В Минобороны сообщили, что Пентагон тайно создает вирус-убийцу с летальностью 80%

В американских биолабораториях при опытах над животными последние годы были зафиксированы более 200 происшествий Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты продолжают разрабатывать боевые вирусы и включать задачи по наращиванию военно-биологического потенциала в свои доктринальные документы. В рамках cвоей Стратегии США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований «двойного назначения», в том числе за пределами национальной территории. А одной из приоритетных задач этих исследований является «обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником»

Об этом этом заявил на прошедшем брифинге начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

По его словам: «18 октября Белый дом опубликовал новую стратегию противодействия биологическим угрозам, предполагающая финансирование в объеме 88 млрд. долларов, в том числе 17 млрд. долларов в первый год».

В качестве примера Кириллов сообщил об исследованиях проводимых в США работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19.

«Так, в октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», - заявил Кириллов.

Если предположить, что этот коктейль из штамма омикрон и исходного «уханьского» варианта вируса смогут передавать человеку домашние животные, что питаются влажным кормом в пакетиках, то выходит просто идеальное оружие.

Свои планы Пентагон не афиширует. Но в соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием «Интерсепт» был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет. Журналисты сделали вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций.

Кириллов подчеркнул, что в американских биолабораториях при опытах над животными последние годы были зафиксированы более 200 происшествий. Происшествия, это когда вирус передавался сотрудникам или с подопытными вырывался за пределы биолабораторий, что находятся за пределами границ США.

Особую обеспокоенность у Минобороны России вызвало проведение под контролем министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан.

«Ранее мы приводили решение этического комитета «Центра общественного здоровья Украины» от 12 июня 2019 года, о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников. Хотя программа исследований предусматривает лишь стандартную процедуру отбора крови, документ предписывает сообщать: «…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов», - процитировал документы Кириллов.

Представитель Минобороны России отметил, что в американских биолабораториях отмечаются многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования.

«Именно высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях стал одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков», - пояснил докладчик.

Напомним, что в ходе специальной военной операции стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение 1 и 4 статей Конвенции. Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия.

Факты говорят сами за себя: последние десять лет Пентагон обеспечивал работу на Украины компаний «Блэк энд Вич» и «Метабиота» по «украинским проектам» Ю-Пи и Тэп, что никак не были связаны с актуальными для здравоохранения Украины проблемами, а в 2016 году – мировое сообщество столкнулось с новыми угрозами, включая пандемическое распространение инфекций человека и животных (COVID-19, оспа обезьян, африканская чума свиней).

Человечество столкнулось с рисками, создаваемыми современными достижениями в области биотехнологии и синтетической биологии, а также военно-биологической деятельностью Пентагона в различных регионах мира.

КСТАТИ

Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам.

«Достижения позиции мирового лидерства Соединенным Штатам необходимо сохранить превосходство своих вооруженных сил, при этом одним из путей модернизации является создание биологического оружия. При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений – вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике…», - прозвучало в сентябре 2000 года в докладе «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является сосетник по нацбезопасности США Джон Болтон, который в 2001 году заблокировал работу над верификационным механизмом по проверке вероятных мест хранения биологического оружия. Тогда он просто заявляющиеся, что это угрожает национальным интересам США.

В период с 28 ноября по 16 декабря 2022 г. в Женеве состоится Девятая обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В соответствии со статьей 12 Конвенции подобные мероприятия проводятся каждые пять лет, а их целью является обсуждение текущего статуса КБТО, вопросов соблюдения её положений, обзор научных и технических разработок, обладающих потенциалом двойного назначения.

В сентябре по инициативе Российской Федерации состоялось Консультативное совещание государств-участников Конвенции, а в октябре Россия вынесла вопросы нарушения КБТО Украиной и США на рассмотрение Совета Безопасности ООН. При этом западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине. Против документа проголосовали США, Франция и Британия, за принятие резолюции – Россия и Китай. Остальные страны, включая Индию, Мексику и входящую в НАТО Норвегию воздержались от голосования.

Несмотря на то, что резолюция не набрала необходимого для ее принятия количества голосов и Совету Безопасности не удалось задействовать механизм расследования, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников.