Сессия «Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России» обозначила будущее отраслевых исследований

Российское виноделие представляет из себя идеальную версию пилотного проекта биогенетических исследований в области сельского хозяйства. Фото: Фонд Росконгресса

Событие состоялось 24 ноября в рамках деловой программы Первого Российского винодельческого форума. Спикеры постарались определить, что именно необходимо для полноценного развития винодельческой отрасли в рамках Федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», провозгласившего принцип “Вино России – из российского винограда”.

Модератором сессии выступил Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт», который обозначил важную тенденцию – многие ведущие научные разработки, эффективные научные институты возникали в период коренных перемен в государстве: это и 1812 год, и Великая Отечественная война. Таков и сам Курчатовский институт, основанный в ее самый разгар, в 1943 году: вскоре он отметит 80-летний юбилей. Консолидация производителей и науки на сегодня не простые слова, а вопрос выживания отрасли, во многом зависящей от импорта саженцев, оборудования, дрожжей и технологий.

В настоящий момент по поручению Президента Российской Федерации НИЦ «Курчатовский институт» создает Национальную базу генетической информации, созданную в Курчатовском институте, куда уже депонированы геномы сотен сортов винограда.

“Генетические исследования превращаются в инструмент контроля качества винодельческой продукции, борьбы с контрафактом и нелегальным ввозом в Российскую Федерацию низкокачественных вин”, – отметил Ковальчук.

По его словам, российское виноделие представляет из себя идеальную версию пилотного проекта биогенетических исследований в области сельского хозяйства. В 2022 году создан консорциум – Научно-производственный центр по обеспечению внедрения передовых научно-технических результатов в сельское хозяйство.

Консорциум, в частности, объединяет четыре крупнейшие коллекции винограда: Донскую, Анапскую, Дербентскую и коллекцию НИИ «Магарач».

Необходимость тщательного изучения российских теруаров поддержал Председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев: “Доверие, которое народ проявляет к российскому вину в последнее время, мы никак не может подвести, именно поэтому так важна научная база и сотрудничество с российскими учеными”. Наиболее наукоемким направлением развития отрасли, по словам Киселева, является определение стандартов качества в специально выделенных винодельческих регионах, определением территориальных границ которых, в том числе, занимается АВВР. На данный момент список регионов включает в себя 9 наименований: Адыгея, Дагестан, Долина Дона. Крым, Долина Терека, Кубань, Нижняя Волга, Ставрополье, Северная Осетия-Алания. Для Долины Дона стандарты уже утверждены.

Детальная картина инновационного подхода к развитию конкретного региона на примере севастопольского терруара была продемонстрирована Марией Литовко, заместителем Губернатора - Председателя Правительства г. Севастополя, победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»:

“Как и вся страна, мы столкнулись с отсуствием достаточного количества винограда и посадочного материала. Стало очевидно, что без науки будет невозможно развивать отрасль”. Основные планы, согласно Литовко, Севастополь, располагающей уже 39 винодельческими и виноградарскими предприятиями, связывает с созданием Межрегионального научно-образовательный центра мирового уровня «МореАгроБиоТех». Научным руководителем является Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт». Одно из ключевых направлений деятельности – виноградарство.

Магистральные направления научно-практических исследований в виноградарстве постарался определить Владимир Лиховской, директор ФГБУН Всероссийский НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, среди них были заявлены: определение виноградопригодности земель, тестирование посадочного материала на вирусную нагрузку, органические средства защиты растений и, прежде всего, работа с питомниками саженцев, в том числе создаваемым в рамках соглашения с НИЦ «Курчатовский институт» и ПАО «Массандра».

О необходимости развития государственного реестра сортов, куда на данный момент не входят все районированные в стране и автохтонные сорта, и о других мерах по развитию внутренней инфраструктуры отрасли рассказал Максим Увайдов, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации. Необходимое количество саженцев для решения отраслевых задач - 15 млн в год.

Вопросы обеспечения отрасли необходимым оборудованием в условиях импортозамещения были подняты генеральным директором АО «Мое вино» Арсен Карапетяном. Суммарная емкость винодельческого рынка по подсчетам АО “Мое вино” к 2023 году должна составить 225 млрд рублей, что демонстрирует инвестиционную привлекательность не только производства вина, но и производства оборудования. “Все эти вопросы напрямую связаны с наукой, без которой мы не получим того качества оборудования, которое нам необходимо” – сказал Карапетян, сделав особый акцент на проблемы государственной сертификации и государственных стандартов в области ключевых комплектующих, в частности, высококачественной нержавеющей стали.

Также среди актуальных тем обсуждалось освоение новых регионов виноградарства, в частности, Приморья с отличными образцами амурского винограда, - и вопросы подготовки новых кадров для отрасли.

Организаторами Первого Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации.