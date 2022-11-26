В Берлине хотят поражения России, а не "демократии" на Украине

Памятник жертвам Голодомора на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тридцатого ноября парламент ФРГ намерен рассмотреть и принять резолюцию о признании "голодомора" 30-х годов в СССР "геноцидом украинского народа". Что с того, что голод в те годы был не только в Советском Союзе, но и в Польше, а в США он наложился еще и на "Великую депрессию", унеся также жизни миллионов людей и вынуждая американских фермеров даже собственных детей продавать? Что с того, что в СССР голод затронул не только Украину, но и территории РСФСР и Казахстана и т.д.? Берлин это не интересует. Немецкие парламентарии сосредоточились на Украине в рамках своих устремлений реабилитировать нацизм и поставить на одну доску Советский Союз и гитлеровскую Германию.

Совсем недавно Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что "говорить о геноциде русских на Донбассе – это смешно". А говорить о геноциде украинцев в СССР, получается, правильно и приятно.

Еще один немецкий политик, член парламента от ХДС Родрих Кизеветтер сделал следующий шаг в этом направлении. В интервью одному из ведущих немецких медийных ресурсов ntv.de он заявил, что Россия ведет на Украине "войну на уничтожение, которую гитлеровская Германия вела с 1941 по 1944 год на советской и особенно на украинской земле". И самонадеянно пообещал: "Россия должна отступить, должна научиться проигрывать, как Германия в 1945 году".

Кизеветтер не какой-то там занюханный штафирка, а бывший офицер генерального штаба Бундесвера, уволившийся из армии в звании полковника, элита Бундесвера. Будучи командиром батальона, до перевода в Генштаб ФРГ, он участвовал в нескольких военных миссиях Германи за границей, а потом занимал одну из начальствующих должностей в оперативном командовании сил быстрого реагирования Верховного штаба Объединенного оперативного командования сил НАТО в Европе.

А что же в ответ мы?

- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага (парламента Германии) об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, - сообщило в своем Телеграм-канале агентство ТАСС.

Немцы не просто обнаглели. Выросло поколение политиков и командиров, которые перестали чувствовать вину своих предков за то, что они устроили. Как заявил, не гнушаясь самого гнусного передергивания все тот же Шольц, "Россия избавила Германию от чувства исторической вины". И не потому, что Россия действительно сделала, а потому что им так хочется себя чувствовать.

Экс-полковник Кизеветтер намеренно упускает то обстоятельство, помимо всех прочих, что Германия не просто воевала, а запустило хорошо отлаженную машину смерти, нацеленную на уничтожение целых народов, ориентированную по этнонациональному расистскому признаку, одинаково бездушно перемалывавшую и военнопленных, и мирное население. Но ему так хочется уравнять вермахт и карателей СС с нынешней Россией, хотя сегодняшние последователи нацистов, чего они и не скрывают, а выпячивают, находятся как раз на той стороне, которую современные немецкие политики защищают. Через защиту украинских нацистов происходит и обеление гитлеровцев.

Германия не просто проиграла на поле боя, как некий джентльмен. Гитлеровская Германия была загнана, как бешеное животное, в свое логово, и в этой норе ее и уничтожили. Как оказалось, не вся. Через пару поколений ростки дали всходы. В сегодняшнем Берлине стало нормальным озвучивать такие идеи и говорить такие вещи, за которые еще лет десять-пятнадцать назад человека просто выгнали бы из общества и перестали подавать ему руку. Выросло новое поколение гитлеровцев, натянувших на себя "камуфляж" демократии. Им больно и обидно за поражение нацистской Германии. Они начинают потихоньку становиться одержимыми идеями реванша. Они мечтают о проигрыше России, который позволит возродиться той Германии. Пока Россия не потерпит поражения, им просто страшно это делать, потому что они понимают неизбежность возмездия на данном пути. Но очень хочется Четвертый рейх и все-все-все остальное.

Им нужна не Украина и, тем более, не "свобода и демократия" на территории Незалежной. Им нужна поверженная Россия, что они лишний раз и доказали, отбросив фиговый листок приличий. И именно в стремлении к этой общей цели Киев, Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, Варшава, Брюссель и т.д. - все они нашли друг друга.

А Украина? Сама по себе она интересует только тех дельцов, что намерены ее разграбить.