«Хочу только одного - увидеть своих правнуков!»: Бедрос Киркоров отметил 90-летие в Кремле

Бедрос и Филипп Киркоровы. Фото: личный архив

90 лет Бедросу Киркорову исполнилось ещё в июне. Но главное торжество, большой праздничный концерт из 72 (!) песенных номеров народный артист перенёс на осень.

Поздравить Бедроса приехали все его ученики и вся его семья.

Особый сюрприз для юбиляра -сценический дебют его 10-летней внучки Аллы-Виктории. Девочка вышла на сцену ГКД с песней «Прекрасное далеко».

- Внучка меня приятно удивила. Я не думал, что она так хорошо поёт. Я когда услышал ее выступление, подумал: «Это новый Ара Бабаджанян?» (сын композитора и учителя Бедроса Арно Бабаджаняна - Ред.). И я погрузился в воспоминания молодости, как благодаря Арно Бабаджаняну я, бывший сапожник без музыкального образования, приехал в Советский Союз, поступил сразу на 2-ой курс ГИТИСа и получил, как видите, признания и звания, которыми так горжусь. Надеюсь, и внучка нас будет радовать. Она так похожа на свою бабушку Викторию. И внешне, и характером. Спасибо сыну за таких внуков. У меня сейчас одно желание - здоровья хочется. Ну и конечно, увидеть своих правнуков. Внуков мне достаточно, теперь правнуков буду ждать, - поделился с KP.RU Бедрос Киркоров.

По словам Бедроса, со здоровьем у него в последнее время не складывается. Сначала тяжелый ковид, потом проблемы с ногами.

- Со здоровьем у меня сейчас не очень. Вот хожу благодаря палочке. Обычно меня всегда сопровождает медсестра, но сейчас она беременна. Но не от меня! (Смеётся.). Она узбечка, ждёт сейчас ребёнка от своего любимого мужа. У них есть дети, но они хотели ещё. Не получалось, были выкидыши. И я им помог финансово, чтобы они с мужем прошли все анализы и процедуры. Вот ждём теперь, когда родит. Обещали, что назовут дочку Софией, в честь моей мамы. А со мной рядом уже много лет моя жена Людмила. Приехала сегодня меня поздравить и моя родная сестра, оперная певица Мари Киркорова, - рассказал юбиляр.

Как говорит Бедрос Киркоров, ему хотелось поддержать в свой 90-летний юбилей и тех, кому сейчас живётся непросто.

- Я пригласил на концерт беженцев из ДНР и ЛНР, военных. Пусть люди почувствуют наше плечо, поддержку и любовь, - говорит Бедрос.

Одним из первых поздравить именинника приехал, конечно же, его сын - Филипп Киркоров.

Король эстрады, как всегда, блистал стразами и удивлял эксклюзивными новинками звёздного гардероба.

И продемонстрировал новинку, свой новый модный трофей - воротник рубашки артиста украсила эффектная брошь в виде бриллиантовых крыльев.

- Алла-Виктория и меня удивила. Она мне раньше говорила, что не хочет быть певицей. А потом выяснилось, что она дома там что-то попискивала в караоке и как видите, у неё получается. Конечно, благодаря профессиональной поддержке коллектива «Непоседы», где дочь моя набиралась профессионального опыта. Знаю, что и мои друзья, звезды «Евровидения» профессиональными советами Аллу-Викторию поддержали - Наташа Гордиенко, группа «Доредос», - рассказал журналистам Филипп Киркоров.

По мнению Филиппа, главный подарок для его отца-полный зал.

- 72 номера в концерте! Папа даже меня переплюнул с моими 50 песнями в программе,-удивился отцовской энергии Филипп Киркоров. - Это, конечно же, школа Иосифа Давыдовича Кобзона. Они люди одного поколения. Бедрос тоже, как и Кобзон в своё время, помогает молодым талантам. И в 90 лет собрать полный зал. Чего ещё можно желать? Только здоровья.