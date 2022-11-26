Украина перешла на генераторы и дрова

В одном из кафе Львова во время отключения электроэнергии. Фото: REUTERS

Из всех искусств, как говорил товарищ Ленин, важнейшим является кино, а из всех видов топлива и энергетических ресурсов таковыми становятся дрова. Как вы понимаете, это я не про "отсталую Россию", а про передовые и цивилизованные страны Европы и маскирующуюся под такую же Украину.

Пока Еврокомиссия пытается сначала установить "потолок цен" на российские энергоресурсы, после чего неизбежно встанет вопрос, где эти ресурсы брать, когда Россия откажется их поставлять, на Украине подошли к вопросу решительно и кардинально. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил, что Киев запретил экспорт дров. По словам Шмыгаля, дрова являются основным видом топлива в прифронтовых регионах. Но тут он, конечно, приукрасил действительность. Насчет прифронтовых, потому что областям Западной Украины еще далеко до прифронтового статуса, а дрова там летят в печки и котлы – только в путь. Да, в общем-то, сейчас уже и везде, а не только там. Во многих городах Украины люди стали ставить печки-буржуйки не только в частных домах, но м в своих городских квартирах. Как пишут в украинских Телеграм-каналах, "местное население вовсю вырубает лесополосы и посадки, понимая, что решать проблемы с отсутствием тепла в жилищах придётся самостоятельно".

Но украинцы должны понимать, что это еще половина пути для того, чтобы стать полноценными европейцами. Настоящие европейцы дрова не только заготавливают, покупают и продают с целью наживы это в 2 раза вздорожавшее примитивное топливо, но и воруют его. Такое происходит уже сплошь и рядом в Германии, Польше, Латвии и т.д.

В Латвии пошли дальше всего – местные страховые компании уже стали страховать дрова от воровства. Но, опять же, предложение действительно не для всех, а только для тех рачительных хозяев, кто догадался не сложить дрова под общедоступным навесом в поленницы, а закрыл их в помещении, на входе в которое на двери висит замок. Замок может быть каким угодно, амбарным, еще прадедушкиных времен "Очакова и покоренья Крыма" или модерновым современным с цифровым набором. Главное – факт наличия и выполнения основной функции. Следующим шагом на этом пути охраны дров о криминальных посягательств со стороны подозрительных элементов должна стать установка на дровяники сигнализации и "тревожной кнопки" для вызова полицейской группы быстрого реагирования.

И это совершенно не шутка.

Подумать только, какой-то месяц назад руководство Украины и лично "кровавый паяц" обещали помочь Европе и гарантировали ей снабжение электроэнергией для замещения российских углеродных ресурсов, а теперь клянчат у все той же Европы, газ, нефтепродукты и бензиновые и дизель-генераторы для производства электроэнергии.

Кстати, большинство таких генераторов не рассчитаны на непрерывную работу в течение длительного срока. Их предназначение – подстраховывать на тот период, когда электричество отрубается. Да и дороговато производство киловатт–часа из бензина или солярки. Но на Украину они сейчас завозятся уже в каких-то космических масштабах. Как рассказал депутат Верховной рады Украины, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, в Незалежную уже завезли 136 тысяч генераторов почти на 88 млн долларов, и поток завоза не ослабевает. Генераторы нужны везде.

- Кафе, сфера услуг, офисы - все на генераторах, — сообщил глава общественной организации "SAVE ФОП" Сергей Доротич. И для любителей "смачной кавы" из-за этого поднялись цены на любимый напиток.

- Доплата + 7 гривен, когда работает генератор, - гласят объявления на листках в киевских кафе, и для маленькой чашечки "американо" за 25 гривен или чашки чая за 20 гривен это очень существенное подорожание. Владельцы кафе и из генераторов извлекают дополнительную прибыль, которая и не снилась тем же венским рестораторам.

Восстановить нормальную работу энергетической системы на Украине не смогли до сих пор. Но это не главное. Главное, что никто не даст гарантий от следующих ракетных ударов российской армии, которые втопчут энергетику Украины, необходимую для ВСУ и ремонта и восстановления военной техники, буквально в осеннее-зимнюю грязь.