 пусковых установок этого комплекса были взорваны. Демонтировали и технологическую линию, и даже уничтожили оснастку для производства «Оки».

Но слава Богу, - школа гениального конструктора Сергея Непобедимого сохранилась! Пришло другое время и его ученики создали еще более эффективный ракетный комплекс. Сейчас его все знают как знаменитый «Искандер». Он тоже сегодня на фронте. На его боевом счету – десятки уничтоженных высокоточными ударами штабов и складов боеприпасов противника (я и сам был свидетелем того, как во время испытаний с расстояния в 500 км ракета этого комплекса попала «в колышек»).

На боевом счету "Искандера" – десятки уничтоженных высокоточными ударами штабов и складов боеприпасов противника. Кадр из видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Американская пресса называет «Искандер» самым опасным (после ядерного) оружием России. А украинские генералы «жалуются», что ракету «Искандера» чрезвычайно сложно перехватить даже с помощью современных систем противоракетной обороны, присланных Киеву странами НАТО.

АМЕРИКАНСКАЯ ПОДНОЖКА

Очень непросто складывалась судьба и нашего новейшего, уже обросшего легендами, гиперзвукового комплекса «Кинжал». Кстати, 18 марта, во время спецоперации состоялся его дебют – первое боевое применение. Ракета «Кинжала» снайперски уничтожила крупное хранилище украинских и иностранных ракет спрятанных глубоко в горной шахте (Ивано-Франковской области).

Как известно, «Кинжал» крепится под брюхо истребителя МиГ-31. Еще во второй половине 1980-х на нижегородском заводе «Сокол» была построена установочная партия этой боевой машины. Там она и пылилась до марта 1992 года, когда ее показали военно-политическому руководству России. Руководство похлопало в ладошки и одобрило дальнейшие испытания истребителя, которые продолжились до весны 1994 года. Тогда ОКБ Микояна доложило в Кремль об успешном завершении испытаний, а в ответ получило от Ельцина телеграмму с поздравлениями как самой фирме, так и ее смежникам. Все ждали, что вот-вот самолет пойдет в серию. Но России середины 90-х годов такой самолет… оказался не нужен. Производство МиГ-31 было остановлено. К тому же акции Пермского моторного завода (ПМЗ), создававшего двигатели к нему, очутились в руках американцев! И завод прекратил изготовление таких силовых установок. Почему? Американцы «виляли хвостом»: дескать, нет уникальных двигателей повышенной мощности Д-30Ф6. Но это было враньем. Прибывшая из Москвы комиссия «поскребла по сусекам» и выяснила, что на заводе и его базах хранения 600 таких двигателей! Это позволяло обеспечить производство не менее 300 МиГов-31. Что и было сделано.

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" во время парада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мало-помалу МиГи-31 стали появляться в боевом строю. Глядя на их высокие характеристики, золотые головы нашей оборонки и предложили объединить гиперзвуковой «Кинжал» с самолетом в один комплекс. Хотя скрестить баллистическую ракету и воздушный запуск - сложнейшая инженерная задача. Но ее решили.

И истребитель стал своего рода разгонной платформой для ракеты.

Причем, и новую ракету не надо было «выдумывать», - за основу был взят «Искандер». Его, конечно, модернизировали. Добились дальности поражения — 2 тысячи километров, а скорость - до 14,7 тысяч км/ч. Возможное отклонение от центра цели — всего 1,5 метра. Причем боеголовка управляется на всей траектории полета с помощью аэродинамических рулей и маневровых микродвигателей. Поэтому ракету, которая в полете совершает непредсказуемые маневры, сложно поразить. "Кинжал" - самая обычная ракета. Но ее невозможно сбить», - так однажды высказался о нашем чудо-оружии президент США Джо Байден. И это развеселило даже тех, кто уже давно привык к нелепым заявлениям главы Белого дома.

