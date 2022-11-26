В Бразилии нашли нечто, похожее на руку инопланетянина

В Бразилии пара во время прогулки по пляжу наткнулась на останки руки, схожей с человеческой. Фото: Кадр видео

В Бразилии пара во время прогулки по пляжу наткнулась на останки руки, схожей с человеческой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что принадлежать человеку кости никак не могли – слишком уж огромной была рука, да и количество суставов на пальцах отличалось от привычного.

Собравшиеся зеваки начали наперебой высказывать предположения – чья это кисть. Среди версий присутствовали и русалки, и инопланетяне, пишет New York Post.

Споры продолжались до тех пор, пока кому-то не пришло в голову показать останки ученым. Вот тогда все и стало на свои места.

Биолог рассказал, что кости принадлежат морскому млекопитающему, возможно, дельфину, а судя по состоянию скелета, погибло животное года полтора тому назад. Для более точного определения, сказал ученый, понадобится проведение дополнительных тестов.

Попутно выяснилось, что граждане Бразилии, нашедшие останки морских животных на берегу, должны обязательно уведомить местное отделение агентства по охране окружающей среды, которое в случае необходимости проводит вскрытие трупов животных с целью установления причин их гибели. А вот сами останки, выброшенные на берег, в Бразилии, как правило, не убирают. Ученые объясняют это нежеланием вмешиваться в естественный круговорот питательных веществ в экосистеме.