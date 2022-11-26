Упавший за борт круизного лайнера мужчина провел в открытом океане 32 часа

Поиски были осложнены тем, что все это время лайнер продолжал двигаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незадачливый путешественник, отправившийся из одного из американских портов в океанский круиз, вряд ли предполагал, что его отдых прервет то, что уже назвали «чудом Дня Благодарения».

Пассажир лайнера каким-то образом упал за борт. Происшествия никто не заметил, корабль продолжил маршрут, и мужчина провел в воде более суток. Все началось с того, что отмечавший в баре на палубе День Благодарения молодой человек предупредил сестру, что отойдет в туалет, но больше к ней не вернулся.

Девушка решила, что брат решил остаться в каюте, перебрав лишнего, и заявила о его пропаже лишь следующим утром, пишет The Guardian.

Поиски были осложнены тем, что все это время лайнер продолжал двигаться, и точное место исчезновения парня было неточным. Некоторую надежду давала лишь температура воды за бортом, составлявшая +21 градус по Цельсию.

Спасатели смогли рассчитать максимально точный квадрат поиска, и через 32 часа Береговая охрана США нашла в воде мужчину в 30 км к югу от берегов Луизианы. На поиски ушло более 6-и часов.

На вертолете спасенного доставили в больницу, где у него определили состояние шока, обезвоживание и переохлаждения. Но его жизни все это не угрожает.

Внятных причин своего падения в океан молодой человек пока не озвучил.