Онищенко предложил запретить продажу вейпов в России "к чертовой матери"

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, вот с 15 декабря в России вроде вводится обязательная маркировка вейпов. (Вы уже несколько лет с ними воюете.) Специальная отметка, как гласит документ, «будет нанесена на электронных системах доставки никотина, в том числе, безникотиновых – в картриджах, капсулах…» Первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин уже встал на позиции Онищенко и называет маркировку полумерами и предлагает ввести полный запрет на всю такую продукцию.

- Ну, давайте мою позицию изложим.

Хотя… депутаты, наверное, тоже имеют право такие вещи говорить.

Понимаете, вейпы, электронные сигареты – это «благоприобретение» в кавычках, которое мы, человечество, даже не человечество, а международная табачная мафия, изобрела всего лет 20 назад.

- А зачем?

- Чтобы обходить законы, принятые на уровне государств. Ту рамочную конвенцию по борьбе с табаком, которая была предложена Всемирной организацией здравоохранения.

Ее разрабатывали медики всей планеты. Потом, в 2013-м, был принят закон и у нас.

- Какой закон?

- Регулирующий производство, продажу, потребление табачных изделий, к которым, конечно же, относятся и вейпы.

И добрым словом я бы вспомнил Веронику Игоревну, которая добилась принятия такого закона.

- Фамилию сразу назовите…

- Скворцова, кто же еще? У нас одна Вероника Игоревна, которая была министром здравоохранения, а сейчас она - руководитель Федерального медико-биологического агентства.

Так вот, пробили этот закон, хороший закон был.

Но, к сожалению, он девальвируется тем, что его не хотят исполнять.

Ну, это уже наша национальная забава – принимать законы, но делать вид, что их не существует.

- Кого конкретно вы имеете сейчас ввиду?

- Чиновников всех уровней, которые смотрят на общенациональную беду сквозь пальцы: дескать, мы не можем ущемлять интересы народа.

- А как же маркировки на вейпы?

- Поэтому, конечно, все эти маркировки – лишь имитация бурной деятельности - со стороны вот этих самых чиновников.

Запретить их к чертовой матери, чтобы их вообще не было! И никто от этого не пострадает!

- Как я понимаю, вы - о вейпах. А сейчас от них страдают?

- Конечно! От курения - в том числе и от этих вейпов, в России ежегодно погибает десятки… Нет - сотни тысяч человек!

Я на этой неделе проводил заседание управляющего совета в одной из московских школ. И вот там родилось такое предложение: давайте запретим ученикам в школах курить вейпы. Это что же: в школе нельзя, а за забором можно?

Мы смирились с этим, что ли? Опускаем руки?

Запретить изъять из продажи и никто от этого не пострадает.

- А правда, что в вейпах есть даже средства для борьбы с клещами?

- Там - сплошь химия. И какой только гадости нет!

КСТАТИ.

Ещё в январе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете вейпов, но пока он не рассмотрен.