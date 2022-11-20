В Скадовске в детском саду «Колокольчик» заменили старую прохудившуюся крышу. Как сообщает администрация Скадовского района, работы были проведены по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Регион оказывает шефскую помощь этому херсонскому городу.

Кровельная бригада демонтировала старый шифер (он был в ужасном состоянии) и перекрыла кровлю площадью более 900 кв. метров оцинкованной профилированной сталью. Все материалы для этого использовали хорошего качества, заверил бригадир кровельщиков Евгений Гергеман.

- Сделали большую работу на крыше садика. Старая крыша была дырявая, шифер был побитый. Мы кинули новые балки, сделали новую стропильную систему, новый металлопрофиль, перила сделали и водосточную систему, - рассказал Гергеман.

Но это не все преображение «Колокольчика». Шефы из Кабардино-Балкарии пообещали детскому саду новую игровую площадку. И обещание они, конечно же, сдержат.