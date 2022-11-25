Поливающий Родину грязью Виторган тайно летает на заработки в Россию

Экс-муж Ксении Собчак в перерывах между съемками никогда не скучает. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Некоторые артисты сбежали за границу, а сами тайно летают на заработки на родину. В соцсетях они бравируют фейками и критикой в адрес родины, а сами втихаря продолжают получать миллионы. Один из таких «героев» - экс-муж Ксении Собчак: этой своей ролью Максим Виторган прославился больше, чем экранными или театральными. 50-летний артист вроде бы переехал в Израиль: и старательно делала вид, что именно оттуда поливает грязью родину. Он плодил фейки, а на днях разродился гневной отповедью – пристыдил коллег-актеров, которые не только остались в России, но еще и светские мероприятия посещают… Но журналист СтарХита уличил Виторгана в обмане: оказалось, что мужчина пишет свои пасквили из Краснодарского края – снимается там в кино. В свободное от работы время мужчина уплетает деликатесы в местных ресторанах и пишет гадости про соотечественников и коллег. Мы посчитали – сколько продолжает получать артист на родине.

В Краснодаре местная кинокомпания Medvedfilm снимает сериал «Игра головой» для популярной онлайн-платформы – выход в 2023 году. Снимать в Краснодаре начали в октябре, закончат к концу года – сказали «КП» на съемочной площадке. Снимали и на стадионе «Кубань», и на улице Красной (напротив Дома книги), и на Гимназической, и в других локациях. О чем сериал: детективно-ироничная драма о гениальном математике, который начинает противостоять нечестному букмекерскому бизнесу. В главных ролях: Илья Маланин и Максим Виторган. В ролях: Мария Шумакова, Дмитрий Шевченко и другие.

Посчитаем сколько заработает Максим Виторган: его съемочный день стоит 200 тысяч рублей, сниматься актер будет почти три недели, а значит заработает не меньше 4 миллионов рублей. После съемок Виторган улетит в Тель-Авив, а его агент продолжит работу по поиску новых съемок в России, потому что за границей для такого артиста предложений пока не нашлось.