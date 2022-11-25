Киев понял, что поддержки НАТО не будет и впервые открыто выступил против Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Если бешеную собаку не застрелить, то она набросится на всех встречных и покусает их. Эту нехитрую мысль, которую бравый солдат Швейк внушал медицинской комисии на конкретном примере, вновь проиллюстрировал глава МИД Украины Дмитро Кулеба. Стоит признать, что он давно уже перепрыгнул своих предшественников – певца ртом Дешицу и дизайнера-модника Павло Климкина. Конкуренцию Кулебе по идиотизму и наглости может составить разве что его нынешний заместитель, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

На этот раз Дмитро усомнился в интеллектуальных способностях западных политиков.

- Мы абсолютно открыто участвуем в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть доказательства, что это не наша ракета, - заявил Кулеба в интервью газете Le Parisien. - Мы готовы к взаимному обмену информацией. После это мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были.

Прямо как грузинский главарь московской наркомафии Виктор Руставили в фильме "Красная жара": "Какие ваши доказательства?" Арнольд там, помнится деревянную ногу выломал в ответ у одного бандита высыпал из полости в ней белый порошок и вопросительно-утвердительно предъявил доказательства: "Кокаинум?"

Кокаинум, кокаинум, к бабке не ходи. Кулеба наверняка перед интервью к Зеленскому зашел, проконсультироваться, что говорить, пути-дороги, так сказать, протестировать. Какие тебе доказательства, как говорил персонаж другого фильма, "пес смердячий"? Ты "пошто боярыню обидел", то есть и Йенса НАТОвского, и Джозефа "американского", и даже Дуду польского? Они же центровые пацаны в вашем районе, а ты их, как лохов выставил в непонятку. За базар-то ответишь, фраер покоцаный*? Вилкой в глаз или… ?

Извините, конечно, за такую лексику, на самом деле я показываю, как с нынешними украинскими дипломатами надо объясняться, чтобы до них дошло, и они поняли. А то ведь постпред Украины при НАТО "факи" публично показывает и с гордостью размещает это свое творчество в соцсетях. Засунь, откуда вынул, недоносок!

И вот это "восстание кулеб" – это ведь тоже неспроста. Оно сидело мявкало и жалостно, чуть ли не с песней про "у кошки четыре ноги" просило подаяние. С ежедневной регулярностью и на каждом перекрестке. И вот оно "не видело доказательств". Американцы заявили, что они отследили пуски и траекторию ракеты ПВО. Технические эксперты подтвердили, что российская ракета ПВО просто не долетела бы на такое расстояние. Эксперты по вооружениям подтвердили, что такая относительная небольшая воронка свойственна для аварийных срабатываний ракет ПВО, в частности, С-300. Но Кулеба, видите ли, участвует. В чем ты участвуешь? Тебе президент Польши Анджей Дуда разрешил постоять в сторонке и посмотреть, что там взрослые дядьки делают.

Нет, понятно, что идиотизм поведения Зеленского, который потерял в глазах Запада очень много очков, когда все поняли, в какую провокацию этот "нелох" чуть было не вовлек всю планету, требует обелить репутацию "нелоха" и отстирать шаровары западных политиков. Но только этим объяснить такое поведение Кулебы невозможно. Даже если его Мельник покусал где-то там в кабинете в экстазе и заразил своим бешенством.

Это господа-товарищи, не просто бешенство, а чистейшей воды украинское бешенство. Когда вместо того, чтобы отлупить и привести в чувство, окружающие начинают сюсюкать, умиляться. Отчего субъект еще больше впадает в экстатическую тупость и борзеет уже бесповоротно и окончательно.

Словно бы в подпевку Кулебе, украинский регулятор сегодня объявил, что оштрафовал западные компании из Евросоюза, которые участвовали в проекте "Северный поток – 2". Под украинские санкции попали дочерние структуры французской Engie, германской BASF и британской Shell. Ребят, вы понимаете, что там на Украине происходит...

А какое отношение Украине имела к "СП-2"? Никакого. А кого на Украине это волнует или останавливает? А никого. А что так, слабо, моськи? Надо было сразу конфисковать их активы решением суда и требовать от ЕС передать их в пользу Украины. Пока там в Евросоюзе лохи педальные и тупые заседают. Что-нибудь рассказать им, как Незалежную обижают страны, находящиеся за сотни тысяч километров от Украины. там такое прокатывает.

И почему пропадает такой чудный инструмент пополнения государевой казны Украины? Не дают Киеву денег, так не надо просить, унижаться, вымаливать. Можно ведь просто оштрафовать или конфисковать. Увидите, вскоре они обязательно попробуют.

P.S. Кстати, а какие доказательства у украинских военных, Кулеба так и не озвучил. Но мы и так их знаем все – от первого и до последнего: "Зеленский так сказал".

Зря Пушкин про русский бунт писал, что он "бессмысленный и беспощадный". "Восстание кулеб" в этом отношении сто очков форы даст. И не только сто очков, любой гандикап осилит.

Но самое главное в этом, что с каждым подобным заявлением, простые западные читатели все меньше верят Украине и Зеленскому. И чем лучше это понимают западные кураторы, чьи руки так неосторожно кусает обезумевшая собака режима, тем ближе его, этого режима, поражение.

Потому что даже в Белом доме понимают: пристрелить бешеного пса все-таки придется.