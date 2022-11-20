Поддержка по всем фронтам

Екатерина и Валентина Марченко благодаря волонтерам выбрались из зоны обстрелов.

Уже не первый месяц на Херсонщине работает российская гуманитарная миссия. Обстановка на территории остается сложной, и военные, а также специалисты помогали все это время населению, восстанавливали линии связи и электропередачи. Гуманитарные грузы сюда привозили каждую неделю. Теперь же участники гуммиссии «Единой России» следят за условиями в пунктах временного размещения, где живут эвакуированные херсонцы.

С заботой о комфорте

Российские волонтеры участвовали в эвакуации жителей из Херсона и части левобережья Херсонской области. Далеко не все решились попрощаться с домом и уехать в санатории и пансионаты Краснодарского края, Воронежа. Некоторые жители остались на родине - они живут в пунктах временного размещения в безопасных районах области.

Чтобы помочь людям, участники гуманитарной миссии лично ознакомились с условиями проживания в Скадовском районе.

- Прежде всего смотрю на наличие спальных мест, тепла и горячей воды. Также должно быть нормальное место для приготовления пищи. На мой взгляд, здесь еще предстоит много работы - необходимо утепляться, дооборудовать посудой и мебелью места приема и приготовления пищи, - рассказал депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. - При этом я вижу, что администрация работает. Приедем сюда опять через несколько дней. Также будем приезжать, осматривать ПВР и помогать людям. Сейчас жители находятся в шоке. Например, пообщался с женщиной, которая приехала из Высокополья в растерянном состоянии. Немного успокоил ее. С людьми нужно общаться.

Помогли вывезти ребенка с инвалидностью

Аня вместе с бабушкой Раисой Ивановной теперь в безопасности.

Волонтеры помогли эвакуировать из Херсона ребенка-инвалида. У 13-летней Ани серьезный диагноз - частичное поражение мозга. Мама девочки оставила ее и уехала в Польшу. О девочке в последние месяцы заботилась бабушка. Понимая, что оставаться дальше в городе нельзя, женщина обратилась за помощью.

- Мы решили уехать из Херсона к моей сестре. В нашем доме сейчас сплошные проблемы - нет ни света, ни воды, ни газа, там очень холодно. Мы пробыли в нем сколько могли, а сейчас решили уехать. Спасибо волонтерам за то, что оперативно нас забрали и привезли в безопасное место, - сообщила жительница Херсона Раиса Ивановна.

Добровольцы доставили семью в Армянск Республики Крым, где ее встретили родственники.

Пожилых людей не бросают в беде

Гуманитарная миссия помогала жителям эвакуироваться не только из Херсона, но и из районов области. В основном добровольцы перевозили маломобильных граждан вместе с семьями.

- Мы работаем каждый день в городе и области - как на правом, так и на левом берегу. И если раньше громыхало где-то за Чернобаевкой и все уже привыкли к таким «прилетам» и шуму, то в последние дни работа артиллерии звучит совсем по-другому, гораздо громче и ближе. Обращаюсь к родителям, которые в Херсоне остались вместе с детьми: не должен ребенок вздрагивать от взрывов! Если есть возможность, эвакуируйтесь. Это важно! - отметил Игорь Кастюкевич.

Игорь Кастюкевич постоянно держит руку на пульсе и проверяет условия людей, которые находятся в ПВР.

Недавно помогли вывезти и 79-летнюю жительницу Херсона Екатерину Марченко. Пожилая женщина с трудом передвигается. С просьбой помочь выехать из города к добровольцам партии обратилась ее дочь Валентина.

- Я обратилась к ребятам-волонтерам. В течение получаса мы собрались и поехали. Нас погрузили на теплоход в Херсоне, доставили в Алешки, посадили в машину и уже оттуда повезли в пункт назначения. Я очень благодарна и рада. Просто нет слов, - поделилась эвакуированная жительница Херсона Валентина Марченко.

Екатерина и Валентина Марченко всю жизнь прожили в Херсоне. Когда появилась возможность, они одними из первых получили российские паспорта.

- Бабушка 1943 года рождения, ей уже очень сложно ходить. Пока мы вели ее до машины, через каждый шаг она говорила: «Извините, никогда не думала, что до такого доживу». Мы тоже не думали, но сегодня такое время, - сказал участник гуманитарной миссии Денис Моисеев. - Мы должны бороться за таких людей, их надо вывозить. Чем больше людей мы увозим из зоны обстрелов, тем лучше.

Вместе с этим в Херсоне волонтеры центра гуманитарной помощи «Единой России» из местных жителей продолжают обеспечивать нуждающихся продуктами и необходимыми вещами. Так, добровольцы передали в село Федоровку продовольственные наборы, детское питание и средства гигиены.