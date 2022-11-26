В Британии назвали истинную причину смерти королевы Елизаветы II

Ее Величеству было 96 лет Фото: Shutterstock

Официальной причиной смерти ушедшей в мир иной 8 сентября британской королевы Елизавета II во всех документах значится «старость». Ее Величеству было 96 лет.

Однако, один из королевских биографов выступил с сенсационным заявлением: он сообщили, что в последние годы своей жизни Елизавета II боролась с раком, пишет The Mirror.

Близкий друг мужа королевы, принца Филиппа, биограф Джайлс Брандрет утверждать, что у монарха была «миелома – рак костного мозга». В подтверждение своих слов он указывает на то, что за несколько лет до смерти королева начала сильно терять подвижность, худеть и уставать.

«Наиболее распространенными симптомами миеломы являются боли в костях и суставах, особенно в тазу и пояснице. – написал Брандрет в своей новой книге о покойной королеве. – На сегодняшний день лечения от этой разновидности рака не существует, однако, есть терапия, способная уменьшить остроту симптомов».

Букингемский дворец пока никак не отреагировал на слова Брандрета.