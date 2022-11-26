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В мире26 ноября 2022 11:40

Упавший за борт круизного лайнера мужчина провел в открытом океане 32 часа

Спасение незадачливого путешественника назвали «чудом Дня Благодарения»
Людмила ПЛОТНИКОВА
Поиски были осложнены тем, что все это время лайнер продолжал двигаться

Поиски были осложнены тем, что все это время лайнер продолжал двигаться

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незадачливый путешественник, отправившийся из одного из американских портов в океанский круиз, вряд ли предполагал, что его отдых прервет то, что уже назвали «чудом Дня Благодарения».

Пассажир лайнера каким-то образом упал за борт. Происшествия никто не заметил, корабль продолжил маршрут, и мужчина провел в воде более суток. Все началось с того, что отмечавший в баре на палубе День Благодарения молодой человек предупредил сестру, что отойдет в туалет, но больше к ней не вернулся.

Девушка решила, что брат решил остаться в каюте, перебрав лишнего, и заявила о его пропаже лишь следующим утром, пишет The Guardian.

Поиски были осложнены тем, что все это время лайнер продолжал двигаться, и точное место исчезновения парня было неточным. Некоторую надежду давала лишь температура воды за бортом, составлявшая +21 градус по Цельсию.

Спасатели смогли рассчитать максимально точный квадрат поиска, и через 32 часа Береговая охрана США нашла в воде мужчину в 30 км к югу от берегов Луизианы. На поиски ушло более 6-и часов.

На вертолете спасенного доставили в больницу, где у него определили состояние шока, обезвоживание и переохлаждения. Но его жизни все это не угрожает.

Внятных причин своего падения в океан молодой человек пока не озвучил.

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