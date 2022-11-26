В США судья появилась на заседании практически голой

Судья Вивиан Полания недавно выложила свои откровенные фото в Интернет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судья американского столичного округа Колумбия Вивиан Полания уже стала известной во всем мире благодаря тому, что недавно она выложила свои откровенные фото в Интернет. В ответ на критику Полания тогда заявила, что сделала это в качестве ответной меры на травлю, которой она систематически подвергается со стороны других коллег, обвиняющих ее в плохом вкусе и неумении красиво одеваться.

И вот теперь судья попалась на том, что появилась на судебном заседании полуобнаженной.

Полания жалуется на травлю со стороны коллег, обвиняющих ее в плохом вкусе и неумении красиво одеваться Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правила округа Колумбия до сих пор позволяют проводить слушания дистанционно. Эта мера действует с начала пандемии COVID-19.

Рассматривая дело по обвинению в преднамеренном взрыве автомобиля, 34-летняя Полания появилась на мониторах компьютеров, лежа полуобнаженной в кровати и попыхивая сигаретой.

Во время судебного заседания, проведенного через Zoom, судью Вивиан Полонию заметили в нижнем белье. Фото: стоп-кадр трансляции

Адвокаты, участвовавшие в процессе, немедленно распространили фрагменты видеозаписи и подали жалобу в дисциплинарный комитет судейской коллегии.

Поланию отстранили от выполнения обязанностей на 3 месяца.

Свое решение комитет мотивировал тем, что Полания нарушила обязательный дресс-код, что «не соответствует заботе и уважению, с которыми судья должен осуществлять правосудие».