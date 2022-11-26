Джейсон Стэйтем рассказал, что торговал бижутерией в метро

Актер Джейсон Стэйтем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джейсон Стэйтем - известный британский актер, снявшийся в более 100 фильмах. Однако его жизнь не всегда была яркой и богатой на события: 25 лет назад он продавал в переходах метро поддельные ювелирные украшения.

Однажды ему удалось даже кое-что продать Гаю Ричи, бывшему мужу Мадонны, известному сценаристу и кинорежиссеру.

Джейсон уверяет, что обладает силой воздействия и мог легко внушить людям, что им нужно обязательно хоть что-нибудь у него приобрести, даже если им это не нужно.

Встреча с Ричи круто изменила жизнь Стейтема.

- Гай искал актера в свой фильм «Карты, деньги, два ствола». И им оказался я, поскольку тем вещам, которые были ему нужны, и которые умею делать я, не учат в школах искусств.

С раннего детства Джейсон занимался спортом и боевыми искусствами. Даже входил в национальную лигу по прыжкам в воду. В молодости он был очень красив, работал моделью и снимался в рекламе одежды.

Пика популярности Стэйтем достиг в 2000-е, когда снялся в фильме «Перевозчик» Люка Бессона, а так же в картине «Адреналин». Ему тогда особо пригодились спортивные навыки.

Снявшись более чем в ста фильмах, Стэйтем продолжает оставаться в прекрасной форме. И каждое утро начинает с занятий спортом. «Когда качаешься по утрам, то у тебя никогда не будет отмазки типа «нет времени, поздно вернулся с работы». Если первым делом утром качаться, то на это время будет всегда», - говорит он.

Что касается личной жизни, то с 2010 года актёр состоит в отношениях с супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли, у них двое детей.