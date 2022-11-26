«Оставила непотушенной сигарету»: Никас Сафронов назвал неожиданную причину смерти вдовы Говорухина

В актерской среде ходит версия об умышленном поджоге. Фото: архив Никаса Сафронова

Трагическая смерть вдовы Станислава Говорухина потрясла актерскую тусовку. Галина Борисовна умерла во время пожара в собственном доме в Подмосковье. В актерской среде ходит версия об умышленном поджоге. Впрочем, близкий друг Говорухина, художник Никас Сафронов с этим не согласен. Своей версией произошедшего Никас поделился с kp.ru.

- Произошло страшное горе, - вздыхает Никас. – Я до сих пор не могу поверить, что у Гали - такая ужасная смерть. Она была очень красивой женщиной. У нас считалось, что есть две красавицы среди жен известных людей: это Галина Говорухина и Нелли Кобзон. Славочка обладал тонким, изысканным вкусом. Поэтому, когда встретил Галю, сразу влюбился.

- У них со Славой были потрясающие отношения, - продолжает Сафронов. – Они дополняли друг друга. Слава на съемках, на работе в Думе, а Галя ждет его дома. Она обеспечивала тыл гения, была очень хозяйственной. Прекрасно готовила, накрывала чудесные столы. К ней можно было ходить столоваться каждый день и тебя всегда ожидали новые вкусности.

Художник близко дружил с семьей Говорухиных. Фото: архив Никаса Сафронова

- Галя обожала Славочку: после его ухода она потеряла смысл жизни, - говорит художник. – При жизни Славы мы были очень дружны. Я часто бывал у них в гостях, он регулярно приезжали ко мне. Галя любила мой дом, наши компании. А после его смерти все изменилось. Я звонил Гале и каждый раз понимал, что ей трудно общаться. Она после ухода Славы потеряла часть себя. Я не думаю, что Галя в последнее время сильно дорожила своей жизнью.

- Именно поэтому я не рассматриваю версии, что был криминал или умышленный поджог, - считает Никас. – Во всем, конечно, разберутся следователи. Но я больше склоняюсь к версии, что произошла бытовая случайность. Галя курила. Вероятно, она оставила сигарету непотушенной и уснула. К сожалению, такое часто происходит.