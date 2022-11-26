Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж

Александра с женихом Андреем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава принимает поздравления: ее старшая дочь, 23-летняя Александра Морозова вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в пятницу, 26 ноября в узком кругу самых близких. Молодожены сказали друг другу «да» в загсе подмосковной Барвихи. Роспись была скромной, пышную свадьбу жених и невеста собираются сыграть позже. На бракосочетании присутствовали Слава с супругом Анатолием Данилицким и отец Саши Константин Морозов.

Александра вышла замуж за давнего возлюбленного. Известно, что 25-летний жених Морозовой Андрей работает в автобизнесе. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет.

«Самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Завтра все расскажу, а вам девчата, пятничного настроения! И если слез, то слез счастья!» - сообщила Слава поклонникам в соцсетях. Подписчики в ответ поздравляют ее в комментариях: «Свадьба дочки. Поздравляю!»; «Сегодня Александра выходит замуж»; «Настя, здоровья, любви и творческих успехов».

До свадьбы молодые люди встречались восемь лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Александру певица Слава (Анастасия Сланевская) родила в 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть десятилетняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Дочь Александру певица Слава родила в 19 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Слава рассказывала, что до свадьбы с первым мужем у них дело так и не дошло.

«Я застала его целующимся на кухне с моей подругой. Сволочи, короче, оба. Через две недели я простила и мужа, и подругу. Потом у нас дочь Саша родилась. У нее со здоровьем были серьезные проблемы. Костя не выдержал и ушел. Моя дочь практически не спала до двух лет. И я не спала. Ребенок кричал с утра до ночи. Костя - хороший человек. Помогал всегда нам. У него сейчас новая семья», - признавалась Слава.