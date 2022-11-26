Мэрия израильского города выставила бездомному счет

69-летнему бездомному Менаше Зархи выставили счет на 160 тысяч шекелей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Абсурдная ситуация произошла в израильском городе Холон: 69-летнему бездомному Менаше Зархи выставили счет на 160 тысяч шекелей (более 2,8 миллиона рублей) муниципального налога на недвижимость.

Около 10 лет назад Зархи, ночевавший под деревом вблизи здания заброшенной фабрики, познакомился с братьями, которым эта самая фабрика досталась по наследству.

Пожалев бездомного, братья разрешили ему хранить свои скромные пожитки в пустующем помещении и дали ему ключ, а позже даже попросили сделать в помещении какой-то мелкий ремонт.

Когда же, спустя несколько лет, дошло дело до уплаты налога на недвижимость, братья не придумали ничего лучше, чем обвинить бомжа в захвате здания и незаконном владении им.

Представители муниципалитета посетили фабрику и убедились, что бомж к помещению не имеет никакого отношения, но все же выписали ему счет на огромную сумму.

Дошло до того, что Зархи пришлось обращаться в суд, чтобы оспорить долг и приостановить его принудительное взыскание. Хотя представить, что и как могли бы взыскать с бездомного, ночующего на улицах города, довольно сложно.

Однако факт остается фактом – суд состоялся, Зархи на нем представлял адвокат из министерства юстиции, а судья разве что только не крутил пальцем у виска, объясняя представителям мэрии всю нелепость их требований.