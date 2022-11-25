Украинские расстрелы, очищение России и цель спецоперации: о чем Путин говорил с солдатскими матерями

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Встреча верховного главнокомандующего с солдатскими матерями – событие для нашей страны совершенно экстраординарное. Со времен древнерусских князей и феодальной раздробленности правители обсуждали военные вопросы сугубо с мужчинами. А если уж и обращались к широким массам, то в основном тем, которые либо уже призваны, либо еще подлежат призыву.

Ну а женщинам оставалось все свои переживания держать где-то внутри. Потому что боевые действия – дело мужское. Солдат должен стойко переносить тяготы и так далее.

Но Владимир Путин не сомневается в правильности спецоперации на Украине, он готов встретиться с мамами мобилизованных солдат и смело посмотреть им в глаза. 17 женщин приехали в резиденцию Ново-Огарево, чтобы без всякой цензуры рассказать президенту, что их беспокоит больше всего.

Разговор длился несколько часов. Мы собрали самые интересные вопросы и важные ответы, которые прозвучали на встрече:

ГОРЯЧАЯ ЕДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Марина Бахилина из Якутии, мать троих детей, двое из которых сейчас на фронте, пожаловалась, что солдаты на передовой не получают горячей еды. Женщина вызвалась сама поехать на спецоперацию, чтобы готовить, раз больше некому.

- Казалось бы, что уже вопросы в основном решены, но тем не менее не все нормально. Посмотрим, что нужно и где нужно сделать дополнительно. И спасибо вам за готовность принять участие в боевой работе ваших ребят. Но мне кажется, что сначала соответствующие ведомства и министерства должны навести там порядок должный, с вашей подачи этим и займемся, и усилим эту работу, безусловно. Я не первый раз это слушаю, в том числе и самое последнее время, - ответил президент.

КАЖДОМУ СОЛДАТУ ПО КОПТЕРУ

Одна из матерей предложила обеспечить каждого бойца квадрокоптером. А то сейчас они часто положены только спецназу.

Глава страны заверил, что заводы уже этим занимаются.

- Что касается беспилотников, квадрокоптеров и так далее: мы об этом знаем и над этим работаем, и промышленность над этим работает, - сказал Путин.

Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фото: Александр Щербак/ТАСС

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ С 2014 ГОДА

- У нас принят закон, по которому все российские льготы распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно ли это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года? Там, где один или два юриста, там минимум три или четыре мнения, но мы поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования сделаем, - заявил президент.

Он добавил, что этот вопрос уже обсуждался и в Минобороны, и в правительстве. Но как-то «в общих чертах». Теперь власти подумают о возможных льготах более конкретно.

РЕАБИЛИТАЦИЯ В ОБЩИХ БОЛЬНИЦАХ

Сейчас раненые бойцы проходят реабилитацию в военных госпиталях. Но в будущем к этому могут подключить и обычные муниципальные больницы.

- Мне министр (Сергей Шойгу – Ред.) говорит, что военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе это касается и реабилитации, - рассказал матерям глава страны.

Он добавил, что солдатам нужна будет реабилитация «в широком смысле» - с переобучением, помощью с поиском работы.

- Вот дополнительное обучение, оно точно совершенно востребовано. Обязательно это продумаем. Я пометил, мы это сделаем, - подчеркнул российский лидер.

Комиссованные из-за ран солдаты, как вариант, смогут работать в военкоматах.

НАДО БЫЛО ПРИСОЕДИНИТЬ ДОНБАСС РАНЬШЕ

- Конечно, задним числом мы все умны, но исходили из того, что может быть удастся договориться, и Луганск, Донецк, как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, - заверил Путин.

- Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей, - добавил он.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ ЧИНОВНИКОВ

Глава страны рассказал, что постоянно требует от властей лично контролировать положение семей военных.

- Всегда на встречах с руководителями регионов я или начинаю с этого, или заканчиваю этим всегда, всегда требую от своих коллег в регионах, от руководителей регионов внимательного, неформального, личного участия в жизни семей наших ребят, которые воюют, - сообщил Путин.

Он признал, что есть чиновники, которые «свысока или по-бюрократически» общаются с родственниками бойцов СВО. Разные люди попадаются, и сложно с ними что-то сделать сразу.

- Наша задача: избавиться и от таких людей, и от такой манеры общения с людьми. Очень важно эту корку безразличия с чиновников различного уровня из каких-то государственных структур сдирать. Надо это делать, - подчеркнул глава государства.

РАССТРЕЛЫ В УКРАИНСКОЙ АРМИИ

- Тех, кто ведет себя неправильно - расстреливают перед строем, наши ребята своими глазами наблюдали. И тела валяются, даже не собирают просто расстрелянных. Вот недавно опять случай: пять человек расстреляли перед строем, тех, кто отказывался идти или ушел с позиций. Там другая моральная атмосфера совсем, - рассказал президент.

- Важно другое, что мы ощущаем себя людьми, и ощущаем, что делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые сейчас проживают на территориях, вошедших в состав России, - объяснил он.

