83 спортсмена ЦСКА приняли Военную присягу

В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге 83 спортсмена, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА.

«Перед нами в строю военнослужащие двух спортивных рот ЦСКА. Военную присягу приняли 83 спортсмена - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, международных турниров, члены сборных команд России по 44 олимпийским видам спорта. Дорогие новобранцы, вам удостоена честь нести знамя российского спорта в рядах прославленного Центрального спортивного клуба Армии, который уже почти 100 лет защищает честь нашей страны на мировых спортивных аренах», - сказал заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, который принял участие в торжественном ритуале

В числе призывников один Заслуженный мастер спорта России – чемпион мира и Европы по прыжкам на батуте Василий Макарский, восемь мастеров спорта России международного класса – победитель Первенства мира и России по вольной борьбе Магомед Магомаев, чемпион Европы-2021 по санному спорту, победитель Первенств 2019, 2020 года Всеволод Кашкин, победитель Первенства Европы среди молодежи до 21 года по тхэквондо Андрей Канаев, победитель Первенств Европы и мира по велосипедному спорту Даниил Комков, бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике, победитель Первенства Европы, призер Первенства мира Артур Бабаян, серебряный призер Первенств мира и Европы по тяжелой атлетике Максим Могучев.

В воинский строй также встали: 48 мастеров спорта России, 25 кандидатов в мастера спорта России и один спортсмен первого взрослого разряда.