Строим будущее сами

После старта кадрового конкурса среди жителей «Лидеры возрождения» в Херсонской области организаторы проекта получили тысячи заявок на участие. Такое большое количество говорит о том, что люди поверили в будущее своего региона, который совсем недавно вошел в состав России. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев отметил большой рост интереса к конкурсу и объяснил, с чем это связано.

Сергей Елисеев.

- Россия приходит с программами развития человеческого и профессионального потенциала. Киев же в Херсонской области интересовали только ресурсы, люди были выкинуты на обочину жизни. И в этом принципиальное различие, - подчеркнул Сергей Елисеев.

Участники конкурса - абсолютно разные. Но у каждого, кто решил посоревноваться, есть желание работать на благо региона. Рассказываем, что участники предлагают создать в Херсонской области, чтобы возродить ее, и какую помощь готовы оказать.

Нужна максимальная цифровизация

Инженер-кибернетик Артем Чеснок хотел бы участвовать в создании программ по эффективному использованию государственных ресурсов.

Артем Чеснок.

- Я решил принять участие в конкурсе, чтобы помочь Херсонской области наладить городское и сельское хозяйство, - рассказывает мужчина.

По его мнению, в первую очередь в регионе необходимо провести максимальную цифровизацию.

- Первоочередная задача - это люди. Поэтому нужно определить состав и количество социальных групп, провести диспансеризацию, внедрить цифровые сервисы Российской Федерации для граждан, - отметил Артем Чеснок. - Далее - финансы, налоги и сборы, работа с бизнесом, налаживание цепочек поставок из других регионов России, оцифровка коммунального хозяйства. Этим мы колоссально сократим издержки на его содержание и сделаем удобной и прозрачной оплату услуг.

«Хочу участвовать в восстановлении мирной жизни»

Преподаватель, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, Олег Заика имеет богатый опыт государственной муниципальной и военной службы. Он - капитан второго ранга запаса, работал в администрации, заместителем руководителя регионального УФАС, участвовал в конкурсе «Лидеры России» во всех сезонах.

Олег Заика.

- Знаю, что сейчас в Херсонской области сложная ситуация, в том числе с кадрами. Хотелось бы принять участие в восстановлении мирной жизни, - сказал Олег Заика.

Люди готовы поднимать предприятия

Руководитель отдела снабжения мебельной фабрики Юлия Иванищева решила зарегистрироваться на конкурс, чтобы поучаствовать в развитии родного края.

Юлия Иванищева.

- Херсонская область - моя малая родина. Хочется помочь, так как я знаю все изнутри, жила там большую часть своей жизни. Если смотреть до последних событий, то получается, что регион богат сам по себе, но все угасало и стояло на месте, - говорит Юлия.

По мнению участницы, если возродить производство, то будут и возможности, и люди, и зарплаты, и перспективы, будут снова живыми города.

- Мы - большая страна, у нас много хороших специалистов; люди знают свое дело на практике и готовы поднимать предприятия, города, регионы. Я как специалист в своей отрасли готова действовать, конкурс может объединить нас, а вместе мы сила, - добавила она.

«Для меня важно внести свой вклад»

Генеральный директор строительной компании из Краснодарского края Надежда Асеева стала участницей конкурса, поскольку хочет внести свой вклад в восстановление новых российских регионов.

Надежда Асеева.

- Я патриотично настроена и думаю, что могу реализовать свое желание помогать людям, которые там находятся. Обладаю хорошими аналитическими способностями, умею быстро выявить проблему и быстро найти ее решение, хорошо работаю в команде, - отметила она. - Развитие Херсонской области - это слаженная командная работа, и я рада буду присоединиться.

ВНИМАНИЕ!

До окончания регистрации на конкурс «Лидеры возрождения» остались считаные дни. Уже 21 ноября доступ будет закрыт. Участники, которым удастся выполнить все условия в обозначенные сроки, будут допущены до следующего - дистанционного этапа конкурсного отбора. Чтобы принять участие в конкурсах, необходимо зарегистрироваться на сайте: лидерывозрождения.рф.

КСТАТИ

Что получат победители

Победители и участники, прошедшие в финал, пополнят региональный кадровый резерв. После прохождения обучения их трудоустроят на руководящие должности в структурах государственной власти и органах регионального самоуправления. Помимо этого, лауреаты получат по 1 млн рублей, которые можно будет потратить на обучение в России.