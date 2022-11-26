Жена Зеленского заявила о желании украинцев годами терпеть отсутствие света и тепла ради ЕС: аргументом стал фейковый опрос

Жена президента Украины Елена Зеленская Фото: REUTERS

Буквально вчера упоминал, что в своем интервью Би-би-си, которое так усиленно распиарили на Украине, жена президента (пока еще) Украины Олена Зеленская (она теперь не Елена, как раньше) рассказала, что украинцы готовы жить и год, и два, и три без света и тепла, только ради того, чтобы вступить в ЕС. При этом она сослалась на данные какого-то не афишируемого опроса, по итогам которого такую готовность высказали более 90% опрошенных. Кто проводил, где и когда, так и осталось тайной.

Буквально спустя пару часов после выхода этого интервью, инициативный депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого связывают с украинским же олигархом Игорем Коломойским вполне однозначные финансово-деловые отношения, устроил в своем Телеграм-канале опрос для читателей, задав им вопрос: "Как долго вы готовы жить без тепла и света, но ради перспективы членства в ЕС?"

И получил совершенно неожиданные для украинской власти результаты.

14% согласились посидеть ради этой высокой цели без света и тепла несколько дней.

8% готовы закутаться в одеяла и жечь свечки месяцы.

4%, похоже, махнули на себя и Украину рукой и согласны потерпеть год.

Два года не согласился сидеть в темноте и холоде никто, а вот на три года нашлись 6% стоиков-аскетов.

1% ответил, что проблемы индейцев шерифа не волнуют, потому что они уже выехали в ЕС заблаговременно.

А целых 64% участников опроса – барабанная дробь! – дали ответ, что не готовы нисколько на такие радикальные шаги.

Где там те 90% согласных на жизнь в хлеву заради высокой цели, а, Олена? Или так хотелось муженька порадовать? При этом, стоит отметить, что аудитория в Телеграм-канале Дубинского – это никакие не пророссийские ватники, а вполне себе целеустремленные укронацики, которые поддерживали и поддерживают Зеленского и нынешний режим. Да и сам Дубинский был депутатом от фракции партии Зеленского "Слуга народа", пока его оттуда не турнули.

Прошло буквально несколько часов, и Дубинский опрос из своей "телеги" снял. Хотя сам он ничего не объяснил, сведущие в ситуации источники пояснили, что из Офиса президента Украины на улице Банковая последовал телефонный звонок и состоялся весьма жесткий телефонный разговор. Не с Дубинским, нет. Позвонили и поговорили с Коломойским в том духе, что ты, конечно, наш сукин сын, как и твой Дубинский, но нельзя же наглеть до таких беспределов. Пора бы и меру знать. Коломойский внял, Дубинский подчинился и снял, только в интернете это не работает, интернет все помнит.

Только вот совершенно зря на Банковой так суетились и засветились в новом скандале, в который вляпалась Олена Зеленская. С одной стороны, все ведь и так знают на Украине, что она и с водой, и со светом, и в тепле, да еще и с прислугой. От нее, кстати, никто и не требует переносить вместе со всеми вся тяготы и неприятности. Ну, наврала в очередной раз, а чего вы хотите от жены Зеленского? С другой, все на Украине в очередной раз поняли, что их реальные мнение по всяким вопросам бытия и отношение к окружающему миру никого в верхушке власти не интересует. То есть абсолютно. Висел бы себе этот опросик и дальше, не отсвечивая на стеночке. А теперь любопытствующих прибавилось. Но сколько украинцев готовы терпеть грязь, темень и холод ради призрачного членства и на протяжении какого времени, так и осталось неизвестно.

Впрочем, и это неважно. Потому что все понимают, что Олена Зеленская врала и лакировала картинку для Би-би-си. То есть для Запада, для которого Украину надо представлять единой, неделимой и несокрушимой.

А остальное неважно.

Только вот Олене Зеленской теперь в женском украинском коллективе, особенно, среди простых жинок лучше без охраны не появляться. Могут и побить.