Подведены итоги Первого Российского винодельческого форума

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко выступила на Пленарном заседании «Виноделие России: новая орбита». Фото: Фонд Росконгресса

24-25 ноября в Москве состоялся Первый Российский винодельческий форум. Его главной темой стала «Новая эра российского виноделия». Мероприятие объединило лучших производителей, экспертов и представителей органов власти, что позволило обсудить стратегию развития виноделия и виноградарства в стране на принципиально ином уровне.

За два дня Форум посетило более 1700 участников, включая профессионалов отрасли, рестораторов, представителей торговли, журналистов и блогеров. Более 150 выступающих приняли участие в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах.

Насыщенная деловая программа включала темы совершенно разной направленности: от долгосрочной программы развития виноделия в России, механизмов государственной поддержки и регулирования до прикладных вопросов, связанных с технологиями производства, маркетингом и дистрибуцией вина, кадровым обеспечением отрасли.

На Пленарном заседании «Виноделие России: новая орбита» выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и другие ведущие виноделы, а также Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин и Председатель Правления РНКБ Банка Михаил Якунин.

«По итогам Форума будут обобщены предложения профессионального сообщества, которые помогут в решении наиболее острых проблем, стоящих перед этой быстро растущей отраслью», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Также было принято решение проводить Форум на ежегодной основе, о чем сообщил Председатель Правления Ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев: «Город Москва является крупнейшим потребителем вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием – первым Российским винодельческим форумом. Нам очень приятно, что на площадке удалось собрать профессионалов отрасли, журналистов, банкиров, рестораторов и, конечно, руководителей региональных и федеральных органов власти. Возможность в прямой дискуссии обозначить проблемные зоны, согласовать векторы решений, подхватить определенные идеи – на наш взгляд, просто бесценна. Благодарю председателя Оргкомитета Форума – вице-премьера Викторию Валерьевну Абрамченко и Фонд Росконгресс за качественную подготовку и проведение важнейшего винного мероприятия страны. С благословения главы Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина этот Форум будет проходить в ежегодном формате. Уже задана высокая планка, тем амбициознее выглядит задача проведения Форума в следующем году».

Было принято решение проводить Форум на ежегодной основе. Фото: Фонд Росконгресса

Задача Российского винодельческого форума в 2022 году заключалась в том, чтобы определить сценарии развития внутреннего винного рынка, а также глобального бренда «Вино из России» с учетом меняющегося регулирования и государственной поддержки.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что российское виноделие является наиболее динамичной отраслью сельского хозяйства и, несмотря на геополитическую ситуацию, имеет огромный потенциал для экспорта, особенно в Китае.

«Российское виноделие развивается стремительными темпами и становится очень рентабельным бизнесом как для крупных, глобальных игроков, так и для небольших фермерских хозяйств. В мировой торговле Российская Федерация выступает в основном покупателем вина. Российские виноделы находятся в самом начале пути на мировой рынок, и мы надеемся, что они смогут нарастить производство и обеспечить потребности внутреннего рынка, а также не потерять с трудом завоеванные ниши на внешних рынках. И Российский экспортный центр может стать надежным партнером для производителей и экспортеров российских вин», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

По мнению участников Форума, важными стимулами для отрасли могут стать развитие энотуризма, хотя бы частичное снятие законодательных ограничений на рекламу, а также разрешение на онлайн-торговлю. «Официальное разрешение онлайн-продаж алкогольной продукции сделает рынок более прозрачным и сократит количество контрафакта, – полагает GR-директор СберМаркета Павел Глухов. – Алкоголь будет продаваться с акцизными марками через единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), что поможет 100% контролировать цепочку продаж. Например, использование современных ИТ-технологий исключит покупку алкоголя несовершеннолетними и в запрещенное время, чтобы все было в строгом соответствии с законодательством РФ. Также официальное разрешение онлайн-продажи может выступить драйвером развития сегмента e-groceries».

Сквозной темой многих дискуссий стали автохтонные отечественные сорта винограда, интерес к которым растет на волне популярности локальных продуктов. Оценить их качество можно было в рамках экспозиции Форума, представившей лучшие образцы российской винодельческой продукции.

Настоящим украшением Форума стали дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, энологов и сомелье. Они были не только полезны, но и создали у гостей мероприятия ощущение сопричастности к закрытому сообществу. Например, винодел Ирина Богович презентовала свой авторский проект Bogovich Wine & Vineyard; главный винодел «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь рассказала о «Саперави» на Тамани; Илья Волошин, Андрюс Юцис, Рустам Акиниязов провели мастер-класс «Тихие вина от микровиноделен»; а Влада Лесниченко – авторский мастер-класс «Вино начинается с бокала». Также участников Форума ждали дегустации Гай-Кодзор, Domaine de la Vivandière и Винодельческого дома «Бюрнье». Наконец, президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян выступил с дегустационными мастер-классами «Россия и Мир» и «Инвестиционное вино», где убедительно доказал, что российское вино не уступает зарубежному и может рассматриваться как привлекательный объект для вложения средств.