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево после окончания встречи с матерями военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Фото: Александр Щербак/ТАСС

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Владимир Владимирович напомнил, что Запад ведет против нас еще и информационную войну, в которой наши солдаты становятся такими же жертвами.

- В информационной сфере тоже противник - когда вы говорите, что пытаются кого-то убедить в чем-то, вкинуть какую-то ложную информацию, побудить к каким-то действиям. Они побуждают к каким действиям? Они побуждают к деструктивным действиям, которые обнуляют, дискредитируют то, ради чего ушел из жизни ваш сын, - сказал президент одной из солдатских матерей.

- Вот для чего это делается: обесценить то, что делают наши ребята и обесценить наш, на мой взгляд, очень благородный порыв защитить наших людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне, - добавил он.

Еще Путин заметил, что цели спецоперации обязательно будут выполнены.

ПЕРЕНОС СТОЛИЦЫ ЧЕЧНИ

Глава страны в разговоре назвал Грозный «процветающим городом». А ведь когда-то были планы построить новую столицу Чечни.

- Площадь Минутку я помню. Помню развалины, как в Сталинграде. Думали о том, чтобы перенести столицу Чечни, потому что некоторые считали, что восстановить невозможно, все в руинах, - вспомнил президент.

ОДНО ОКНО В НОВЫХ РЕГИОНАХ

Путин пообещал упростить переоформление или получение новых документов в новых регионах.

- То, что социальные службы должны работать эффективнее, должны работать так, чтобы не создавать никаких проблем, необременительно, особенно для ребят, которые пострадали, ранены, - вот эту службы одного окна, даже если это находится на стыке гражданских и военных ведомств, безусловно, нужно организовать , - заявил глава страны.

- Не просто так дам какую-то команду и забуду. Мы доведем это до конца, - пообещал он.

Президент заметил, что обычные муниципальные власти неплохо справляются с организацией «одного окна» для оформления бумаг. Теперь это же придется повторить военным.

- Здесь, наверное, это сделать сложнее, потому что это на стыке нескольких ведомств, в том числе военного, военные там всегда что-то закрывают, даже там, где и не нужно ничего закрывать, где и секретов-то нет никаких, про секреты какие-то рассказывают, - сыронизировал Путин.

ПОХВАЛА КАЗАКАМ

- Казаки в истории России занимают особое место, они всегда были служивыми людьми, всегда были на боевом посту, и всегда были впереди, это совершенно очевидная вещь, было так всегда в истории России. Были впереди, потому что все началось с того, что их главная задача была - охрана рубежей. Ну, а потом, по мере развития страны, рубежи уходили дальше, а их служба Родине продолжалась в разном качестве, - вспомнил российский лидер.

Ирина Сумынина – ее сын и муж воюют в добровольном казачьем батальоне «Барс-16» - рассказала, что казаки очень слажены.

- Я знаю, "барсы" хорошо воюют, - согласился президент.

ПОГИБШИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ НЕ ЗРЯ ЖИЛИ

Нина Пшеничкина из Луганска рассказала, что ее сын пошел в тероборону еще в 2014 году. В 2019-м он погиб в бою за Первомайск. Чтобы поддержать женщины, Путин предложил подумать, ради чего ее сын отдал жизнь.

- Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тыс. человек, от алкоголя - примерно столько же. Так жизнь складывается, жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. Мы же все под господом, под Аллахом, под Христом - все, кто верит в высшие силы, неважно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили, - заметил глава страны.

- Некоторые ведь живут или не живут - непонятно, и как уходят - от водки или еще от чего-то - непонятно, а потом ушли. Жили или не жили? И незаметно жизнь пролистнулась как-то, то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Его цель достигнута, - заявил президент.

В конце он поблагодарил Пшеничникову за помощь ополченцам. После гибели сына женщина поддерживала, как и чем могла, защитников Донбасса.

ДЕСЯТКИ ГЕНДЕРОВ НАМ НЕ НУЖНЫ

Путин заметил, что российская культура не примет «десятки гендеров» и «родителей номер 1 и 2».

- После распада Советского Союза нам многим казалось, что сейчас начнется сладкая жизнь, завтра мы будем жить, как в Париже или еще где-то, хотя сейчас выясняется, что так, как в Париже, многим жить не хочется. Думалось, что там будет хорошо, а на самом деле там культурный код другой, - отметил российский лидер.

Он пошутил, что на Западе уже стали забывать слово «мама».

РОССИЯ ЖИЛА НА ЧУЖОЙ ПОЛЯНЕ

- То, что происходило в предыдущие годы, в значительной степени было связано с тем, что мы играли как бы всегда, жили на чужой поляне. А сегодняшние события - это путь к какому-то внутреннему даже очищению и обновлению, - заверил глава страны.

- В конечном итоге те, кто пытался нами управлять, в общем-то и в целом благодаря их усилиям мы оказались в той ситуации, в том числе и в зоне специальной военной операции. Это же они до этого довели, - заключил Путин.