«ДЛИННЫЙ МЕЧ ПУТИНА»

Российская крылатая ракета «Калибр» уже стала настоящим хитом. Особенно сейчас, когда она супер успешно применяется в спецоперации на Украине. «Откалибровать» противника — чуть ли не самое модное выражение сейчас в войсках.

Ещё в 2015 году, когда Россия впервые применила «Калибры» в Сирии, западные эксперты были шокированы их точностью: круговое отклонение от целей, которые в 2500 километрах от места пуска, было не более 3 метров. По этой причине за границей ракете дали прозвище «длинный меч Путина».

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Черноморского флота. Ракетный удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадр из видео пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС

Но в истории создания этого грозного оружия был момент, когда его разработку тормозили ... украинские конкуренты с запорожского завода «Мотор-Сич». Там выпускали ракетные движки. Время шло, а «сердце» ракеты так и оставалось на бумаге. И еще неизвестно, сколько лет оно там оставалось, если бы за дело не взялись люди с рыбинского завода «Сатурн». Вот как рассказывал об этом его бывший директор Юрий Ласточкин:

- Нам было понятно, что рано или поздно России будет нужен свой ракетный двигатель. Помог случай. В 2000 году на «Сатурн» приехал Путин, и я доложил ему, что мы готовы, но дело тормозит заказывающее ракетное управление нашего Минобороны. На что Путин ответил коротко и с улыбкой: «Адреса? Явки? Будем мочить!». Я думал - шутит. Но по тому, как изменились лица свиты — тогдашних профильного вице-премьера Клебанова и главы «Роскосмоса» Коптева - стало понятно, что результат будет. Так и случилось. Дело сдвинулось с мертвой точки!

Особенности ракеты «Калибр» не только в мощном движке или в могучей (500 кг!) боеголовке, но и в уникальной системе навигации, во встроенных средствах противодействия ПВО противника. «Калибр» не летит по прямой траектории, а меняет ее в зависимости от рельефа местности и замеченных вражеских противовоздушных комплексов. Если электроника «Калибра» фиксирует излучение чужого ПВО или РЭБ, ракета моментально меняет траекторию и перестраивает маршрут полёта.

«СУМРАЧНЫЙ» САМОРОДОК

Не так давно в наших воюющих на Украине войсках появилось уникальное оружие – снайперская винтовка «Сумрак». Она сегодня считается лучшей в мире. Прежде всего по главным показателям – точности и дальности стрельбы — 4.210 метров. А сделали винтовку еще лет 10 назад не в какой-то крутой оружейной фирме, а на частном предприятии «Конструкторское бюро интегрированных систем». Оно в Тарусе, в Калужской области. Его владелец — русский оружейный самородок Владислав Лобаев. Он в свое время собрал талантливую команду, нашел спонсоров, закупил оборудование и развернул производство снайперских винтовок. Дело пошло. И очень успешно. «Товар» на российском и зарубежном рынках шел нарасхват, доходы росли с каждым годом.

Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева СВЛК-14С ("Сумрак") на Международной выставке. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Спецы из Минобороны стали наведываться к Лобаеву, все шло к заказам военного ведомства. Но этого не случилось. Фирме Лобаева не продлили лицензию на снайперские винтовки (ходят слухи, что это были проделки конкурентов). Лобаев не стал биться головой о стену, а со всей своей командой (и оборудованием) переехал в Арабские Эмираты. И там продолжил разработки. Созданные им винтовки на вооружении Королевской охраны и элитных частей армии ОАЭ. И не только. Желающих купить не имеющее себе равных оружие для снайперов из других стран было много. И вот тут московские генералы стали «чесать репу». Уговаривать Лобаева вернуться на Родину долго не пришлось. А его уникальные винтовки (не только «Сумрак») стали безо всяких проволочек появляться в боевых порядках наших войск. Говорят, что один снайпер из этой винтовки «намолотил» уже столько врагов, что ему за это присвоили звание Героя…