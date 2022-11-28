Новое русское оружие

Бук-М3.

Воевать не числом, а умением - завету генералиссимусу Суворова мы стараемся следовать, в том числе в зоне спецоперации. Бывший вице-премьер и экс глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на днях заявил, что в ближайшее время нашим войскам на фронтах СВО начнут поступать те лучшие и самые новые образцы, производимые нашим ВПК, которые до сих пор не применялись. И которые неприятно удивят противника.

Это, конечно, хорошо. Но надо отметить, что к середине ноября наши войска при проведении СВО использовали уже немало современных оружейных систем. Они не только показали себя великолепно в реальной боевой обстановке, но и позволили сохранить массу жизней наших бойцов при атакующих и при оборонных действиях, а также без болезненных потерь для личного состава бить по болевым точкам врага.

ПРИВЕТ ОТ ЗЕНИТЧИКОВ

С-300.

Только за первую 10 дней ноября и только в небе Донецкой Народной Республики боевыми расчетами российских ПВО было уничтожено около 200 ракет американских РСЗО «Хаймарс».

Наибольшую эффективность в борьбе с беспилотниками и с реактивными системами залпового огня врага, по данным командующего Сухопутными войсками ВС РФ Олега Салюкова показывают ЗРС С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, М2ДТ)».

Оставшиеся у ВВС Украины истребители, штурмовики и вертолеты тоже попадают под сокрушительный огонь и зенитно-ракетных комплексов, и нашей авиации.

- Когда нужно разобраться с внезапно появляющимися воздушными целями на предельно малых высотах, наши бойцы обращаются к ПЗРК «Игла» и «Верба», - подчеркнул генерал Салюков. - С их помощью ликвидирована значительная часть пилотируемой авиации ВСУ.

Самым ярким из последних примеров стала работа в октябре комплекса С-300В4, который уничтожил две украинские «сушки». Су-24 и Су-27, направлявшиеся для атаки объектов на территории Белгородской области, были уничтожены именно этой современной и очень дальнобойной системой восковой ПВО на дальности боле 210 километров.

Военные эксперты отмечают, что система управления войсками ПВО созданная на основе средств автоматизированного управления оружием «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т» из состава ЕСУ ТЗ, подтвердила ее эффективность и возможность управлять силами и средствами ПВО в реальном масштабе времени.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ АРТИЛЛЕРИСТОВ

«Мста-Б».

Отлично показали себя в зоне СВО и новые, и проверенные арстистемы. Как предметно работают, например, 152-мм гаубицы «Мста-Б», знают на всех участках фронта.

- Наше орудие самое меткое, - утверждает сержант-наводчик на южном участке. - Оно вроде снайперской винтовки для нас, артиллеристов. При работе с ним надо делать все аккуратно, устанавливать наводку четко. И самое главное- не допускать ошибок в расчетах.

Расчеты «Мста-Б», которая способна прицельно бить на дальность почти до 30 километров и может выпустить до 7 снарядов в минуту, и в ноябре продолжает уничтожать поставленные в ВСУ зарубежные образцы оружия и техники и на Запорожском направлении, и в ДНР.

Снаряд к «Мста-Б».

- Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, - сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. - Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

А 11 ноября опорные пункты ВСУ под Угледаром были ликвидированы огнем из САУ «Мста-С» и «Акация». Максимальный урон был нанесен 72-й отдельной мехбригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны ВСУ, по которой наши артиллеристы прицельно отработали во время погрузки личного состава и техники.